ข่าวจริง! กรมแพทย์แผนไทย เปิดลงทะเบียนแจกฟ้าทะลายโจร และจัดส่งฟรีทางไปรษณีย์

วันนี้ (21 ส.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมแพทย์แผนไทย เปิดลงทะเบียนแจกฟ้าทะลายโจร และจัดส่งฟรีทางไปรษณีย์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกช่วยเหลือคนไทยเพื่อฝ่าวิกฤติโควิด19 เปิดช่องทาง Line Official Account (Line OA) โดยใช้ชื่อว่า Fah first AID จัดทำขึ้นเพื่อการจ่ายยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมทั้งให้บริการข้อมูลเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนขอรับยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร ซึ่งผู้ที่จะขอรับยาฟ้าทะลายโจรได้นั้น ต้องดำเนินการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลตามขั้นตอน เพื่อคัดกรองตามเงื่อนไขของโครงการ Fah first AID ซึ่งเงื่อนไขของโครงการจะแบ่งได้ดังนี้1. ผู้ป่วยโควิด-19 รอรับการรักษา2. ผู้มีความเสี่ยงสูง มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ (High Risk Contact)สำหรับผู้ที่ตรงตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดจะได้รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 45 แคปซูลต่อคน และกรมฯ จะดำเนินการจัดส่งยาฟ้าทะลายโจรตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 5917007หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข