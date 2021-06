ข่าวปลอม! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Tomazing Plus สามารถรักษาและป้องกันโรคต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ และไตได้

วันนี้ (10 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการแนะนำข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Tomazing Plus สามารถรักษาและป้องกันโรคต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ และไตได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จกรณีชวนเชื่อขายผลิตภัณฑ์โดยระบุว่าสามารถรักษาและป้องกันโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ และไตได้ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลในระบบสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ พบผลิตภัณฑ์ Tomazing Plus ขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โทเมซิง พลัส/ TOMAZING PLUS DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT เลขสารบบอาหาร 50-1-12755-1-0003และจากการตรวจสอบเว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 50-1-12755-1-0003 ได้ระบุสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถรักษาและป้องกันโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ และไตได้ เช่น ช่วยฟื้นฟู ดูแลต่อมลูกหมาก ลดอาการปวดอักเสบต่อมลูกหมาก แก้อาการปัสสาวะเป็นเลือด ป้องกันการอักเสบของต่อมลูกหมาก ป้องกันการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ ไตเสื่อม และไตวาย เป็นต้น อย. ตรวจสอบแล้วพบว่า เว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวมีการใช้ข้อความโฆษณาแสดงคุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากในการยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค และไม่สามารถรักษาและป้องกันโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ และไตได้ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร 02 5907000บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว มีการใช้ข้อความโฆษณาแสดงคุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถใช้รักษาและป้องกันโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ และไตได้หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข