ข่าวปลอม! สถานีกลางบางซื่อ เปิดให้ประชาชนทั่วไป Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันละ 10,000 คน

วันนี้ (3 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สถานีกลางบางซื่อ เปิดให้ประชาชนทั่วไป Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันละ 10,000 คน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จกรณีการให้ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า ประชาชนสามารถ walk-in เข้าไปฉีดวัคซีนได้แล้วที่สถานีกลางบางซื่อ โดยรับฉีดวัคซีนวันละ 10,000 คน ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ปัจจุบัน ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ยังไม่มีนโยบายให้บริการในรูปแบบ Walk in มีแต่แบบลงทะเบียนเท่านั้น เพี่อลดความแออัด และไม่แน่นอนในการได้คิวฉีดวัคซีนโดยจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้รับบริการเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่1.กลุ่มองค์กรที่ประสานมายังสาธารณสุข จำนวน 5,000 คนต่อวัน2.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนนัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนผ่านผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ ค่ายมือดีแทค (Dtac) เอไอเอส (AIS) ทรู (True) และ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) จำนวน 5,000 คนต่อวันดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่ www.dms.go.th หรือโทร 02 5906000บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปัจจุบัน ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ยังไม่มีนโยบายให้บริการในรูปแบบ Walk in มีแต่ลงทะเบียนเท่านั้นเพี่อลดความแออัด และไม่แน่นอนในการได้คิวฉีดวัคซีนหน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข