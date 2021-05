ข่าวปลอม! กรมราชทัณฑ์ ปล่อยนักโทษ 38,000 คน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี

วันนี้ (29 พ.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมราชทัณฑ์ ปล่อยนักโทษ 38,000 คน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จกรณีที่มีการส่งต่อข้อความทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยมีเนื้อหาอ้างความห่วงใยว่าจะมีการปล่อยตัวนักโทษ 38,000 คน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 นี้ จึงแจ้งเตือนขอให้ประชาชนอย่าประมาท เพราะเป็นกลุ่มนักโทษคดียาเสพติด และคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มักก่อเหตุซ้ำสูง ถือเป็นกลุ่มคนอันตราย นั้น ทางกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เป็นข้อความลักษณะเดิมที่มักส่งต่อกันมาซ้ำๆ ต่อเนื่องหลายปี เพียงแค่ปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วนให้ดูน่าเชื่อถือเหมือนเป็นปัจจุบัน จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและงดเว้นการเผยแพร่ส่งต่ออันจะสร้างความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกของสังคมโดยกรมราชทัณฑ์ได้ยึดมั่นในกระบวนการบำบัดฟื้นฟู แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังที่ได้มาตรฐานและดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่ขณะอยู่ในเรือนจำ จนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และกลไกการช่วยเหลือผู้พ้นโทษในด้านต่างๆ ของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (Center for Assistance to Reintegration and Employment) หรือศูนย์ CARE ที่จัดตั้งขึ้นในเรือนจำและทัณฑสถาน ทุกแห่ง เพื่อให้คนเหล่านี้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศได้ ที่ผ่านมา มีผู้พ้นโทษจำนวนมากประสบความสำเร็จในการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน ดำรงชีพโดยสุจริต ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ฉะนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนโปรดเชื่อมั่นในกระบวนการเหล่านี้ของกรมราชทัณฑ์ พร้อมให้โอกาสผู้พ้นโทษได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจาก กรมราชทัณฑ์ สามารถติดตามได้ที่ www.correct.go.th หรือโทร. 02 9672222บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นการนำข้อความเท็จที่มักมีการส่งต่อกันซ้ำๆ มาปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วนให้ดูน่าเชื่อถือเหมือนเป็นปัจจุบันหน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม