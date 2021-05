ข่าวปลอม! The Old Siam ปิด 1 อาทิตย์ หลังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียมาใช้บริการ

วันนี้ (30 เม.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง The Old Siam ปิด 1 อาทิตย์ หลังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียมาใช้บริการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ เพจ The Old Siam Shopping Plaza พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จกรณีการโพสต์คลิปเจ้าหน้าที่กำลังฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ห้างสรรพสินค้า The Old Siam Shopping Plaza พร้อมระบุข้อความว่า ตอนนี้มีนักเรียนไทยเชื้อสายอินเดีย กลับประเทศไทยและเอาเชื้อสายพันธ์อินเดียมาแพร่ ตอนนี้ไทยมี 2 สายพันธุ์แล้ว ทั้งสายพันธุ์อินเดียกับอังกฤษ ทาง เพจ The Old Siam Shopping Plaza ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า จากโพสต์ดังกล่าวที่ระบุว่า มีชาวต่างชาติ (อินเดีย) ที่เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 มาใช้บริการภายในศูนย์ฯ นั้น เป็นข้อมูลเท็จ เพราะทางศูนย์ฯ ได้มีการดูกล้องวงจรปิด และตรวจสอบไปทางสาธารณสุขแล้ว ไม่มีใน Timeline ของผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด อีกทั้งคลิปวิดีโอดังกล่าวที่ถูกแชร์กันไป เป็นการ Big Cleaning ทั่วทั้งศูนย์ฯ มิใช่เฉพาะร้านใดร้านหนึ่ง โดยศูนย์การค้าฯ ได้ปิดให้บริการ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-30 เมษายน เพื่อทำการ Big Cleaning และจะเปิดให้บริการอีกทีในวันที่ 1 พฤษภาคม ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯได้ทำงานร่วมกับเขตพระนครและสาธารณสุขถึงมาตรการต่าง ๆ โดยขอให้มั่นใจว่าศูนย์ฯการค้ามิได้อยู่เฉยดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก The Old Siam Shopping Plaza ได้ทาง เพจเฟซบุ๊ก The Old Siam Shopping Plazaบทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่เป็นความจริง ทางศูนการค้าฯ ได้มีการดูกล้องวงจรปิด และตรวจสอบไปทางสาธารณสุขแล้ว ไม่มีใน Timeline ของผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด อีกทั้ง คลิปวิดีโอดังกล่าว เป็นการ Big Cleaning ทั่วทั้งศูนย์ฯ มิใช่เฉพาะร้านใดร้านหนึ่งหน่วยงานที่ตรวจสอบ : เพจ The Old Siam Shopping Plaza