ข่าวปลอม! แอปพลิเคชัน Away Covid-19 หลอกขอข้อมูล และเอาเงินจากผู้ใช้บริการ

วันนี้ (9 ม.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง แอปพลิเคชัน Away Covid-19 หลอกขอข้อมูล และเอาเงินจากผู้ใช้บริการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Away Covid-19 (บริษัท แมพพิเดีย) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จจากที่มีการแชร์ Line Official ชื่อ Away Covid-19 พร้อมกับข้อความที่ระบุว่าห้าม Add เพราะเป็นแอปพลิเคชันหลอกขอข้อมูล และเอาเงินจากผู้ใช้บริการนั้น ทางผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Away Covid-19 ได้ชี้แจงว่า ข้อความที่ถูกแชร์นั้นไม่เป็นความจริง และเป็นการนำข่าวเก่าตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 มาแชร์ใหม่อีกครั้งโดยทางผู้พัฒนายืนยันว่าการใช้แอปฯดังกล่าวนั้น ทำให้ใช้ฟรี ไม่มีเรียกเก็บเงินใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่มีการทักติดต่อกลับไปเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองไม่ว่าวิธีใดๆ ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทั้งหมด มีการปกปิดและเก็บไว้อย่างดี โดยจะไม่มีการนำไปส่งต่อให้บุคคลที่ 3 ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Away Covid-19 สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก MAPEDIA ตามลิงก์นี้ www.facebook.com/mapedia.co.thบทสรุปของเรื่องนี้คือ : แอปพลิเคชัน Away Covid-19 ทำให้ใช้ฟรี ไม่มีเรียกเก็บเงิน และไม่มีการทักติดต่อเพื่อหาประโยชน์ตนเองไม่ว่าวิธีใด ๆ