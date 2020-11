ข่าวบิดเบือน! โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ช่วยผ่อนชำระให้บุคคลที่มีหนี้ไม่เกิน 2 ล้านบาท

วันนี้ (6 พ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ในเรื่อง โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ช่วยผ่อนชำระให้บุคคลที่มีหนี้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือนจากกรณีข้อความชวนเชื่อโดยระบุว่าใครเป็นหนี้ไม่ถึง 2 ล้าน รีบลงทะเบียนด่วน รัฐใช้หนี้ให้ในโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าเป็นการพาดหัวข่าวที่บิดเบือนความจริง เนื่องจาก “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ไม่ได้ปล่อยกู้ ไม่ได้เป็นผู้ชำระหนี้แทนให้กับคนที่มีหนี้ไม่ถึง 2 ล้านบาท ซึ่งแท้จริง คือ โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM จะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ โดยรวมหนี้เสีย บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน รวมเงินต้นไม่เกิน 2 ล้านบาท ไว้ที่เดียว ผ่อนจ่ายที่เดียว ตัวอย่างเช่น หนี้ 10,000 บาท ผ่อนแค่ 120 บาท/เดือน, หนี้ 100,000 บาท ผ่อนแค่ 1,200 บาท/เดือน ดอกเบี้ย 4-7 % ต่อปีดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 1213บทสรุปของเรื่องนี้คือ : โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ไม่ได้เป็นผู้ชำระหนี้แทนให้กับคนที่มีหนี้ไม่ถึง 2 ล้านบาท แต่โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM จะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถผ่อนได้ตามความสามารถ