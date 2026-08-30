"ทนายอาร์ม" ถามเป็นทนายคนโกงแล้วมันผิดอะไร? ล่าสุดทำเปรยประกาศถอนตัว

ยังคงเรียกคอมเมนต์ได้ตลอดสำหรับการโพสต์ข้อความของ "ทนายอาร์ม" ศุภสิทธิ์ วงศ์มาลี ทนายความของ “ยัต ชัยโสโร” ยูทูบเบอร์และนักแสดงซึ่งมีคดีฟ้องร้อง “ต้า เฟ็ดเฟ่” คู่กรณีอยู่
โดยช่วง 3 ทุ่มคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า "ไล่หมาจนตอก" ก่อนจะมีคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมาย ซึ่งบางส่วนก็สอนเจ้าตัวว่าที่ถูกต้องเขียนว่า "ตรอก"
ทั้งนี้ที่น่าสนใจก็คือหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งเข้าไปแสดงความเห็นว่า... "ถ้าไม่เป็นหมาตั้งแต่แรกก็คงไม่ถูกไล่ แถมขี้เรื้อนอีก ตุ่ยดุ๋ย" ซึ่งทางของทนายอาร์มได้เข้าไปตอบคอมเมนต์นี้ว่า..."แล้วคุณได้ดูสังขารตัวคุณหรือเปล่าชีวิตมีอะไรดีบ้าง"
"เราต้องดูสังขารตัวเราก่อนนะหน้าที่การงานเที่ยวด่าคนที่เค้ามีวิทยฐานะ ผมเป็นทนายคนโกงแล้วมันผิดอะไรหรอผมถามหน่อยสิ เอาสติและเอาปัญญานั่งระลึกชาติให้ดีนะ..."
"ความหมายผมแปลว่าเสือกครับ"
"แล้วยังไงครับ ก็ถามว่าเป็นทนายคนโกงแล้วมันผิด ผมไม่ได้เป็นโกงเค้าหนิ คุณเคยเห็นผมบอกตรงไหนว่าเค้าไม่ได้เป็นคนโกงหรือเค้าเป็นคนโกงผมยังงงกับบรรดาสมองอันน้อยนิดของพวกคุณเลยมานั่งด่าผมจะยอมหรือไม่ไม่ยอมรับไม่ใช่ประเด็นครับ"
"ไปดูสังขารแล้วกรุณาส่งกระจกดูสติปัญญาตัวเองด้วยครับก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์เค้า แถวบ้านผมมันจะมีสัตว์อยู่ที่นิดนึงมีเขาสองข้างแต่ผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะ"
ก่อนที่ในในช่วงเที่ยงของวันนี้ (30 สิงหาคม) ทางทนายอาร์มจะได้โพสต์ข้อความอีกครั้งระบุว่า..."คือทุกคนถ้าผมประกาศถอนตัวจากคดีพี่ยัตนี่จะสบายใจกันหมดใช่ไหม"
ทั้งนี้ทางฝั่งของ "ยัต" มีกำหนดจะไปออกรายการ "โหนกระแส" ในวันจันทร์นี้