สกสว.จัดประชุมชี้แจงเป้าหมายงบวิจัย 2571 มุ่งสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ไร้รอยต่อและใช้ได้จริง

สกสว.จัดเวทีประชุมชี้แจงงบประมาณเป้าหมายการสนับสนุนงบ ววน. และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน ประจำปี 2571 ตั้งเป้าขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง และสร้าง ห่วงโซ่คุณค่างานวิจัยที่ไร้รอยต่อ เน้นการบริหารจัดการและประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล
ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยลและนวัตกรรม และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในระบบ ววน. ทั่วประเทศกว่า 800 คนเข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนงบประมาณทั้งในส่วนของทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) และทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Development Fund) พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ก่อนเปิดรับคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 อย่างเป็นทางการ
ประธาน กสว. กล่าวระหว่างปาฐกถานำในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” ว่า ระบบ ววน. เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก พร้อมชี้ว่างบประมาณที่ลงทุนในระบบ ววน. จะต้องส่งผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ภายใต้การบริหารจัดการงบประมาณและการประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล
“ระบบ ววน. จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่มีกำลังมหาศาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ จึงต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้เกิดการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างกำลังคนที่มีทักษะแห่งอนาคตและพร้อมตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างระบบนิเวศที่ยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับทุกวิกฤต นอกจากนี้จะต้องเชื่อมโยงงานวิจัยของประเทศเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ทั้งงานวิจัยมูลฐาน และโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดรับกับงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีหัวใจสำคัญคือการสร้างห่วงโซ่คุณค่างานวิจัยที่ไร้รอยต่อ” ประธาน กสว. กล่าวย้ำ
ด้าน ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง สกสว. และหน่วยงานในระบบ ววน. จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยหน่วยงานในระบบ ววน. สามารถจัดทำคำของบประมาณสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมถึงนโยบายและทิศทางของกองทุน ววน. แนวทางการบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผล และผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทยในระยะยาว
“งบประมาณด้าน ววน. ในปี 2571 จะกำหนดจุดเปลี่ยนของอนาคต ทุกเม็ดเงินที่จัดสรรคือความมุ่งมั่นที่จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศ และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ด้วยพลังความร่วมมือของทุกหน่วยงานในระบบเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง” ผู้อำนวยการ สกสว. ระบุ