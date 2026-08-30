มรภ.ราชนครินทร์ เปิดตัว นวดโพธิ์-บางปะกง อัตลักษณ์ใหม่ฉะเชิงเทรา ดันท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มรภ.ราชนครินทร์ เดินหน้าสร้าง Wellness Identity ฉะเชิงเทรา เชื่อม “นวดโพธิ์-บางปะกง” กับ 5 สัมผัส รูป–รส–กลิ่น–เสียง–สัมผัส ต่อยอดภูมิปัญญา สมุนไพร อาหาร และทุนวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
“โพธิ์-บางปะกง” คือแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์การนวดไทยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่นำภูมิปัญญาการนวดไทยมาเชื่อมโยงกับเรื่องราว วิถีชีวิต และทุนทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำบางปะกง เพื่อพัฒนาไปสู่ประสบการณ์สุขภาวะที่สะท้อนตัวตนของจังหวัด และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน Chachoengsao Aroma City เมืองแห่งประสบการณ์ 5 สัมผัส ซึ่งประกอบด้วย รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส
แนวคิดดังกล่าวกำลังได้รับการพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านการนวดไทย สปาและเวลเนส เชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราสู่ เมืองสมุนไพร (Herbal City) และ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness City)
ดร.วันนี นนท์ศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนและสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ชุมชนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การเป็นเมืองอโรม่า “Aroma City” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
“โพธิ์-บางปะกง” ไม่ใช่เพียงชื่อท่านวด แต่คือการสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่
หัวใจสำคัญของ “โพธิ์-บางปะกง” คือการนำศาสตร์การนวดไทยมาพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงกับบริบทของลุ่มน้ำบางปะกง ไม่ได้มองการนวดเป็นบริการสุขภาพที่แยกออกจากพื้นที่ แต่ใช้การนวดเป็น “ประตู” ที่เชื่อมไปสู่เรื่องราวของธรรมชาติ พืชหอม สมุนไพร อาหาร วิถีชุมชน และวัฒนธรรมของฉะเชิงเทรา
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์การนวดในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีชื่อและเรื่องราวเฉพาะถิ่น โดย “โพธิ์-บางปะกง” จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลุ่มน้ำบางปะกง และเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพจำใหม่ให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราในมิติสุขภาพและเวลเนส
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐาน และแนวทางการยกระดับบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจสปา เวลเนส และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต
จาก “Massage Identity” สู่ “Wellness Identity”
เป้าหมายของการพัฒนา “โพธิ์-บางปะกง” จึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การสร้างชุดท่านวดใหม่ แต่เป็นการวางรากฐานของ Wellness Identity หรืออัตลักษณ์ด้านสุขภาวะของจังหวัดฉะเชิงเทรา
อัตลักษณ์ดังกล่าวสามารถต่อยอดเป็นระบบประสบการณ์ได้หลายมิติ ตั้งแต่การนวด การใช้พืชหอมและสมุนไพร กลิ่นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและเครื่องดื่ม การออกแบบพื้นที่ ตลอดจนเส้นทางท่องเที่ยวที่ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส “ความเป็นบางปะกง” ผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย
นี่คือที่มาของการเชื่อม “โพธิ์-บางปะกง” เข้ากับแนวคิด The 5 Senses of Bang Pakong ประกอบด้วย
รูป – ภูมิทัศน์ ธรรมชาติ ศิลปะ วิถีชีวิต และภาพจำของลุ่มน้ำบางปะกง
รส – อาหาร ผลไม้ วัตถุดิบและตำรับพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอ
กลิ่น – พืชหอม สมุนไพร ดอกไม้ ผลไม้ และวัตถุดิบธรรมชาติของพื้นที่
เสียง – ธรรมชาติ สายน้ำ ดนตรี เรื่องเล่า และวัฒนธรรมชุมชน
สัมผัส – ภูมิปัญญาการนวดไทย โดยมี “โพธิ์-บางปะกง” เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญ
เมื่อองค์ประกอบทั้ง 5 ถูกนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน ฉะเชิงเทราจึงสามารถพัฒนาจากการมี “สินค้า” หรือ “บริการ” เป็นรายชิ้น ไปสู่การมี ประสบการณ์ของเมือง (City Experience) ที่มีเรื่องราวร่วมกัน
Aroma City ไม่ใช่แค่ “เมืองแห่งน้ำหอม”
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญของการขับเคลื่อนคือการสร้างความเข้าใจต่อคำว่า Chachoengsao Aroma City
แนวคิด Aroma City ในบริบทของฉะเชิงเทราไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตน้ำหอมหรือผลิตภัณฑ์กลิ่นหอม แต่หมายถึงการนำ “ทุนด้านกลิ่นและประสาทสัมผัส” ที่มีอยู่ในพื้นที่มาเชื่อมกับอาหาร สมุนไพร สุขภาพ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
ฉะเชิงเทรามีต้นทุนสำคัญทั้งพืชหอม สมุนไพร ผลไม้ อาหารพื้นถิ่น ระบบนิเวศลุ่มน้ำ และวิถีเกษตร ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัย นวัตกรรม การออกแบบ และการตลาดเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากเดิมที่ทรัพยากรหนึ่งชนิดอาจมีคุณค่าเพียงในฐานะวัตถุดิบทางการเกษตร ก็สามารถต่อยอดเป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เวลเนส สารสกัด กลิ่น ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ หรือประสบการณ์ท่องเที่ยวได้
แนวคิดดังกล่าวทำให้ Aroma City เชื่อมโดยตรงกับเป้าหมาย Herbal City และ Wellness City และทำให้ “โพธิ์-บางปะกง” ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบเศรษฐกิจสุขภาวะของจังหวัด
นำ “ทุนลุ่มน้ำบางปะกง” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วางบทบาทในการทำหน้าที่เป็นกลไกกลาง เชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และตลาด เพื่อค้นหาอัตลักษณ์และทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ แล้วนำงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มมูลค่า
แนวทางดังกล่าวครอบคลุมมากกว่าการนวดหรือสมุนไพร โดยสามารถเชื่อมโยงอาหารอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ ผลไม้และผลิตผลทางการเกษตร พืชหอม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เข้าด้วยกันเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใหม่
แทนที่จะพัฒนาแต่ละผลิตภัณฑ์แยกส่วน เป้าหมายคือทำให้สินค้า บริการ สถานที่ และเรื่องราวทั้งหมดสามารถสื่อสารภายใต้ภาพเดียวกันว่าเป็น “ประสบการณ์แห่งลุ่มน้ำบางปะกง”
มหาวิทยาลัยเป็นข้อต่อ “องค์ความรู้–ชุมชน–ตลาด”
บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในโมเดลนี้จึงไม่ใช่เพียงการทำวิจัยหรือจัดกิจกรรม แต่เป็นการทำหน้าที่เชื่อมระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ตั้งแต่การค้นหาทุนและอัตลักษณ์ของพื้นที่ การวิจัยและพัฒนา การสร้างมาตรฐาน การพัฒนาคนและผู้ประกอบการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ไปจนถึงการเชื่อมตลาดและสร้างการรับรู้ในระดับจังหวัดและประเทศ
หากสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง “โพธิ์-บางปะกง” จะสามารถพัฒนาเป็นมากกว่าชื่อของชุดการนวด แต่กลายเป็น Intellectual Asset และ Cultural Asset ของฉะเชิงเทรา ที่สามารถนำไปต่อยอดทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จาก “โพธิ์-บางปะกง” สู่ภาพจำใหม่ของฉะเชิงเทรา
การสร้างอัตลักษณ์ของเมืองต้องอาศัยความต่อเนื่อง ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมครั้งเดียว
การผลักดัน “โพธิ์-บางปะกง” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างภาษากลางใหม่ที่ทำให้คนภายนอกมองเห็นฉะเชิงเทราในมิติมากกว่าเมืองอุตสาหกรรมหรือเมืองเกษตร แต่เป็นพื้นที่ที่มีทุนทางวัฒนธรรม สุขภาพ ธรรมชาติ และอาหารที่สามารถนำมาพัฒนาสู่เศรษฐกิจคุณภาพสูงได้
จาก นวดโพธิ์-บางปะกง สู่ The 5 Senses of Bang Pakong จาก 5 สัมผัสสู่ Chachoengsao Aroma City และเชื่อมต่อไปยัง Herbal City × Wellness City
ทั้งหมดคือการสร้างเส้นทางเดียวกันที่มีเป้าหมายให้ “บางปะกง” ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของแม่น้ำ แต่กลายเป็นชื่อของประสบการณ์ อัตลักษณ์ และคุณค่าใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
“โพธิ์-บางปะกง” จึงไม่ใช่เพียงการสร้างท่านวดอัตลักษณ์ แต่คือการนำภูมิปัญญาไทยและทุนแห่งลุ่มน้ำบางปะกง มาสร้าง Wellness Identity ที่สามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาพจำใหม่ของเมืองฉะเชิงเทรา