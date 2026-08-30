“แมน การิน” ลงสนามว่ายน้ำประชันนักกีฬาทีมชาติ คว้าเหรียญทองแดง Thailand Open Masters Swimming 2026 พร้อมตั้งเป้าเป็นแรงบันดาลใจให้ลูก

อีกหนึ่งโมเมนต์น่าชื่นชมของคุณพ่อลูกสอง “แมน การิน ภัทราภัสร์” ที่เดินหน้าดูแลสุขภาพและท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง ด้วยการลงสนามแข่งขันว่ายน้ำในรายการ Thailand Open Masters Swimming Championships 2026 ซึ่งเจ้าตัวต้องเจอกับบรรดานักกีฬาฝีมือดี รวมถึงนักกีฬาทีมชาติ งานนี้แม้เจ้าตัวจะยอมรับว่าเป็นแมตช์ที่โหดและกดดันไม่น้อย แต่ก็สามารถคว้าเหรียญทองแดง มาครองได้สำเร็จ โดยมี “น้องกราฟ“ ลูกชายคนโต และ ภรรยาคนสวย “เกล รดา” มาเชียร์ติดขอบสนาม
“แมน การิน” เปิดใจถึงเป้าหมายของการลงแข่งขันครั้งนี้ว่า อยากเป็น Inspiration ให้ลูก และ ไม่ได้ต้องการเอาชนะใคร แต่ต้องการเอาชนะใจตัวเอง
พร้อมเล่าถึงบรรยากาศการแข่งขันแบบติดตลกว่า “แมตช์นี้โหดมาก เดินชนไหล่ทีมชาติทั้งนั้นเลย” ก่อนจะขอบคุณกำลังใจจากครอบครัวและสโมสรที่คอยสนับสนุนมาตลอด
สำหรับ แมน การิน ดูเหมือนว่าการออกกำลังกายครั้งนี้จะไม่ใช่เพียงเรื่องของการแข่งขันหรือเหรียญรางวัล แต่เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการสร้างวินัยให้กับตัวเอง และที่สำคัญคือการได้ทำให้ลูกเห็นว่า ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราเก่งตั้งแต่แรก แต่เกิดจากการฝึกฝน ความอดทน และความพยายาม
ส่วนสนามต่อไป พ่อแมนประกาศเดินหน้าท้าทายตัวเองต่อทันที เตรียมลงแข่งขัน Ocean Man พร้อมฝากไว้ว่า จะขยันซ้อมนะ เรียกได้ว่างานนี้คุณพ่อลุยจริง ไม่ได้มาเล่น ๆ และแฟน ๆ ต้องรอติดตามกันว่าแมตช์หน้าจะคว้ารางวัลอะไรกลับมาได้อีกบ้าง