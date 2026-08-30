“กรีน อัษฎาพร” ประกาศตัดขาดคนนามสกุลเดียวกัน ย้ำใครแอบอ้างชื่อจะดำเนินคดี!

“กรีน อัษฎาพร” ประกาศชัดไม่ขอเกี่ยวข้องธุรกรรมของบุคคลนามสกุลเดียวกัน ลั่นใครแอบอ้างชื่อไปใช้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
แฟนๆ แห่ให้กำลังใจนางเอกชื่อดัง “กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล” หลังโพสต์โซเชียลประกาศถึงชายคนหนึ่งซึ่งมีนามสกุลเดียวกัน ย้ำบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าตัว หากมีการนำชื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณี และขอดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างถึงที่สุด
“ประกาศแจ้งเพื่อทราบ - โปรดอ่านให้ครบ
ดิฉัน นางสาวอัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) เป็นต้นมา การกระทำ การตัดสินใจ การทำธุรกรรม หรือการดำเนินการใด ๆ ของ นายฉัตรพัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล ทั้งหมด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดิฉันแต่อย่างใดทั้งสิ้น
หากมีบุคคลใดได้รับการติดต่อ การแจ้ง หรือการพาดพิงในลักษณะที่กล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับดิฉัน หรือนำชื่อของดิฉันไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดิฉันขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณี และจะ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้แอบอ้างโดยถึงที่สุด
หากท่านได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว กรุณาติดต่อ 082-957-9994 เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2569
นางสาวอัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล”