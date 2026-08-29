“ป๋าเต็ด ยุทธนา” เดือด ถูกบิดเบือนคำพูดปม “เนเน่ รอยัล” ลั่นฟ้องได้ไหม?

ทำเอาเดือดปุดๆ สำหรับ “ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม” ก่อนหน้านี้ออกมาฟาดคนที่วิจารณ์ทำนองไม่อินกับ “เนเน่ รอยัล” รัตติกานต์ อำลอย ทั้งที่เจ้าตัวเพิ่งอวดความสามารถจนผ่านเข้ารอบชิงในรายการระดับโลกอย่าง AGT มองอยากแทงสวนต้องเหมาะสมและถูกกาลเทศะด้วย
แต่กลับถูกคนนำข้อความไปบิดเบือน หาว่าเป็นคนพูดทำนองแนวเพลงไม่ใช่แบบที่ชอบ เลยไม่รู้สึกว้าว แต่น้องเป็นเด็กหญิงไทยตัวเล็กๆ ที่มีความฝันและอยากได้โอกาสครั้งใหญ่ เอาใจช่วยเด็กบ้านเรา ยืนยันไม่เคยพูดประโยคนี้ พร้อมถามตรงๆ ฟ้องได้ไหม?
“โพสต์นี้คืองงมาก เรียกว่าปั้นน้ำเป็นตัวเลยแหละ ผมไม่เคยพูดประโยคนี้ครับ ไม่ทราบผู้โพสต์มีเจตนาอะไรทำให้เสียหายแบบนี้ฟ้องได้ไหมครับ, รบกวนช่วยกันแคปด้วยครับเพิ่งรู้ว่ากระจายไปเยอะมาก ใครเห็นที่ไหนฝากแคปด้วยนะครับ”