“โบว์ แวนดา” อัดคลิป ยกมือไหว้ “ขอโทษ” ปมโดนด้อยค่า จากนี้งดรับงานให้ “มะลิ” จนกว่าเจ้าตัวตัดสินใจรับเอง

จากกรณีดรามาที่ “โบว์ แวนดา สหวงษ์” ออกมาไลฟ์สดพูดความในใจ หลังจากมีคนติดต่อเรื่องของยาสีฟันยี่ห้อนึง แต่ใช้คำพูดในการรับจบงานที่ไร้มารยาทจนเจ้าตัวต้องออกมาระบาย ล่าสุดก็ได้อัดคลิปขอโทษถึงเรื่องราวดังกล่าว ยอมรับว่าโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้ เข้าใจที่บางคนผิดหวัง แต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยด้อยค่าใคร
"จากกรณีที่ทุกคนได้เห็นกับดรามาระหว่างโบว์และคนติดต่องานเกี่ยวกับแบรนด์ยาสีฟันยี่ห้อหนึ่ง จริงๆ โบว์อยากจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับทางแบรนด์ยาสีฟันเลย มันเป็นกรณีระหว่างโบว์และคนที่ติดต่องานมา
คลิปนี้โบว์ไม่ได้มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้น เพราะโบว์ก็ยังยืนยันและเชื่อมั่นกับความรู้สึกที่โบว์ได้รับ รายละเอียดมันไม่ได้ลงเต็มขนาดนั้น แล้วไลฟ์ที่โบว์ไลฟ์มันยาวประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วก็มีคนตัดมาแค่ 1 นาที มันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ ใครจะเข้าใจ ไม่เข้าใจ โบว์ไม่ว่าเลย แต่ที่โบว์ออกมาพูดวันนี้ อยากจะบอกทุกคนว่าโบว์แค่อยากออกมาขอโทษกับคนที่ติดตามโบว์หรือว่าเอ็นดูน้อง ที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคำพูดหรือว่าการกระทำ สีหน้าที่มันอาจจะทำให้ทุกคนเกิดความไม่สบายใจ
อยากจะขอโทษทุกคนที่มีคลิปทำให้ทุกคนได้เสพอะไรที่ไม่สบายใจ โบว์เป็นคนทนได้หมด ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าโบว์ทนได้หมด เอาจริงๆ โบว์ก็ไม่ได้อยู่ในวงการมาสักพักแล้ว โบว์ก็รู้สึกมีความสุขมากๆ กับพื้นที่ตรงนี้ของโบว์ ตื่นมาทำงาน เลี้ยงลูก ที่บอกว่ามีงานติดต่อเข้ามา มันก็พอมี แต่โบว์เลือกที่จะไม่รับ เพราะรู้ว่าตอนนี้มูลค่าของโบว์ แล้วก็แรงดึงดูดของโบว์มันอาจจะไม่มากพอและไม่ดีพอ และโบว์ก็ไม่อยากทำให้คนที่เขามาจ้างเสียเงิน โบว์จะรู้สึกเครียด ถ้าทำงานให้เขาแล้วการตอบรับมันไม่ได้ดี โบว์ก็เลยไม่ได้รับงาน แล้วอยู่ในพื้นที่ของโบว์ ทำงานในส่วนของโบว์แล้วก็เลี้ยงลูกไป
โบว์เป็นคนที่จะรับอะไรไม่ค่อยได้เกี่ยวกับการด้อยค่า ดูถูกคน หรือว่าไม่ให้เกียรติคน เอาจริงๆ เกิดมาโบว์ไม่เคยด้อยค่าใคร ไม่เคยไม่ให้เกียรติคน รักษาความรู้สึกของคนมากๆ แล้วพอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกโกรธมากจนเราควบคุมตัวเองไม่ได้ แล้วมันก็เป็นคลิปอย่างที่ทุกคนได้ดูไป ก็ได้เห็นคอมเมนต์จะให้ไม่รู้สึกอะไรมันก็คงเป็นไปไม่ได้ มันก็เสียใจแต่อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่โบว์ไม่ได้เกี่ยวกับลูก เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะว่า จะด่า ด่ามาที่โบว์ได้เลย
คลิปนี้ทำเพื่อขอโทษ สำหรับคนที่ติดตามโบว์ และเอ็นดูน้อง ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ แต่โบว์ยังยืนหยัดและเชื่อมั่นในสิ่งที่โบว์ได้รับ โบว์ไม่ได้ต้องการให้ใครมาเข้าใจโบว์นะคะ แค่รู้สึกแคร์คนที่เขาให้ความรู้สึกดีๆ กับโบว์มา แค่ไม่อยากให้คนเหล่านั้นเกิดความไม่สบายใจ ไม่ได้กลัวว่าจะทำให้ใครผิดหวังในตัวโบว์ แต่แค่รู้สึกไม่อยากให้คนที่มอบความรู้สึกดีๆ ให้โบว์ต้องรู้สึกเสียใจ
ขอโทษจริงๆ นะคะ ต่อไปก็จะระมัดระวัง และควบคุมอารมณ์ให้ได้มากและดีกว่านี้ ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจ ขอบคุณที่ยังเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในความเป็นโบว์ ขอบคุณที่วันนี้ทุกคนยังจำโบว์และน้องได้นะคะ ขอบคุณมากจริงๆ แล้วก็ขอโทษจริงๆ นะคะที่ทำให้ทุกคนเกิดความไม่สบายใจกับคลิปที่เกิดขึ้น ขอโทษค่ะ”
ล่าสุดในช่วงค่ำ เจ้าตัวโพสต์ขอบคุณผู้ใหญ่ที่น่ารัก และงานไหนที่ติดต่อให้ “น้องมะลิ” ขออนุญาตยังไม่รับ ขอให้น้องเป็นคนตัดสินใจเอง
“ขอบคุณผู้ใหญ่และเอเจนซี่สินค้าและรายการที่น่ารักทุกท่านนะคะ ที่มอบงานให้น้องในช่วงเวลานี้ แม่โบว์ขออนุญาตไม่รับงานที่เป็นสินค้าทุกชนิดให้น้องนะคะ จนกว่าน้องจะสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ และขอบคุณผู้ใหญ่ที่ใจดีและเมตตาที่ให้โอกาส แม่โบว์และน้องนะคะ”