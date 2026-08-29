เปลี่ยนจนต้องตะลึง “คุณมด” จากสาวถูกบูลลี่ “หน้าเหมือนแม่มด” สู่ผู้ชนะ Surgery Wars EP.8

“คุณมด” เปิดใจเส้นทางชีวิตที่ต้องเผชิญคำล้อเลียนเรื่องรูปลักษณ์มาตลอด จากปัญหาขากรรไกรยื่นยาวและการสบฟันที่ส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหาร สู่การคว้าชัยชนะ Surgery Wars EP.8 และได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเองกับทีมแพทย์เฉพาะทาง IDL Hospital
เรื่องราวของ “คุณมด” ผู้ชนะจากรายการ Surgery Wars EP.8 กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจ เพราะเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ครั้งใหญ่ ไม่ได้มีเพียงเรื่องของความสวยงาม แต่ยังมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับปมจากรูปลักษณ์และปัญหาการบดเคี้ยวอาหารมาเป็นเวลานาน
ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณมดต้องเผชิญกับคำพูดล้อเลียนจากคนรอบข้างเกี่ยวกับรูปหน้า ทั้งคำว่า “หน้าเหมือนแม่มด” หรือ “หน้าเหมือนมะม่วง” “หน้าพระจันทร์เสี้ยว” ซึ่งเป็นคำพูดที่ส่งผลต่อความรู้สึกและความมั่นใจในการใช้ชีวิต
ข้อมูลจากทีมแพทย์ IDL Hospital ระบุว่า ปัญหาหลักของคุณมดประกอบด้วยขากรรไกรยื่นยาว สัดส่วนใบหน้าไม่สมดุล และลักษณะฟันล่างคร่อมฟันบน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสบฟันและการบดเคี้ยวอาหาร นอกจากนี้ยังมีปัญหาชั้นตาไม่ชัดและไม่เท่ากัน รวมถึงปัญหาปลายจมูกสั้นและขาดมิติ ซึ่งทำให้เจ้าตัวต้องการหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
จากความฝันที่ไกลเกินเอื้อม สู่โอกาสบนเวที Surgery Wars
แม้คุณมดจะรับรู้ถึงปัญหาของตัวเองและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการรักษามาโดยตลอด แต่สิ่งที่ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยากคือ “ทุนทรัพย์” เนื่องจากปัญหาโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกรเป็นการรักษาที่ต้องใช้การวางแผนและการดูแลอย่างละเอียดเมื่อได้เห็นการเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันรายการ Surgery Wars คุณมดจึงตัดสินใจก้าวข้ามความกลัวและลองคว้าโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต
การเข้าร่วมรายการครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้คุณมดได้เผชิญหน้ากับปมที่ติดอยู่กับตัวเองมาเป็นเวลานาน และได้เริ่มต้นเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ท้ายที่สุด คุณมดสามารถคว้าชัยชนะใน Surgery Wars EP.8 และได้รับโอกาสในการเข้ารับการดูแลโดยทีมแพทย์ของ IDL Hospital ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมรายการ Surgery Wars โดยทีมแพทย์ร่วมวิเคราะห์และวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับปัญหาของผู้เข้าแข่งขันแต่ละราย
ไม่ได้อยากเปลี่ยนเป็นคนอื่น แค่อยากเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่มั่นใจกว่าเดิม
หนึ่งในประเด็นสำคัญของเรื่องราวคุณมด คือความต้องการที่ไม่ได้ต้องการ “เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนอื่น” แต่ต้องการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
ด้วยเหตุนี้ ทีมแพทย์ IDL Hospital จึงวางแผนการรักษาแบบองค์รวม โดยวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าและปัญหาของคุณมดแบบ 360 องศา ก่อนออกแบบแนวทางการรักษาที่ครอบคลุมหลายส่วน
หัวใจสำคัญของการ Make Over ครั้งนี้ คือการแก้ไขปัญหาโครงสร้างขากรรไกร โดยผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบนและล่าง พร้อมเลื่อนปรับลดคาง เพื่อแก้ไขปัญหาขากรรไกรยื่น ปรับสัดส่วนของใบหน้าให้สมดุลมากขึ้น และช่วยให้ระบบการบดเคี้ยวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- MAXILLO DESIGN ผ่าตัดขากรรไกร + ปรับลดขนาดปลายคาง โดย หมอก้องIDL ศัลยแพทย์แม็กซิลโลเฟเชียล
- BLOOMING EYES ศัลยกรรมตาสองชั้น โดย หมอคุกกี้ IDL Oculoplastic Surgeon
- OPEN RIB ศัลยกรรมแก้ไขและปรับโครงสร้างจมูกด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง โดย หมอเศวต IDL ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง
- และดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับรูปหน้าด้วย Filler เซตผิวดารา 10 รายการ IDL Glamour Glow Set และการฟื้นฟูร่างกายด้วย IDL O2 Boost เพื่อให้การดูแลครอบคลุมทั้งโครงสร้างใบหน้า ผิวพรรณ และการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด
มากกว่าการ Make Over คือการคืนความมั่นใจ
จากผู้หญิงที่เคยต้องรับฟังคำล้อเลียนเกี่ยวกับใบหน้า กลายเป็นผู้หญิงที่ตัดสินใจก้าวออกจากพื้นที่เดิมของตัวเอง และคว้าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านเวที Surgery Wars
เรื่องราวของ “คุณมด” จึงไม่ได้จบลงเพียงภาพ Before & After แต่เป็นเรื่องราวของการก้าวข้ามคำพูดในอดีต และการกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองอีกครั้ง “มดไม่ได้อยากสวยเหมือนใคร แค่อยากมองตัวเองแล้วไม่รู้สึกแย่”
สำหรับ IDL Hospital การเข้าร่วมรายการ Surgery Wars ยังสะท้อนแนวคิดการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการรักษาเป็นรายบุคคล โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางเข้ามาร่วมดูแลในแต่ละด้าน
ติดตามเรื่องราวของคุณมดได้ใน Surgery Wars EP.8 ทางช่อง Workpoint 23 เพราะบางโอกาสไม่ได้เปลี่ยนแค่ใบหน้า แต่อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณ