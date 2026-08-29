“อาร์ม-แสนยากร” หมอทำขวัญนาคชื่อดังมากความสามารถ ขึ้นแท่นศิลปินเต็มตัว เตรียมปล่อยซิงเกิ้ลเพลงเร็วๆนี้!!

เรียกได้ว่าหล่อความสามารถรอบตัวจริงๆ ทั้งร้อง เล่น เต้น รำ สำหรับหมอทำขวัญนาคหนุ่มกระแสแรงในโลกออนไลน์อย่าง “อาร์ม แสนยากร” ที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นศิลปินของค่าย “ข้าวสารซาวด์” อย่างเต็มตัว
และงานนี้ทางค่าย “ข้าวสารซาวด์” ไม่รอช้าเดินหน้าซุ่มทำซิงเกิ้ลใหม่แกะกล่องให้กับ“อาร์ม-แสนยากร” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเป็นเพลงแนวไหนเป็นเพลงอะไรนั้นต้องรอติดตาม แต่ต้องแอบกระซิบบอกเลยว่าเพลงนี้ปล่อยเมื่อไร เตรียมติดหูแม่ยกแน่นอน
ติดตามผลงานของหนุ่ม “อาร์ม” ได้ที่ช่องทางต่างๆของค่ายข้าวสารซาวด์ทาง https://www.youtu.be/By5Y3NDEUPU และสามารถติดตามข่าวสารเเละศิลปิน ของ ข้าวสาร ซาวด์ ได้ที่ Facebook : / khaosansound
Twitter : / khaosansound
IG : / khaosan_sound
Youtube : / @khaosansound
TikTok : https://www.tiktok.com/@khaosansound