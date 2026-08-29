“นิด้า” จัดใหญ่ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NIC-NIDA 2026 ฉลองครบรอบ 60 ปี คว้าผู้เชี่ยวชาญ AI ระดับโลก ขึ้นเวทีระดมความคิด “พลิกโฉมการกำกับดูแลในยุค AI เพื่อพัฒนามนุษย์และสังคมโลก”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดฉากการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2026 (5th NIC-NIDA Conference 2026) อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด “Governance in the Age of AI: Transformation for Human & Global Impact” (พลิกโฉมการกำกับดูแลในยุค AI เพื่อพัฒนามนุษย์และสังคมโลก) ระหว่างวันที่ 28–29 สิงหาคม 2569 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: NIDA Thailand โดยได้รับความร่วมมือจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน และ 10 องค์กรพันธมิตรระดับแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน
งานประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษ “ครบรอบ 60 ปี นิด้า” เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และผลงานวิจัยด้านการบริหารการพัฒนาและการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance) ที่มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ และ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Speakers ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมไฮไลต์สำคัญในวันแรก (28 สิงหาคม 2569) เริ่มด้วยการปาฐกถาพิเศษโดย Keynote Speakers ชั้นนำด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อาทิ
• Prof. Irwin King (The Chinese University of Hong Kong) ในหัวข้อ “Governance in the Age of AI: Human-Centered and Globally Connected”
• Prof. Yew-Soon Ong (Nanyang Technological University, Singapore) ในหัวข้อ “Artificial Intelligence for Global Good”
จากนั้น เต็มอิ่มไปกับ Speaker Highlights ชื่อดังมากมายที่มาร่วมเจาะลึกถึงการปรับตัวในยุค AI Transformation อาทิ
• Global Dialogue on Governance in the Age of AI เวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายแวดวง อาทิ Dr. Felip Manya (IIIA-CSIC สเปน), ดร.ทัดพงศ์ พงษ์ถาวรกมล (Managing Director, KBTG), ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation และ AI Governance, ETDA), ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ (นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ไทย: AIAT), คุณสุวัฒน์ มีมุข (อดีตผู้บริหาร บางกอกแอร์พอร์ต/บางจากฯ) และProf. GAO Xiangdong (East China Normal University)
• Panel Discussion การเสวนาในหัวข้อ“Human-Centred Transformation for Global Impact” โดย Prof. Irwin King (The Chinese University of Hong Kong), Dr. Felip Manya (IIIA-CSIC, Spain) และ คุณจิรเดช จตุรวิทย์ (Google Cloud Asia Pacific) ดำเนินรายการโดย ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ พิธีกรและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีชื่อดังของไทย
• Special Talks & Youth Voices บรรยายพิเศษด้านผลกระทบของ AI ต่อชีวิต จริยธรรม สุขภาพจิตของมารดา โดย Prof. Kien Hua(University of Central Florida, USA) และ Ms. Chanita Craythorne (Mrs. World 2025) พร้อมเวที Youth Voices โดยตัวแทนเยาวชนนานาชาติ (NIDA, KMITL, BNU, AIT) ร่วมกับ UNESCO Beijing
นอกจากนี้ นิด้ายังได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรระดับสากลและสถานเอกอัครราชทูต ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 60 ปี นิด้าได้แก่
• Ms. Marina Patrier รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานยูเนสโกประจำภูมิภาค กรุงเทพฯ (UNESCO Regional Office in Bangkok)
• คุณหลี่ จี๋จวน (Li Jijuan) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
• Prof. Yu Jihong อธิการบดี Beijing Normal University และ Prof. MENG Wei คณบดี School of Public Management, East China Normal University
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ พิธีมอบรางวัล Top Paper Awards สำหรับผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารการพัฒนาและการกำกับดูแล AI รวมถึงพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีระดับนานาชาติ The 3rdInternational Sustainable Development Debate
สำหรับกิจกรรมในวันที่สอง (29 สิงหาคม 2569) นิด้ายังคงจัดเต็มด้วยกิจกรรมทางวิชาการ อาทิ
• Interdisciplinary Symposium โดย 11 คณะ 1 วิทยาลัยของนิด้า นำเสนอทิศทางการพัฒนาผ่านกรอบ 5Ps (Prosperity, People, Peace, Planet) ของ SDGs ในยุค AI
• Parallel Paper Presentations นำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากกว่า 150 บทความ จากนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วโลก
5th NIC-NIDA Conference 2026 จัดยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี นิด้า ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการยกระดับเวทีประชุมวิชาการของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล และเต็มเปี่ยมไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการระดับโลกจากหลากหลายภาคส่วน มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ผสานความคิด และสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ไปสู่การแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลกร่วมกันอย่างยั่งยืน สอดรับกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ “นิด้า” ในการเป็น “สถาบันสรรค์สร้างปัญญาของสังคม และสร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล” (WISDOM for Sustainable Development)
ในโอกาสนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอขอบคุณสถาบันร่วมจัด (Co-hosts) ทั้ง 13 แห่ง ตลอดจนผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด และ บริษัท เรเว่อร์ ออโตโมทีฟ จำกัด ที่ร่วมขับเคลื่อนงานประชุมวิชาการครั้งนี้จนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ สามารถติดตามรายละเอียด และภาพบรรยากาศย้อนหลังได้ที่Facebook Page: NIDA Thailand และ Website:www.nida.ac.th