พรมแดงพัทยาคึกคัก ดารา-นักแสดง จัดเต็ม เปิดฉาก Pattaya Film Festival 2026 ครั้งที่ 4 สุดยิ่งใหญ่

เมืองพัทยา เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับงาน “Pattaya International Film Festival 2026” เทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “THE CINEMATIC WAVE – คลื่นแห่งภาพยนตร์” โดยค่ำคืนสำคัญของเทศกาลจัดขึ้นอย่างคึกคัก กับงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติยกย่องผลงานของคนในวงการภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง พบกับ Red Carpet ที่ได้รับความสนใจจากบุคลากรในวงการภาพยนตร์ ศิลปิน นักแสดง ผู้กำกับ ผู้จัด และคนบันเทิงชั้นนำของประเทศไทย ตบเท้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนพลังของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และบทบาทของพัทยาในฐานะเมืองแห่งภาพยนตร์และความบันเทิง
งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณรานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นกล่าวเปิดงาน โดยมี คุณพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และ คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสำคัญจากวงการภาพยนตร์และบันเทิงร่วมเป็นเกียรติเนืองแน่น อาทิ คุณเนตรพนิต โพธารากุล, คุณอ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, คุณแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์, คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์, คุณพชร์ อานนท์ มิ่งขวัญตา, คุณผอูน จันทรศิริ, คุณหนุ่ม กฤษณ์ ศุกระมงคล, คุณปิยะพันธ์ ชูเพ็ชร, คุณวุฒิพงษ์ สุขะนินทร์, คุณโอ๋ คฑาเทพ ไทวานิช, คุณสมประสงค์ ศรีกระจ่าง, คุณกบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์, คุณนก จริยา แอนโฟเน่, คุณสันต์ ศรีแก้วหล่อ, คุณอัพ ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง, คุณบัณฑิต ทองดี, คุณชุดาภา จันทเขตต์, คุณก้อง ปิยะ เศวตพิกุล, คุณอัญชนา ทองใหญ่ ณ อยุธยา ร่วมด้วยนักแสดงคุณภาพ นาย นภัทร, เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ, ก็อต จิรายุ ตันตระกูล, เด่นคุณ งามเนตร, คุณต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง, โดนัท มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, ถุงแป้ง ภัทรวดี เหลาสา, เจสซี่ ณัฐศิญา พรหมมาตร, กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์, แอปเปิ้ล ลาภิสรา อินทรสูต, มิ้ม ปัณฑิตา เจนเจริญธรรม, ตี๋ บุญยเกียรติ วงค์ษาแจ่ม, เฮง ทัตพงศ์ โรจน์แสงเรือง, บาส นัฐวุฒิ พูนพิริยะ, อะตอม อภิชญา กำเนิดศิริกุล, เมอซีเดส สิรภัทร สาระคุณ, แตงกวา พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ, เหนือ ดิสรยา เตชะไพบูลย์, ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์, แบมแบม นีวิรินทน์ ลิ่มกังวาฬมงคล, โจริญ คัมภีรพันธุ์ (4EVE), ปัง พิรุฬห์วัฒน์ พรมรัตน์, นอร์ท ชัชพล ประณตพงศ์, อ๊อตโต้ สรนันท์ สุขสวัสดิ์, ก็อต อภิรักษ์ เจริญโชควีรวัฒน์, Tian Zichen (จิเฉิน เธียน), ดร.เมืองภมูิ หาญสิริเพชร (หานปิง), จาง หนาน, ศิลปินวง THX, ศิลปินวง VRYSE ฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักจากแฟนภาพยนตร์ที่มาร่วมเก็บภาพความประทับใจตลอดค่ำคืน
สำหรับ Pattaya International Film Festival 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–30 สิงหาคม 2569 ตลอด 9 วันของเทศกาล มีทั้งโปรแกรมฉายภาพยนตร์ฟรี กิจกรรมเสวนา และ Workshop กิจกรรม DIRECTOR’S SECRETS นิทรรศการด้านภาพยนตร์ การสาธิตกระบวนการผลิตภาพยนตร์ ตลอดจนกิจกรรมภาพยนตร์กลางแปลง และตลาดนัดสร้างสรรค์ริมทะเล เพื่อเชื่อมโยงภาพยนตร์เข้ากับการท่องเที่ยวและพื้นที่เมือง การจัดงานครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองให้กับวงการภาพยนตร์ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าผลักดันเมืองพัทยาสู่ยูเนสโก ด้วยการใช้ภาพยนตร์เป็นพลังในการสร้างกิจกรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม และต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับเมืองพัทยา
ค่ำคืนแห่ง Red Carpet จึงเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนสำคัญของ Pattaya International Film Festival 2026 ที่สะท้อนภาพของพัทยาในฐานะเมืองที่พร้อมต้อนรับทั้งผู้ชม ผู้สร้าง และคนบันเทิง พร้อมเดินหน้าสร้าง “คลื่นแห่งภาพยนตร์” ให้ขยายจากเมืองพัทยาสู่ระดับประเทศและนานาชาติต่อไป
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