“ปันปัน สุทัตตา” โสดแล้ว พักการมูขอพรความรัก จากนี้ขอไหว้ตัวเองก่อน

“ปันปัน สุทัตตา” พักการมูขอพรความรัก จากนี้ขอไหว้ตัวเองก่อน เผยจบกันด้วยดี กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม ลั่นส่วนตัวเป็นเพื่อน มีมิตรภาพกับแฟนเก่าได้ เช่นกับ ”มาร์ช จุฑาวุฒิ“ มองเคยเป็นคนสำคัญในชีวิตช่วงนึง ทำไมจะคุยดีต่อกันไม่ได้
ทำเอาทุกคนงงไปเลยอยู่ๆ “ปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์” ก็ประกาศโสดอีกครั้ง ทั้งๆ ที่คนชื่นชมยกให้เป็นตัวแม่ในการขอพรหาคู่ หลังปันปันทำคอนเทนต์ไปขอพรความรักกับพระตรีมูรติที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ รอบที่ 2 ซึ่งปันปันเผยว่าหลังจากไปขอพรวันนั้นผ่านไปไม่กี่เดือนก็เลิกเลย
“ก็แค่บอกว่าวันที่เราไปไหว้รอบที่ 2 ปันก็แค่ไปไหว้แล้วบอกว่าถ้าไม่ใช่ก็ขอให้มันไม่ใช่ แค่นั้นเอง ใช้เวลาเป็นเดือน คือตอนนั้นที่ไปไหว้รอบที่ 2 เพราะเราอยากจะให้ทุกอย่างมันราบรื่น แต่ที่ผ่านมาความรักกับเขาก็ปกติ ไม่ได้มีเรื่องอะไร ก็คือเลิกกันดี (คนแซวว่าเลิกกันเพราะพระแม่ฯ) มันก็ไม่ได้ขนาดนั้น สุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนตัดสินตัวเองใช่ไหมคะ มันก็มีเรื่องที่มันไปกันไม่ได้แล้วเราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ย ก็ดีกว่า ณ ตอนนี้เบรกไปก่อน ตอนนี้ก็เลยกลับมาโสดอีกครั้ง
ส่วนเขาเป็นเพื่อนเรามาก่อน แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ หมายถึงว่าคุยกันดีทุกอย่างปกติเลย สภาพจิตใจตอนนี้ปันโอเคมาก ทุกคนอาจจะได้เห็นกันใน 3 แซ่บที่ออกไป ตอนนั้นก็คืออัดไปเมื่อประมาณ 2 เดือนที่แล้ว ตอนนั้นใหม่ๆ อยู่ เล่าถึงเรื่องอาการของผู้หญิงอกหักคนหนึ่งต้องทำยังไงบ้าง
แม่ๆ ก็ถามไง ปันก็เล่าให้ฟังว่าปันต้องเจออย่างโน้นอย่างนี้ ทำยังไงถึงจะผ่านมันไปได้ แล้วก็ผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว ณ วันนั้นค่อนข้างแผลสดค่ะ แต่ว่าเทปนั้นอัดไป 2 เดือนที่แล้วแล้ว ซึ่งถ้าวันนี้คือสบาย”
พักพระตรีมูรติก่อน จากนี้ขอไหว้ตัวเองก่อน
“พักก่อนนะตอนนี้ ตอนนี้จะต้องหาแม่ตัวเองก่อน ช่วงนี้ก็งดไหว้สักครู่ ไม่ไปแล้ว เบรกก่อน เร็วเกิน ช็อตมาก ช่วงนี้ต้องไหว้ตัวเองก่อน เดี๋ยวก็วนมา ชิลๆ จริงๆ เป็นคนชอบคนยากมากๆ ไม่ได้เปิดอะไรให้ใครง่ายๆ แต่ด้วยความที่เราก็ 29 แล้ว ใกล้เลข 3 หมายถึงว่าผู้หญิงมันก็อาจจะมีความคิดเยอะนิดนึงว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตต่อไป
ครั้งก่อนก็ไม่ได้เปิดหน้านะ เปิดแต่หลัง ณ ตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้ไปก่อน ผู้หญิงทุกคนมีความหวังกับความรักกันหมด ไม่มีใครอยากล้มเหลวในความรัก แต่ในเมื่อถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ หรือว่าเรามีความเอ๊ะอะไรในหัว เราก็ควรจะเบรกไว้ก่อน แล้วถ้าวันหนึ่งมันจะใช่ มันก็จะใช่เอง ตอนนี้ก็ชิล ปล่อยจอย“
ความรักปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต คนใหม่ต่างคนต้องต่างปรับให้พอดีกัน ให้ศีลเสมอกัน
“สบายใจดี มีความสุข ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต วันหนึ่งถ้าคนมันจะทำให้ตัวเองใช่ เดี๋ยวมันก็จะใช่เอง เราไม่ควรที่จะรอคนที่จะใช่เข้ามาในชีวิตอย่างเดียว หมายถึงว่าเราก็ต้องเป็นคนๆ นั้นด้วย เราก็ต้องเป็นคนที่ดีขึ้น อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องพยายามเป็นคนที่ดีขึ้น เพื่อที่จะศีลเสมอกันแล้วไปด้วยกันได้ เราก็ต้องมองภาพไกลๆ ไม่ได้มองแค่แบบสปาร์กกันอยู่แค่นี้
เลข 3 มันมีผล ปันแค่รู้สึกว่ายิ่งเราอายุมากขึ้น เรายิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้น รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร แล้วก็เข้าใจว่าตัวเองชอบแบบไหน ไม่ชอบแบบไหน เราจะมีขอบเขตที่ชัดเจนขึ้นกับคนรอบๆ ตัว กับคนรัก กับเพื่อน กับงานมากขึ้นค่ะ พ่อก็รู้ตอนมีข่าวเขาก็ทักมาว่าเป็นไง ปันบอกไม่รู้ พ่อบอกพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเล่า แค่นั้นเลยค่ะ พ่อไม่ได้ว่าอะไร พ่อบอกว่าเราโตแล้ว เราตัดสินใจอะไรเอง เรารักใครเขาก็รักคนนั้น แค่นี้เลย”
ยังมีมิตรภาพที่ดีกับแฟนเก่า “มาร์ช จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล”
“กับพี่มาร์ชจริงๆ แล้วก็มีการถ่ายซีรีส์ด้วยกัน ถ่ายซิตคอมกันไปแล้ว แล้วก็วนเวียนกันตามงานบ้าง แต่อันนี้ก็คือนานๆ ทีกลับมาเจอกัน พี่มาร์ชก็เป็นพี่ชายที่ดีคนหนึ่ง คุยกันเรื่องชีวิตแต่ละคนว่าเป็นยังไง คุยกันยาวเลยค่ะ ก็ถามพี่มาร์ชเลยว่าชีวิตเป็นยังไง ความรักเป็นยังไง เขาก็เป็นคนๆ นึงในชีวิตที่น่ารักมากๆ คนหนึ่งเลยค่ะ
ปันเป็นคนที่ถึงจะเลิกกับใครไปก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนๆ หนึ่งที่เคยสำคัญมากกับเราในช่วงชีวิตหนึ่ง ทำไมเราต้องตัดเขาออกไปจากชีวิต มันก็ไม่ได้จำเป็นใช่ไหมคะ เราก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน คุยกันได้ มันก็ดีต่อจิตใจค่ะ
เขาก็บอกว่าเราโตขึ้นเยอะ หมายถึงว่าพี่มาร์ชกับปันรู้จักตั้งแต่ปันอายุ 14 ก็น่าจะ 15 ปีที่แล้วนะคะ เขาก็เห็นเราตั้งแต่เด็กมากๆ จนเราโตขึ้นมา เราก็เห็นเขาตั้งแต่เด็กจนโตเหมือนกัน ต่างคนก็ภูมิใจกัน”