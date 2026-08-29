“นก จริยา” คายตะขาบให้ลูกๆ รับช่วงต่องาน ลั่นอายเล่าเรื่องเก่า จับโป๊ะดาราสาวแอบกิ๊กสามี

“นก จริยา” เผยลูก 3 คนเรียนฟิล์ม เตรียมรับช่วงต่องาน คายตะขาบไว้ให้หมดแล้ว แจงเรื่องอดีตจับโป๊ะดาราสาวแอบกิ๊กสามี ไม่ได้ตั้งใจพูด ปัจจุบันมองเป็นเรื่องขำๆ ไม่ได้เก็บมาซีเรียส เผยชีวิตคู่ต้องให้อภัยและให้ความเป็นเพื่อนกันสูง
เรียกว่าเป็นการส่งต่อไม้ให้ทายาทอย่างเต็มตัว สำหรับนักแสดงและผู้จัดมากประสบการณ์ “นก จริยา แอนโฟเน่” ที่ล่าสุดมาร่วมงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ “PATTAYA INTERNATIONAL FILM FEST 2026” ครั้งที่ 4 พร้อมอัปเดตการทำงานในวงการบันเทิงที่ปัจจุบันยังคงผลิตผลงานหลายเรื่อง รวมถึงพยายามขยายงานไปในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีลูกๆ เข้ามาช่วยรับช่วงงานมากขึ้น
“ตอนนี้ก็ผลิตอยู่หลายเรื่องเหมือนกันค่ะ ก็เป็นความโชคดีที่พี่ๆ ผู้ใหญ่ ให้ความเอ็นดู อย่างเช่นผลิตอยู่กับโมโน ทรู แล้วก็ช่อง 3 ด้วย แล้วก็ยังพยายามขยายงาน เพราะว่าตอนนี้ลูกมารับช่วง เพื่อที่ออกไปเป็นรูปแบบต่างๆ ก็ฝากด้วยนะคะ คือพอลูกๆ มาช่วย มุมมองมันเปิดกว้าง ต้องใช้คำว่ามุมมองของคนวัยเรา งานที่สะสมมา และสายตาของการมองเห็นอนาคตในวัยของเราเนี่ย ต้องไม่หยุดพัฒนาด้วย แล้วลูกเขาเอางานคอนเทนต์จากทั่วโลก มาเสิร์ฟให้เราดู มาเสิร์ฟให้เราเห็น ว่าตอนนี้มีอะไรใหม่บ้าง
แล้วในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ ตอนนี้มันเป็นอะไรที่ห้ามแบ่ง ว่าฉันโตวัยนี้ ฉันรู้เยอะกว่าเธอ ทุกวัยมันต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน ลูกจะบอกว่าเคารพประสบการณ์พ่อแม่ เพราะผ่านมาแล้ว แต่พ่อแม่จะให้เกียรติวิชั่นของเด็กรุ่นใหม่ แล้วก็เอามาบวกกัน มันก็จะได้เรื่องของความสนุก ได้เรื่องของความทันสมัย แล้วก็เป็นการต่อยอดให้เจนฯใหม่ๆ เขา มีไฟในการทำงาน
คือตอนนี้เรายังดูแลอยู่ในส่วนของการเป็นเฮด เพราะว่าคอนเนกชั่นของเรายังมีประโยชน์ แล้วก็เขาก็จะมาสวมเรียนรู้ นั่นแหละ ทายาทอสูรค่ะ (หัวเราะ) แล้วเรื่องเทคโนโลยีเราก็ห้ามตกหล่น เราต้องเรียนรู้ตลอด เด็กเขาอยู่ในโลกของวิทยาการใหม่ๆ เขาก็เอามาเสิร์ฟ พวกเราอยู่ในวงการสื่อเนี่ย พวกเราต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลา”
คายตะขาบให้ลูกๆ เรียบร้อยแล้ว
“คายตะขาบแล้วค่ะ (หัวเราะ) ก็นั่นแหละ ทุกคนเขาเรียนฟิล์มหมด ลูก 3 คนเรียนฟิล์มหมดเลย กระจายตัวกันทำงานอยู่ในวงการสื่อนี่แหละ ตอนนี้เราก็สบายใจในระดับหนึ่ง เพราะว่างานที่เราทำมาหลายสิบปีเนี่ย มีลูกมารับช่วงต่อ มันมองเห็นว่าเขาจะเดินก้าวไปทางไหน แล้วพัฒนางานแบบไหน เราก็จะประคบประคองแล้วตอนนี้”
เข้าใจลูกๆ คงหนีไม่พ้น เรื่องการถูกเปรียบเทียบกับพ่อแม่ เพราะทุกคนย่อมรู้จักในฐานะลูกของ “นก จริยา” และ “จอนนี่ แอนโฟเน่”
“รุ่นเด็กๆ ส่วนใหญ่เขาจะมีความกดดัน ว่ามันจะถูกเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ แต่เราก็บอกว่ามันหนีการเปรียบเทียบไม่ได้ เพราะฉะนั้นทำงานไปให้เต็มที่ งานมันก็จะเป็นตัวบอกเอง เพราะว่ามันหนีไม่ได้อยู่แล้ว ว่าทุกคนรู้จักเขาในในนามลูกเรา แต่ในเมื่อเขาได้รับโอกาสตรงนี้ เขาก็ทำงานของเขาให้เต็มที่ไป ตอนนี้ก็ยังมีลายเซ็นของพ่อกับแม่อยู่นะคะ แต่ว่ามันก็คงค่อยๆ แปรรูป มันก็คงค่อยๆ พัฒนาเปลี่ยนแปลงแปรรูปไปทีละหน่อยๆ เราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาแปรรูปด้วย”
เซ้นส์มันแรง “นก จริยา” จับได้ “ดาราสาว” แอบกิ๊กผัวตัวเอง! ลงทุนติดเครื่องดักฟัง
เปิดใจผ่านรายการแฉ จับได้ว่าดาราสาวแอบกิ๊กคุณสามี ถึงขนาดลงทุนติดเครื่องดักฟัง
“(หัวเราะ) มันเป็นเรื่องที่เอามาเล่าแล้วก็คือขำๆ แล้ว มันเป็นหลายสิบปีแล้ว วันนั้นไม่มีในสคริปต์ มดดำ (คชาภา ตันเจริญ) เราก็บอกมดดำทำอะไร (หัวเราะ) มันไม่มีในสคริปต์ ต้องบอกว่าเราก็อายเหมือนกันนะ อายุขนาดนี้แล้วยังจะมาพูดเรื่องแบบนี้ ต้องบอกน้องๆ ว่า จริงๆ แล้ววันนั้นไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้ แต่มดดำจี้จุดถามไม่หยุด แล้วนางก็เป็นน้องไง นางก็รู้จุดเรา นางก็ใส่ใหญ่เลย ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าจริงๆ แล้วเดี๋ยวนี้มันเอามาเล่าเป็นเรื่องขำๆ แล้ว มันเป็นเรื่องโจ๊กไปแล้ว อย่าซีเรียสกับชีวิตเยอะ
แต่ถามว่าเราสนับสนุนเรื่องแบบนี้ไหม เราไม่สนับสนุน แต่ว่าในความที่ประคบประคองชีวิตคู่ของเราเนี่ย เราไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับทุกๆ เรื่อง เรามีความรู้สึกว่าทุกคนไม่ได้เป็นมนุษย์ที่เพอร์เฟกต์ มันมีความไม่สมบูรณ์กัน แล้วอะไรที่เราคุยกันได้ อะไรที่เราอภัยกันได้ เราประสานกันได้ แล้วก็มองแต่มุมดีๆ ของกันดีกว่า ซึ่งนั่นเป็นแนวคิดเรา ซึ่งจริงๆ แล้วสามีน่าสงสาร โดนเม้าธ์ตลอดเลย (หัวเราะ) แล้วเขาบอกว่าผมไม่เคยได้แก้ข่าวเลย (หัวเราะ)
แต่เขาไม่อยากจะใส่ใจแล้ว เพราะว่าน้องๆ เนี่ยแหละชอบถาม (หัวเราะ) อายแล้วเหมือนกันนะ 60 แล้วยังมาพูดเรื่องนี้ แต่ว่าให้ฟังเป็นเรื่องขำๆ กันไปนะคะ เป็นเรื่องเล่าโจ๊กๆ คือบางคนจะถามในมุมมองที่ว่า ช่วยแชร์เรื่องชีวิตคู่หน่อย ถ้ามุมของพี่ ถ้าเรายังรักกันดี อะไรผิดบ้าง พลาดบ้าง แล้วคุยกันรู้เรื่อง แล้วเรายังอยู่ในจุดที่บวก เราก็อย่ายากให้ชีวิตมันเหนื่อย ในมุมเรานะ ถ้าเคสของคนอื่นใดๆ เราก็ไม่กล้าออกความคิดเห็น”
อุบตอบดาราสาวคนดังกล่าว ยังทำงานอยู่ในวงการไหม
“โถ อย่าไปพูดถึงเขาเลย เกรงใจๆ เอาจริงๆ นะทุกวันนี้ เราเป็นคนที่ยิ้มกับทุกคนได้เต็มที่ มันเป็นเรื่องตามวัยตอนวัยรุ่น ณ ตอนนี้กอดกับทุกคนได้หมดจริงๆ ด้วยความจริงใจ มันก็อ๊าย (หัวเราะ) คือมันอาย แล้วก็สงสารคนที่เราพูดถึงอะไรใดๆ อะไรอย่างงี้”
ลูกๆ รู้เรื่องนี้อยู่แล้ว ไม่ได้รู้จากในรายการ
“ลูกๆ เขารู้อยู่แล้ว เพราะว่าแม่เป็นคนไม่มีความลับ แม่เป็นคนที่ถามอะไรถ้าเป็นเรื่องของเรา เราเป็นคนที่เปิดเผยหมด แต่อะไรที่เป็นเรื่องเสียหายของคนอื่น เราจะไม่เข้าไปยุ่งอยู่แล้ว แต่บางทีมันโดนถามเกี่ยวกับชีวิตคู่ แหม เราไม่ใช่นางฟ้า เราไม่ใช่เทวดา เราก็มีผิดมีพลาด มีชีวิตที่ตกหล่น บกพร่องบ้าง แต่ ณ วันนี้ก็ยังดี แต่เรียกว่าหวานสวีตไหม 60 แล้วนะ (หัวเราะ) คือทุกอย่างผ่านมารายละเอียดด้วยความเรียนรู้ในชีวิต ว่าเราเลือกมุมความสุข เราเลือกมุมที่ทำให้ชีวิตเรามีพลังงานดีๆ ดีกว่า”
เผยเคล็ดลับในการครองชีวิตคู่ คือให้ความเพื่อนกันสูงมาก
“เราจะให้ความเป็นเพื่อนกันสูงมาก ในความเป็นสามีภรรยา เป็นคู่สุขคู่ยาก เป็นเพื่อน เป็นคนที่พยายามจะเข้าอกเข้าใจกัน พยายามให้พลังงานชีวิตมันดีๆ แต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นมนุษย์โลกสวยหรอกค่ะ แต่อะไรแก้ไขได้ ก็ค่อยๆ แก้ไข เราเลือกสุข เลือกไม่ทุกข์ อะไรทุกข์ เดี๋ยวแก้ไขแล้วก็ผ่านไป”