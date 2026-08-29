“ณเดชน์” ไม่เขินคลิปไวรัล ลั่นชอบสะสมกางเกงในสีแปร๊ดๆ ใส่แล้วรู้สึกเซ็กซี่ หวัง “ธี่หยด” ทะลุพันล้าน

“ณเดชน์ คูกิมิยะ” ตั้งเป้า “ธี่หยด สมิงเขาขวาง” ทะยานสู่พันล้าน พร้อมเปิดใจคลิปไวรัลขึ้นจากน้ำ เผยรสนิยมส่วนตัวชอบกางเกงว่ายน้ำสีฉูดฉาดเป็นพิเศษ บอกยิ่งสีแปร๊ดยิ่งรู้สึกเซ็กซี่
เรียกเสียงฮือฮาและสร้างกระแสไวรัลในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่อง สำหรับพระเอกหนุ่มมากความสามารถ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางมาร่วมงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง “ธี่หยด สมิงเขาขวาง” ณ ลานด้านหน้าอาคารมาลีนนท์ นอกจากจะเปิดใจถึงความพร้อมและการสวมบทบาท “พี่ยักษ์” ในภาคใหม่นี้ พร้อมหวังให้ภาคนี้ทำรายได้ทะลุพันล้านแล้ว เจ้าตัวยังได้ออกมาเปิดเผยถึงคลิปขึ้นจากน้ำสุดฮือฮาที่ทำเอาแฟนคลับหลุดโฟกัสกันทั้งเมือง งานนี้ณเดชน์เผยถึงความชอบส่วนตัว โดยเฉพาะการเลือกซื้อกางเกงในว่ายน้ำ ที่ชอบสีสันฉูดฉาดเป็นพิเศษ
“1,000 ล้าน คือสิ่งที่หวังไว้นะครับ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับธุรกิจที่เราจะมีเป้าหมายที่มันไกลมากๆ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะว่าเราก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดจริงๆ แต่รายได้สุดท้ายไม่ใช่เครื่องวัดว่าภาพยนตร์ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จ ผมว่าอยู่ที่ความรู้สึกของคนดูมากกว่าว่าเต็มอิ่มกับภาพยนตร์เรื่องไหนมากน้อยขนาดไหน
ผมรู้สึกไม่กดดันแล้วนะ เพราะว่าตั้งแต่ภาคแรกมันทำให้รู้สึกว่าเรามีครอบครัวตัวของธี่หยดที่จะคอยสนับสนุนพวกเราไปเรื่อยๆ แล้วผมว่าหลายๆ คนก็มีความคาดหวังว่าอยากให้ทำธี่หยดไปเรื่อยๆ ซึ่งกดดันในเรื่องของพาร์ตการเตรียมงานในภาคต่อๆ ไปมากกว่า ที่เราจะทำยังไงให้มันมีเรื่องราวหรือมีลูกเล่น หรือว่านำนิยายเรื่องไหนของผู้เขียน ของผู้ประพันธ์นำมาปรับใช้มาเป็นภาพยนตร์ ซึ่งจริงๆ หลังจากภาคนี้เดี๋ยวเราก็จะมีโปรเจกต์ต่อหลังจากนี้ (ธี่หยดไม่มีวันตาย?) นั่นอาจจะเป็นความตั้งใจของทีมผู้จัด แล้วก็ผู้สร้างครับ”
อยากเป็นพี่ยักษ์ไปจนแก่
“จริงๆ ผมก็อยากจะอยู่กับธี่หยดไปเรื่อยๆ ด้วย อยากเป็นเหมือนนักแสดงหลายๆ ท่านที่มีหนังภาพยนตร์ มีภาคต่อเรื่อยๆ เล่นไปจนแก่ ผมว่าหลายคนก็คิดว่าเมื่อไหร่จะจบสักที (หัวเราะ)แล้วก็หลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะทำอีก ซึ่งจากสิ่งที่เราได้มีโอกาสไปเจอ เวลาเรานั่งพวกรถโดยสาร หรือเวลาใช้การเดินทางขนส่งมวลชน เราก็จะมีคนถามตลอดว่าจะทำอีกไหม จะมีอีกไหม ซึ่งจากผลตอบรับนี้ มันก็รู้สึกว่าเราก็ควรที่จะยังต้องตั้งใจทำงานนี้ต่อไปนะ เพราะว่ายังมีคนรอดูอีกเยอะเลย
ผมว่าเรื่องนี้มันไปต่อเรื่อยๆ เพราะว่าหลังจากธี่หยดผีชุดดำแล้ว เรามาทำเป็น Spin-off เป็นภาคเสริมอะไรประมาณนั้น ซึ่งยังมีเรื่องราวหลายๆ อย่างที่เราสามารถทำได้ อาจจะไม่ใช่แค่ตัวละครของผม อาจจะเป็นตัวละครของนักแสดงท่านอื่นๆ ในเรื่อง ในความเป็นจักรวาลธี่หยดก็ได้ ยังมีอะไรหลายอย่างที่สามารถนำเสนอได้อีกเยอะแยะมากมายเลย
ผมว่าสำหรับภาคต่อไป รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่มันมีความเป็นเรื่องเล่าที่มีแฟนเบสอยู่แล้ว ผมว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการนำเรื่องไปทำ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่เนี่ย เราอาจจะรู้สึกว่าแฟนๆ หนังสือ หรือว่าแฟนๆ ที่เขาติดตามธี่หยดมาอยู่แล้วเขาอาจไม่ได้ให้ความสนใจหรือน้ำหนักของมันมากนัก เท่ากับเรื่องที่เขารู้อยู่แล้ว หรือว่าเรื่องที่ถูกเล่าอยู่แล้ว
ถ้าสังเกตหนังที่พี่อาเล็ก (ธีรเดช เมธาวรายุทธ) เล่น ก็เป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเล่าของ The Ghost แล้วก็คือแฟนๆ ของเรื่องเล่าพวกนี้เยอะมากๆ อยู่แล้ว แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มาทำเป็นหนัง จากเรื่องเล่า มันกลายเป็นภาพจริง คนก็อยากจะไปสัมผัสกับอารมณ์ตรงนั้นมากๆ มันก็เป็นสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนยุคของภาพยนตร์ไทยเหมือนกันนะ ที่หลายๆ อย่างอาจจะไม่ต้องถูกจากการที่มาสร้างเรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ถูกเล่าอยู่แล้วมาสร้างเป็นหนัง มันก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน”
ฟิตหุ่นทุกภาค
“ใช่ครับ แต่ละพี่ยักษ์ก็จะมีคาแรกเตอร์ที่แตกต่างกันตามวัยตามภาค ผมรู้สึกว่าอย่างภาค 3 ภาคล่าสุด ก็ให้พี่ยักษ์แบบท้วมๆ แต่พอพี่ยักษ์ต้องกลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง ก็อยากจะลีนๆ ให้มีความเป็นเหมือนตอนธี่หยด 1 (หัวเราะ) ผมว่าภาคนี้ด้วยความที่ว่าเราพูดถึง Element ที่เป็นปีศาจ ไม่ใช่ผีที่เป็นตัวตน แต่ว่าเป็นผีในคราบของความเป็นเสือสมิง ซึ่งผมรู้สึกว่าความน่าตื่นตาตื่นใจจะอยู่ที่ตัวปีศาจตัวสมิงที่เราจะต้องเข้าไปปราบ ก็อยากให้ทุกคนมาดูงานสร้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงาน CG หรืองานของนักแสดงแต่ละท่านที่ได้นำเสนอไป ผมรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจมาก บู๊หนัก บู๊ล้างผลาญ แล้วก็ยังมีความเป็นหนังผีสยองขวัญที่มีความแอ็กชั่นอยู่ข้างในอยู่เหมือนเดิม ก็เราจะพยายามรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ พยายามทำให้ดีที่สุดด้วย”
แจงช็อตแซบกางเกงใน ก้าวขึ้นน้ำ 2 วินาทีคนแคปไม่ทัน
“ไม่ไม่มีอะไรครับ (เอาสีส้มหรือสีขาว ชอบสีไหน?) จริงๆ ชอบสีส้ม ชอบสีแปร๊ดๆ วันนั้นไปเดินป่ากันก็คิดว่าต้องโดดน้ำที่นี่ให้ได้ มันเป็นบึงใหญ่ ชวนพี่หมากโดด แต่ไม่มีใครโดด ผมก็เลยกูโดดเองก็ได้ แล้วก็แค่อยากเล่าผ่านเรื่องราวว่าเราไปโดดน้ำที่นี่มาแล้วนะจริงๆ ผมก็ไม่ได้อยากให้โฟกัสหน้าหรอกครับ ผมก็อยากให้โฟกัสวิวข้างหลังครับ ไม่งั้นผมก็โชว์ไปแล้วสิพี่ว่ามันมีอะไรโผล่มาบ้าง แต่ว่าผมพยายามที่จะหลบเฟรมให้มากที่สุด ถามว่าคลิปยาวกว่านี้ไหม ผมตัดแค่นั้นครับ ตัดแค่นั้น (หัวเราะถูกใจ)”
ไม่เขิน ไม่ได้โชว์น่าเกลียด
“ไม่นะครับ ผมก็ไม่ได้แบบโชว์ให้เห็นว่ามันน่าเกลียดหรืออะไร มันก็เป็นแค่กางเกงในว่ายน้ำครับ ไม่น่าเกลียดใช่ไหม โอเค ขอบคุณมาก คนแซวเยอะก็ไม่เขิน ไม่เขิน เพราะถ้าเขินก็จะไม่ลงนะ แต่รู้สึกว่ามันก็พอลงได้ โตๆ แล้ว ก็ไม่มีอะไรน่าเสียหาย เพราะรูปก่อนหน้านี้ก็เยอะแล้ว คอมเมนต์ก็ไม่ค่อยได้อ่านครับ ไอ้กางเกงในขาว ไม่ค่อยได้อ่าน”
ไม่เกี่ยวมีเมียแล้วโชว์ได้ แค่อยากแชร์
“ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เชิงนะ ผมว่าน่าจะอายุมากแล้ว รู้สึกว่าอายุมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะแชร์ได้ อย่างผู้หญิงยังใส่ชุดว่ายน้ำ หรือว่าทูพีช หรือว่าวันพีช ลงได้ เรารู้สึกว่าแล้วทำไมผู้ชายเราจะใส่วันพีช หรือว่าใส่ชุดว่ายน้ำลงไม่ได้ มันก็ดูสวย ถ้าเรามั่นใจว่ามันได้ ผมว่ามันก็ดูสวย ดูหล่อ”
“ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” แซว ปลาวาฬ เผยหวงแต่ตนไม่ได้ทำอะไรน่าเกลียด
“เขาก็แซว อุ้ย! อะไร ปลาวาฬ ปลาวาฬ (เขาหวงปลาวาฬมั้ย?) เขาก็หวงแหละ เขาหวง แต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันดูน่าเกลียดเกินไป เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องตักเตือนอะไร สบายตัวครับ (จะอวดปลาวาฬในเมืองไทย?) ได้ เดี๋ยวรอดู (หัวเราะ)”
เผยรสนิยม ชอบกางเกงในสะท้อนแสง มีเป็นคอลเลกชัน
“มีเยอะมาก ผมเลือกเอง ผมมีเป็นคอลเลกชัน เวลาเห็นกางเกงในว่ายน้ำแล้วผมรู้สึกว่า ถ้าเป็นสีๆ หรือเป็นลายๆ เนี่ย ผมจะชอบมาก (ไม่เขินเหรอ?) รู้สึกว่าใส่แล้วรู้สึกว่าเซ็กซี่ ถ้าสีธรรมดาแบบสีดำสีอะไร ก็จะได้ แต่ว่าก็เฉยๆ มันเรียบไป ไม่ใช่เรา ก็สีส้มทั้งตัวโปรด ใส่ไปทุกทริปเลย”
อนาคตโปรเจกต์อวดบอดี้
“มีแต่คงไม่ถึงขนาดเป็นชุดว่ายน้ำ ไม่แน่ แต่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากถ่ายอะไรแบบที่เป็นชุดว่ายน้ำขนาดนั้นคือมันมี 2 แง่ 2 ง่ามไง (ไม่ต้องชุดว่ายน้ำ แต่โชว์บอดี้?) โชว์บอดี้ก็ถือว่าโชว์เยอะแล้วนะในงานแสดงงานอะไร เดี๋ยวในธี่หยดสมิงเขาขวางก็เห็นเยอะเหมือนกันนะครับ เตรียมเมาร่องเอว ขายของเกิน ไม่หรอก ไปดูหนังดีกว่า (หัวเราะ)
เป็นเรื่องถัดจากธี่หยด 1 ก็สิบกว่าปีย้อนหลัง ฝากด้วยนะครับ 30 ก.ย. ชุดว่ายน้ำกางเกงใน เฮ้ย ไม่ใช่ (หัวเราะ) พูดเล่น ธี่หยด สมิงเขาขวางทุกโรงภาพยนตร์ครับ อยากให้ทุกคนมา อยากให้ติดตามการเดินทางของพี่ยักษ์ และจ่าประพันธ์ที่กลับมาอีกครั้ง และนักแสดงที่มาร่วมจักรวาลธี่หยด ภาคนี้เดือดจริงๆ บู๊ล้างผลาญกันจริงๆ นึกว่าแรมโบ้ครับ”
ขำๆ ทริปกับ “หมาก ปริญ สุภารัตน์” จน “แม่แก้ว” แซวยับเหมือนฮันนีมูน
“คือผมมีโอกาสพาพี่หมากไปเที่ยวทริปตกปลากับคุณพ่อครั้งที่แล้ว คุณพ่อของน้องญ่า แล้วผมก็ถามอีกครั้งว่าจะไปอีกเปล่าเดี๋ยวจะมีอีกนะ เขาบอกไป แล้วผมก็ถามว่าชอบอะไรวะ ผมก็แปลกใจว่าทำไมถึงชอบ เพราะว่าครั้งแรกที่ไปเราต้องทำการแล่เนื้อปลาเอง เพราะว่าเราต้องทำอาหารกินกันเอง ครั้งแรกพี่หมากก็แบบ โอ้ ไม่ไหวว่ะ โน่นนี่ แต่ครั้งนี้มาแบบกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ก็รู้สึกว่าเหมือนกับพี่หมากก็พูดกับผมว่าเราควรที่จะมีโอกาสถ้าเรามีลูกด้วยกันในอนาคต หมายถึงว่าเราต่างคนต่างมีลูกนะ (หัวเราะ) ถ้าต่างคนต่างมีลูก รู้สึกมันเริ่มไปทางนี้แล้วพี่ (หัวเราะ)
แล้วก็นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราสามารถที่จะพาลูกกับภรรยาเรามาทำได้เป็น Activity ซึ่งมันก็เป็นการเรียนรู้การเอาชีวิตรอดในเรื่องนึงเหมือนกันที่เด็กๆ ก็ควรจะรู้ไว้ว่ามันคือวิถีนึงของการใช้ชีวิต การผจญภัย แต่ต่างคนก็ต่างมีความสุขมาก เพราะว่าเราก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเราไปอยู่ได้ ทั้งๆ ที่แต่ละคนที่อยู่ตรงนั้น คุณพ่อน้องญาญ่า เพื่อนคุณพ่อเขาก็ 70-80 กันหมดแล้ว เราไปเราก็ไม่ใช่แบบคนต้องไปดูแลคนแก่นะครับ เราไปคือเขาก็ดูแลตัวของเขาเอง เราก็ดูแลตัวของตัวเราเอง ซึ่งมันเป็นทริปที่มีแต่ผู้ชาย แล้วมันก็สนุกมากๆ ด้วย เราก็เลยรู้สึกว่าเราติดใจที่จะได้กลับอีก”