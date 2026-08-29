“แอ๊ด คาราบาว” ปลื้มมาก ประกาศอัดฉีดเงินสด 1 ล้านให้ “เนเน่ รอยัล” ลุยศึกใหญ่สร้างชื่อให้ประเทศไทย

สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศ เมื่อตำนานเพลงเพื่อชีวิต “แอ๊ด คาราบาว” ยืนยง โอภากุล ได้โพสต์ข้อความส่งกำลังใจถึง “เนเน่ รอยัล” รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยอายุ 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ต ที่เพิ่งสร้างชื่อในการประกวดเวทีระดับโลกอย่าง America’s Got Talent (AGT) เข้ารอบชิงในวันที่ 22 ก.ย. ตามเวลาสหรัฐอเมริกา โดยก่อนนหน้านี้ แอ๊ด คาราบาว ออกอาการปลื้มเนเน่ ที่ทำให้เด็กไทยหันมาสนใจการเล่นกีต้าร์ ถึงขั้นมีพ่อแม่พาลูกซึ่งนำกีต้าร์มาขอลายเซ็นตนเองข้างหลังเวทีมากกว่าเดิม ประกาศอยากขอลายเซ็นและขอถ่ายรูปกับเนเน่
ล่าสุดวันนี้ (29 ส.ค.) แอ๊ด คาราบาวได้โพสต์ข้อความถึงเนเน่อีกครั้ง ประกาศมอบเงินอัดฉีดส่วนตัวสูงถึง 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและทำภารกิจพิชิตชัยชนะกลับมาให้คนไทย
“เนเน่ ครับตอนนี้หนูอยู่ไหน อยู่เมืองไทยหรือเปล่าครับ ……
ลุงแอ๊ด ปลื้มหนูมากๆ หนูเก่งจริงจ้ะ และยังทำให้เด็กๆ คนไทยอยากเป็นแบบหนู เชื่อไหมหลังเวทีคอนเสิร์ตลุงแอ๊ดน่ะ จะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อยๆ พร้อมหอบหิ้วกีต้าร์มาข้อลายเซ็นลุง นี่เป็นปรากฏการณ์ที่มันหนาตาขึ้นผิดปกติ เพราะกระแสจากความนิยมในความสามารถของหนูนี่แหละ ถ้าเป็นหลังเวทีของหนู ลองนึกดูเอาละกันว่ามันจะถล่มทลายขนาดไหน 55555
ลุงแอ๊ดขอมอบเงินสดส่วนตัว 1 ล้านบาทให้หนูเพื่อจะได้ใช้เป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเพื่อไปพิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรา…..
ลุงขอเป็นกำลังใจดวงเล็กๆอีกดวงให้หนูไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยด้วยเด้อ รอบชิงเอาให้หร่อยจังหูเลยน่ะลูกน่ะ
รักน่ะ..จุ้ฟๆ
ติดต่อได้ที่คุณ ณิชา โอภากุล Kingsley
085-9313300”