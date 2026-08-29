"ปานเทพ" กู้ศักดิ์ศรีคืนความเป็นธรรม "แตงโม" ไม่ได้ฉี่ ไม่ได้ตกเรือ แต่ถูกฆาตกรรมโหด ทำร้ายร่างกาย กดหัวจมโคลน เหตุขัดขืน

วันนี้นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ หลังติดตามการเสียชีวิตของนักแสดงหญิง "แตงโม นิดา" ว่า...
“..ส่วนบาดแผลบริเวณขาทั้งสองข้างของแตงโม ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ แต่เกิดจากการถูกทำร้ายร่างกายแล้วถูกฆาตกรรมศีรษะถูกกดจมโคลนน้ำตื้น ทำให้ถึงแก่ความตาxโดยการกระทำทารุณโหดร้าย เนื่องจากต่อสู้ขัดขืนของผู้ตาx”
รวมถึง "อย่างน้อยเราก็ได้กู้ศักดิ์ศรีและความเป็นธรรมให้แตงโม ว่าไม่ได้ไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกเรือตามที่ถูกใส่ร้าย และความจริงมีความคืบหน้าไปมาก"