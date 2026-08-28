เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึกกำลัง น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และพันธมิตร จัด “Movie On The Beach” ครั้งที่ 11 ในธีม “ยกเพื่อนลงหาด” ชมฟรี!! ธี่หยด ภาค 1-3 และสนุกกับคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินดัง

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Entertainment Destination ผนึกกำลัง น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง พร้อมทัพพันธมิตรชั้นนำ จัดเทศกาลภาพยนตร์และดนตรีริมหาดสุดยิ่งใหญ่ “Movie On The Beach” ครั้งที่ 11 ภายใต้ธีม “ยกเพื่อนลงหาด” ชวนคนรักหนังและเสียงเพลงมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบพิเศษริมชายหาดชะอำ โดยปีนี้เตรียมฉายภาพยนตร์ “ธี่หยด” ภาค 1-3 ให้ชมท่ามกลางบรรยากาศริมทะเล พร้อมเติมเต็มความสนุกด้วยคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินดัง BODYSLAM, ดา เอ็นโดรฟิน, fellow fellow, INDIGO, JOEY BOY และ URBOYTJ พร้อมอัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดพิเศษจากแบรนด์พันธมิตรที่จัดเต็มสร้างสีสันตลอดทั้งงาน ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ Triple Tree Beach Resort อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ดูหนังริมทะเล แล้วไปสนุกกับคอนเสิร์ต ยกเพื่อนลงหาดให้สุด แล้วมาสร้างความทรงจำไปด้วยกัน
การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ Brand Experience ผ่านกลยุทธ์ Movie & Music Marketing เชื่อมโยงโลกของภาพยนตร์และดนตรีเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์ความบันเทิงครอบคลุมทุกเจเนอเรชั่น และต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนในแต่ละปี โดยนอกจากจะสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอชะอำ และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำอย่าง น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู, เอไอเอ ประเทศไทย, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS, บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน), เดนทิสเต้ (DENTISTE’) ยาสีฟันพรีเมียมที่ LISA เลือกใช้, บริษัท ท็อป บูติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ Ninest Mints ที่จะมาร่วมกันสร้างประสบการณ์และกิจกรรมเพื่อเติมเต็มบรรยากาศความสนุกตลอดทั้งงาน
สำหรับปีนี้ ไฮไลต์สำคัญของงานคือ การนำภาพยนตร์ “ธี่หยด” ภาค 1-3 มาสร้างประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในบรรยากาศที่แตกต่างออกไป ให้ผู้ชมได้สัมผัสความตื่นเต้นของภาพยนตร์ท่ามกลางเสียงคลื่นและบรรยากาศริมทะเล เติมเต็มความพิเศษให้กับการดูหนังในแบบที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป นำเสนอ
จากนั้นต่อด้วยความสนุกแบบเต็มพิกัดกับคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินชั้นนำที่ครอบคลุมทุกเจเนอเรชั่น ทั้ง BODYSLAM, ดา เอ็นโดรฟิน, fellow fellow, INDIGO, JOEY BOY และ URBOYTJ ที่จะมาร่วมสร้างสีสันของความสนุกและเติมเต็มค่ำคืนริมทะเลให้กลายเป็นเทศกาลแห่งความสุขสำหรับทุกคน
นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ต้องการนำจุดแข็งด้านภาพยนตร์มาต่อยอดสู่การสร้างประสบการณ์ความบันเทิงที่มากกว่าการชมภาพยนตร์ในโรง โดย “Movie On The Beach” เป็นหนึ่งในกิจกรรรมที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจน เรานำภาพยนตร์มาเชื่อมต่อกับดนตรีและไลฟ์สไตล์ พร้อมสร้างพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนและคนที่รักในบรรยากาศที่แตกต่างออกไป
การจัดงานครั้งนี้ เราตั้งใจชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาพิเศษและความทรงจำร่วมกัน ภายใต้ธีม “ยกเพื่อนลงหาด” ด้วยการเปลี่ยนชายหาดชะอำให้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงเพื่อมอบความสุขให้ลูกค้าและร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ด้าน โชติรัฏฐ์ ศิริอัฐ ตัวแทนจากผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ช้างรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป อย่างต่อเนื่อง ในการจัด “Movie On The Beach” ซึ่งเป็นงานที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนผ่านความบันเทิงและมิตรภาพได้เป็นอย่างดี ภายใต้แนวคิด “เติมเต็มคำว่าเพื่อน” เราต้องการชวนทุกคนมาร่วมเติมเต็มทุกจังหวะของความสนุก ไม่ว่าจะเป็นการชมภาพยนตร์หรือเสียงเพลง พร้อมชวนแก๊งเพื่อนมาสร้างโมเมนต์และความทรงจำดี ๆ ร่วมกันริมทะเล
ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมรับบัตรเข้าร่วมงานฟรี!! ผ่านช่องทางของผู้จัดและพันธมิตร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขแตกต่างกันไปตามแต่ละกิจกรรม ดังนี้
• ME by Major CineAd : เปิดให้ร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Fanpage เพียงกด Like Facebook Fanpage และ กด Share โพสต์จาก ME by Major CineAd ให้เป็นสาธารณะ พร้อมแท็กเพื่อนในแก๊งและแคปหน้าจอส่งหลักฐานการร่วมกิจกรรมทาง Inbox ของเพจเพื่อรับ Code เข้าร่วมงานฟรี
• สมาชิกบัตรเครดิต KTC : ใช้เพียง 1 คะแนน KTC FOREVER แลกรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน KTC Mobile ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2569 โดยหลังจากกดแลกคะแนนเพื่อรับ Code 8 หลัก สามารถนำไปลงทะเบียนรับ QR Code สำหรับใช้เข้างานได้ง่าย ๆ เพียงเพิ่มเพื่อนใน LINE Official Account @Thaiticketmajor แล้วกดปุ่มลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่ง QR Code 1 ใบ จะใช้ผ่านเข้างานได้ 1 ท่าน จำนวนจำกัดเพียง 400 สิทธิ์ (กรุณาบันทึกรูป QR Code และเตรียมบัตรประชาชนมาแสดง ณ จุดเข้างาน)
• เถ้าแก่น้อย : จัดกิจกรรมแจกบัตรคอนเสิร์ต 120 รางวัล รางวัลละ 4 ใบ รวมทั้งสิ้น 480 ใบ โดยกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมเป็นสาธารณะ พร้อมคอมเมนต์ตอบคำถาม “หากไปดูคอนเสิร์ตริมหาด จะนำสาหร่ายเถ้าแก่น้อยรสชาติใด ไปกินคู่กับอะไร?” พร้อมแท็กเพื่อนที่อยากชวนไปชิลอีก 4 คน และติดแฮชแท็ก #Taokaenoi #เถ้าแก่น้อย ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกใจมากที่สุดจะได้รับโค้ดเข้างานไปเลยทันที ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 17-22 สิงหาคม 2569
• Ninest Mints Vit-C : จัดกิจกรรมแจกบัตรเข้าร่วมงาน 300 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ เพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ Ninest Mints Vit-C รสชาติใดก็ได้ ให้เห็นใบหน้าและสินค้าอย่างชัดเจน จากนั้นนำรูปไปโพสต์ใต้คอมเมนต์กิจกรรมบนเพจ Facebook : Ninest Mints Vit-C พร้อมบอกรสชาติที่ชอบและเขียนรีวิวความประทับใจสั้น ๆ ปิดท้ายด้วยการแท็กเพื่อนอย่างน้อย 1 คนที่อยากชวนไปสนุกด้วยกัน เพื่อรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลทันที ประกาศผลผู้โชคดีทางหน้าแฟนเพจในวันที่ 25 สิงหาคม 2569
เตรียมชวนแก๊งเพื่อนให้พร้อม แล้วมาสัมผัสประสบการณ์ “Movie On The Beach” ครั้งที่ 11 ครั้งนี้จะพาทุกคนออกจากโรงภาพยนตร์มาสู่ชายหาด พบกับ “ธี่หยด” ภาค 1-3 ในบรรยากาศริมทะเล ก่อนสนุกต่อกับคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินดัง พร้อมกิจกรรรมจากแบรนด์พันธมิตรตลอดทั้งวัน ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2569 ณ Triple Tree Beach Resort อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
เพราะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การดูหนัง ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือการยก “ความสนุก มิตรภาพ และประสบการณ์” มารวมไว้บนหาดเดียวกัน แล้วมาสร้างโมเมนต์ให้กลายเป็นความทรงจำไปด้วยกัน