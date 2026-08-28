หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร "เต้ย-ไผ่” เช็คอิน พังงาชมวิวพาโนรามาเสม็ดนางชี สัมผัสนวัตกรรม "หมอนหลอดพลาสติกเพื่อสุขภาพ"

เต้ย พงศกร พิธีกรรายการ "หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร" วันเสาร์นี้ ชวนเพื่อนซี้สายแอดเวนเจอร์ “ไผ่ พาทิศ” เดินทางสัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนใต้ Unseen ที่ จังหวัดพังงา ในรูปแบบ One Day Trip ด้วยการนั่งรถโฟวิลไต่ขึ้นยอดเขาสูงกว่า 800 เมตร สู่ "จุดชมวิวเสม็ดนางชี" สูดอากาศบริสุทธิ์ชมทัศนียภาพอ่าวพังงาแบบพาโนรามา 360 องศาอันน่าทึ่ง โดยสามารถมองเห็นหมู่เกาะหินปูน และผืนทะเลอ่าวพังงาได้อย่างกว้างไกล ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันงดงาม ก่อนปิดท้ายความตื่นเต้นท้าทายด้วยการพายเรือคายัค ลุยอุโมงค์ต้นไทรโบราณอายุนับร้อยปี ที่ "คลองสังเน่ห์" หรือ Little Amazon เมืองไทย อําเภอตะกั่วป่า ลําคลองสายเล็กที่ไหลผ่านผืนป่าร่มรื่น รายล้อมด้วยต้นไทรและพืชพรรณนานาชนิด ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมเหนือสายนํ้า จนเกิดเป็นอุโมงค์ธรรมชาติอันโดดเด่น ระหว่างเส้นทางยังสามารถพบเห็นความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้ง นกเงือก งูปล้องทอง และสัตว์ท้องถิ่นอีกหลายชนิดอย่างใกล้ชิด นับเป็นพื้นที่ที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
และไฮไลท์สําคัญคือการเจาะลึกนวัตกรรมแปรรูปขยะเพื่อสังคม ณ ตลาดสีเขียวรับความอบอุ่นยามเช้าท่ามกลางสวนปาล์มร่มรื่นที่ “หลาดลองแล” (ตลาดลองแลบางนุ) อําเภอตะกั่วทุ่ง ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบน “ถนนสายบุญ” และลิ้มลองของอร่อยพื้นบ้านสูตรดั้งเดิมอย่าง “ลูกชกสดต้มนํ้าเชื่อม” และ “ขนมจอกโบราณ” ในบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติรักษ์โลก 100% เตรียมพบกับเรื่องราวของ “เกษตรคาร์บอนตํ่า” และความร่วมมืออันแข็งแกร่งของชุมชนบ้านบางนุ ภายใต้การสนับสนุน ของ ธ.ก.ส. ในโครงการ “ชุมชนอุดมสุข ธ.ก.ส.” ที่เข้ามาช่วยจัดระบบการจัดการขยะครบวงจร และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการดูแลโลกอย่างยั่งยืน
มาร่วมเดินทางท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความสนุก แรงบันดาลใจดี ๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กลายเป็นสินค้าส่งต่อคุณค่าสู่สังคมได้ ในรายการ“หอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร”วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ เวลา 20.20 น. ทางช่อง 9 HD กด 30