ดัชมิลล์ จับมือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เดินหน้าแคมเปญ “ดัชมิลล์ DO ดี” ชวนคนไทยเปลี่ยน “ความตั้งใจ” สู่การ “ลงมือทำ” ปรับพฤติกรรมดูแลสมดุลลำไส้ รับมือความเครียดในชีวิตประจำวัน

กรุงเทพฯ — กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตในประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับ เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เปิดตัวโครงการ “ดัชมิลล์ DO ดี ทำสิ่งดีๆ ให้คนไทยสุขภาพดี” เดินหน้ารณรงค์ให้คนไทยเปลี่ยนจาก “ความตั้งใจดี” มาเป็นการ “ลงมือทำจริง” (DO) ผ่านการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างสมดุล โดยเริ่มต้นจากการดูแลสมดุลของลำไส้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานสำคัญของสุขภาพโดยรวม
ปัจจุบันคนไทยต้องเผชิญกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบและความกดดันรอบด้าน จากสถิติพบว่ากว่า 7 ใน 10 ของคนไทยเผชิญกับภาวะหมดไฟ (Burnout) และกรุงเทพฯ ยังติดอันดับ 5 ใน 100 เมืองที่ประชากรทำงานหนักที่สุดในโลก ซึ่งความเครียดสะสมเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินอาหารและทำลายสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ จนนำไปสู่ปัญหาระบบย่อยอาหาร ภูมิคุ้มกันตก และส่งผลย้อนกลับมาทำให้อารมณ์ลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมาในระยะยาว สะท้อนให้เห็นว่า ‘สุขภาพที่ดี’ ไม่ควรถูกมองเป็นเพียงเป้าหมายระยะสั้น แต่ควรเป็นสิ่งที่เราสร้างและดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว หรือแนวคิด Longevity และ Health span ที่ให้ความสำคัญกับการมีชีวิตที่ยืนยาวควบคู่ไปกับการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจุดเริ่มต้นสำคัญคือการปรับพฤติกรรมเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวัน
ดร.วรรัตน์ ฉายสว่างวงศ์ ผู้จัดการนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิจัย กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จึงนำ Dutch Mill DR-1 โพรไบโอติก SHOT โยเกิร์ตพร้อมดื่ม มาเป็นหนึ่งในตัวช่วยหลักของแคมเปญ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมนักวิจัยของดัชมิลล์ รีเสิร์ช ที่ผสานโพรไบโอติก 3 สายพันธุ์ เสริมด้วยพรีไบโอติก อินูลิน (Inulin) และ ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (FOS) เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการดูแลสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ ควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
โครงการ “ดัชมิลล์ DO ดี” ยังได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจาก เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ในการจัดทำสื่อและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและสมดุลลำไส้ เพื่อส่งต่อข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแก่ผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โดยกิจกรรมจะดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน
ในงานเปิดตัวแคมเปญอย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ พร้อมด้วย คุณพีท – กันตพร หาญพาณิชย์ และ คุณแก้มบุ๋ม – ปรียาดา สิทธาไชย ผู้บริหารเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ร่วมเปิดโครงการและส่งต่อแนวคิด “DO ดี” เพื่อชวนคนไทยเริ่มต้นลงมือทำสิ่งดีๆ ให้กับสุขภาพของตัวเองในทุกวัน
ผู้ที่สนใจเริ่มต้นดูแลสุขภาพและใส่ใจสมดุลลำไส้ไปพร้อมกับโครงการ “ดัชมิลล์ DO ดี” สามารถพบกับ Dutch Mill DR-1 โพรไบโอติก SHOT พร้อมโปรโมชั่นพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชั้นนำใกล้บ้าน บูธกิจกรรมภายในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และสาวดัชมิลล์ สาวดีไลท์ทั่วประเทศ
เพราะการมีสุขภาพที่ดี ไม่ได้เกิดจาก “ความตั้งใจ” เพียงอย่างเดียว แต่เริ่มต้นได้จากการ ลงมือทำ หรือ DO ในทุกวัน