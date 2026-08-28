“อนันดา” ล้มคำประกาศ! จาก “ไม่แต่ง ไม่มีลูก” สู่คุณพ่อเต็มตัว

“ตีท้ายครัว” บุกบ้านหลังสุดท้ายของ “อนันดา” เปิดทุกดีเทลบ้านที่ทำเองกับมือ พร้อมเปิดใจเรื่องรักที่เปลี่ยนชีวิต จากคนที่เคยประกาศ “ไม่แต่งงาน ไม่อยากมีลูก” สู่บทบาทคุณพ่อเต็มตัว!
อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 “ตีท้ายครัว” พาไปบุกบ้านของพระเอกหนุ่ม “อนันดา” ที่เจ้าตัวประกาศชัดว่า นี่คือ “รายการแรกและรายการเดียว” ที่จะเปิดบ้านหลังนี้ให้ชมแบบทุกซอกทุกมุม เพราะเป็นบ้านที่เจ้าตัวลงมือคิด ออกแบบ เลือก และจัดการรายละเอียดด้วยตัวเองแทบทุกขั้นตอน
บ้านหลังนี้จึงไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่คือพื้นที่ที่สะท้อนตัวตนและความชอบด้านการออกแบบของอนันดาแบบเต็มร้อย ตั้งแต่ห้องครัว ยิม ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะกินข้าว เก้าอี้ แจกัน รวมถึง ปลั๊กไฟ ที่เจ้าตัวก็เลือกเองทุกชิ้น เรียกได้ว่าเล็กแค่ไหนก็ไม่ปล่อยผ่าน!
พาไปชมอีกหนึ่งไฮไลท์กับสวนที่ได้ “พี่ดุ๊ก ภาณุเดช” มาช่วยปรับภาพสวนให้ตรงกับสิ่งที่ภรรยาของอนันดาคิดไว้ งานนี้พี่ดุ๊กถึงกับบอกว่า “จัดสวนบ้านนี้ไม่ง่าย” เพราะเจ้าของบ้านเป็นศิลปินตัวจริง รายละเอียดเยอะและมีภาพในหัวชัดเจนทุกมุม
จากเรื่องบ้าน มาคลุกวงในเรื่องหัวใจกันบ้าง เพราะใครจะคิดว่าผู้ชายที่เคยประกาศว่า “จะไม่แต่งงาน และจะไม่มีลูก” จะเปลี่ยนความคิดได้ เมื่อได้เจอกับผู้หญิงคนนี้ ถึงขั้นพูดชัดว่า ถ้าไม่จริงจัง ก็ข้ามเขาไปเลย!
เปิดใจถึงความกังวลเรื่องการมีลูก โดยเฉพาะในมุมของภรรยา “แน๊ต” ที่เตรียมตัวอย่างจริงจังถึงขั้นไปเรียนด้านจิตวิทยาเด็ก เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมกับบทบาทความเป็นแม่ รวมถึงวางแนวทางให้คุณแม่และพี่เลี้ยงในบ้านเข้าใจตรงกัน เพราะต่างเจเนอเรชั่น ต่างวิธีคิด แต่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากให้ลูกเติบโตดีที่สุด
งานนี้ยังเปิดมุมการเลี้ยงลูกแบบละเอียดทุกขั้น ตั้งแต่อาหารที่เน้นความเป็นออร์แกนิก ไปจนถึงแนวทางการใช้ชีวิตและอนาคตที่ทั้งคู่กำลังวางไว้ให้ลูก
และสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคือ “อนันดา” ในวันนี้ ที่ภรรยาพูดเต็มปากว่า เขาคือพ่อที่ดี เป็นหัวหน้าครอบครัวที่หนักแน่น และเป็นคนที่สร้างความมั่นคงให้กับภรรยาและลูก
จากผู้ชายที่เคยไม่คิดจะสร้างครอบครัว วันนี้กลับมีทั้งบ้านที่ตั้งใจสร้างด้วยตัวเอง ภรรยาที่อยู่เคียงข้าง และลูกน้อยที่กลายเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของชีวิต
ติดตามอีกหนึ่งบทบาทที่ไม่เคยเห็นของ “อนันดา” พร้อมชมบ้านที่เจ้าตัวทุ่มเททุกดีเทล ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33