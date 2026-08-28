รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิด “Asia Vertical Content Festival 2026” เทศกาลคอนเทนต์แนวตั้งแห่งเอเชีย เปิดพื้นที่ใหม่ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เชื่อมผู้สร้างไทยสู่เครือข่ายและโอกาสระดับนานาชาติ

เปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการสำหรับ เทศกาลคอนเทนต์แนวตั้งแห่งเอเชีย หรือ Asia Vertical Content Festival 2026 (AVCF) เทศกาลที่เปิดพื้นที่ให้กับคอนเทนต์รูปแบบใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้ง Vertical Film, Short Drama และ Micro Drama พร้อมรวบรวมผู้สร้างสรรค์และบุคลากรในอุตสาหกรรมจากประเทศไทยและต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน สร้างเครือข่าย และมองหาโอกาสใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์แนวตั้งในภูมิภาคเอเชีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรม เทศกาล งานประกาศรางวัล ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี และแอนิเมชั่นไทย ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 27 สิงหาคม 2569 นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ ศิลปิน นักแสดง และแขกผู้มีเกียรติ
โดยบรรยากาศในวันเปิดเทศกาลเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเดินพรมแดงและการสัมภาษณ์นักแสดง (Red Carpet & Artists Interview) ณ โรงแรม Merchant’s Gate Songwat ก่อนเข้าสู่กิจกรรมเปิดจุดฉายคอนเทนต์ในเทศกาล (AVCF Official Opening) ณ โกดังทรงวง ทรงวาด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ว่า กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถนำทุนทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของบุคลากรไทย
มาต่อยอดเป็นผลงานที่สร้างทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมส่งเสริมให้ผู้สร้างสรรค์ไทยสามารถปรับตัวและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผู้ชม
สำหรับกิจกรรมในวันเปิดเทศกาล ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ภาพรวมอุตสาหกรรมคอนเทนต์แนวตั้งไทย - จีน” ร่วมด้วย จาง หนาน, เมืองภูมิ หาญสิริเพชร (หาน ปิง), บีเวอร์ พรรษพล เจนสรรพกิจกุล และต้นหลิว เมธาพัฒน์ ฉิมกุล เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเติบโตของคอนเทนต์แนวตั้งและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของวันเปิดเทศกาล คือการฉายซีรีส์ “Heart Shaker Series เขย่าหัวใจไอ้จอมดื้อ” ในฐานะ ซีรีส์เปิดเทศกาล (Opening Series) พร้อมโชว์เพลงประกอบซีรีส์ "เขย่าหัวใจ" จากนักแสดง และกิจกรรม Q&A ร่วมกับทีมนักแสดง ได้แก่ สมรักษ์ ลุงจาย (สมรัก), ณัฐวุฒิ แดงทุ่ง (อิคคิว), ณัฐธัญ แซ่วู้ (ภูเก็ต), วทัญญู เจียวก๊ก (มิกค์), เมธพนธ์ เอกฤทธิไกร (โอ๊ต), วิชชคุน ศิริพุทธ (เชน), ชินพีรพัฒน์ จีระธรรมสุนทร (เต้), วัชรากร ถนัดกรีเดช (ซัน) และณัฐวุฒิ พรมดวงดี (บูมจ๊อบแจ๊บ) เปิดโอกาสให้ผู้ชมและแฟนซีรีส์ได้ร่วมรับชมผลงาน พร้อมพูดคุยกับนักแสดงอย่างใกล้ชิด สะท้อนแนวทางของเทศกาลที่ต้องการสร้างพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างผลงาน ผู้สร้าง นักแสดง และผู้ชม พร้อมนำเสนอศักยภาพและความหลากหลายของการเล่าเรื่องผ่านคอนเทนต์แนวตั้งของไทย
หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของเทศกาล คือ กิจกรรมสัมมนาและเวทีพูดคุยตลอดระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2569 ณ ชั้น 6 โรงแรม Merchant’s Gate Songwat เปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรในอุตสาหกรรม ผู้สร้าง นักแสดง และผู้เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ องค์ความรู้ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมคอนเทนต์แนวตั้ง ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาเนื้อหา เทคโนโลยีและกระบวนการทำงาน การถ่ายทำ มุมกล้องและการจัดแสงสำหรับซีรีส์แนวตั้ง ไปจนถึงการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรและนักแสดงในอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นทั้งมิติของการสร้างสรรค์และโอกาสในการพัฒนาคอนเทนต์แนวตั้งอย่างรอบด้าน
นอกจากกิจกรรมสัมมนาแล้ว เทศกาลยังขยายประสบการณ์การรับชมออกจากพื้นที่จัดงานหลัก ไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ในย่านทรงวาด ผ่านจุดฉายคอนเทนต์ของเทศกาลจำนวน 5 จุด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงผลงานคอนเทนต์แนวตั้งได้ในบรรยากาศที่หลากหลาย และเชื่อมกิจกรรมของเทศกาลเข้ากับพื้นที่สร้างสรรค์ภายในย่าน โดยประกอบด้วย Main Stage ชั้น 6 โรงแรม Merchant’s Gate Songwat, Sober Bar ชั้น 3 โรงแรม Merchant’s Gate Songwat, ร้าน The Old Breadshop, โกดังทรงวง ทรงวาด และร้าน Ceremony Matcha ซึ่งจะเป็นพื้นที่สำหรับนำเสนอและฉายผลงานคอนเทนต์ตลอดช่วงเทศกาล
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของเทศกาล ผ่าน:
Facebook: AVCF
X: @AVCF__official
Instagram: @avcf.official
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