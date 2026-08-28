“โบว์ เมลดา” นิ้วยังว่าง ไม่กดดัน “อาเล็ก” ชี้มีลูกอาจเป็นภาระ สงสารเด็กถ้ามีลูกช่วงนี้!

“โบว์ เมลดา” แซว “อาเล็ก” อยากแต่งแต่ยังไม่ขอ ไม่กดดัน มีลูกอาจเป็นภาระ สงสารเด็กมีลูกช่วงนี้ แต่สวยรอทุกวินาที บอกเลยนิ้วยังว่าง ฝ่ายชายรู้ไซส์แหวนแล้ว สินสอดแพงเพราะทำมาเยอะ!
เพิ่งไปงานแต่งเพื่อนที่ประเทศอิตาลีทำโดนแซวว่าแอบไปดูงานแต่งของตัวเองหรือเปล่า ล่าสุด “โบว์ เมลดา สุศรี” ได้เผยถึงเรื่องนี้ ระหว่างมาร่วมงานบวงสรวงภาพยนตร์ “ธี่หยด สมิงเขาขวาง” ณ ลานด้านหน้าอาคารมาลีนนท์ ยอมรับว่าฝ่าย “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” เริ่มเปรยๆ ออกสื่อว่าพร้อมแต่งงาน เพราะกังวลกับอายุที่เพิ่มขึ้น แต่ตนบอกเองไม่ต้องเครียด รับฝ่ายชายมีพูดเรื่องนี้มาสักพักแล้ว รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยในความคิดของเขายังมีตนอยู่ ส่วนตัวไม่เคยพูดกดดันให้ฝ่ายชายมาขอ นิ้วยังคงว่างอยู่
“เพิ่งกลับจากอิตาลีค่ะ ไปงานแต่งเพื่อน อากาศอิตาลีร้อนกว่าที่ไทยเยอะมากๆ (ซ้อมดูงานแต่ง?) ไม่ได้ซ้อมดูงานอะไร งานเพื่อน ชุดเจ้าสาวก็เคยติ๊กไว้นะ ฉันก็เคยแคปไว้ ดูชุดเจ้าสาวตั้งแต่ 12-13 ชอบ ส่วนพี่เล็กเขาก็พูดมาสักพักแล้วค่ะ (หัวเราะ) มันก็ยังไง เขายังไม่ขอไง (บอกให้เขาขอ?) ไม่ได้พูดอะไร ถามว่าเราพร้อมไหม ไม่รู้ ไม่กล้าตอบ ก็ให้เป็นเรื่องอนาคตค่ะ (ตอบแบบดารา?) รู้สึกดีใจนะคะที่อย่างน้อยเขาก็มีความคิดนั้นอยู่ในหัว อย่างน้อยในความคิดเขาก็ยังมีเรา (เสียงในหัวแบบโบว์?) โอ้ย ถ้าขอก็เห็นรูปแล้ว นี่ยังไม่ได้ลงอะไร นิ้วยังว่างอยู่เลย ไม่ได้บอกให้เขามาขอ เป็นคนไม่เร่ง ไม่กดดันใคร ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลา
ไม่มีสุกงอมหรอกค่ะพี่ มีแต่อร่อย น่ารัก ละมุนละม่อมไปเรื่อยๆ บะหมี่อร่อยมากค่ะ มาซื้อกันเยอะๆ นะคะ เป็นค่าสินสอด เราก็ทำมาเยอะเหมือนกันค่ะ สวยทั้งตัวนี่ก็ว้าว แพงอยู่ บอกหนุ่มๆ ทุกคนค่ะที่มาขอ พูดเป็นกลาง ไม่อยากเจาะจง (ร้องเพลงจะขอก็รีบขอ อย่ารอให้มันนานแรง)
ตัวพี่เขาก็บอกเหมือนกันว่าพี่ก็เริ่มโตแล้ว พี่จะ 40 อยู่แล้ว แก 37 แล้ว หนูบอกว่าหน้าพี่ยังไม่ถึงเลย หน้าพี่เด็กกว่าหนูอีก เบบี้เฟซมากๆ ไม่ต้องคิดมากหรอก อายุเป็นเพียงตัวเลข ส่วนเขากังวลเรื่องมีลูกไหม มีลูกไม่ได้เดี๋ยวนี้หมอก็เก่งตั้งเยอะ เขาปั้นจากลมมาแปะท้องยังได้เลย จะไปกลัวอะไร ของแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเสกเข้าท้องได้เลย จุติจุตัง มรณังจุติ (หัวเราะ) ลูกบางทีอาจเป็นภาระก็ได้ ใครจะไปรู้”
ยันแม่ไม่ติดอะไร ส่วนตนไม่ลุ้น ลั่นสวยทุกวินาที
“แม่ไม่ติดอะไรนะคะ ในมุมมองคู่รักพี่เล็กก็เป็นคนน่ารักมากๆ ให้เกียรติครอบครัวเรามากๆ ก็เลยรู้สึกว่าแม่ไม่ติดอะไรอยู่แล้ว ถามว่าทำไมรู้ ก็ถามไง ถามอย่างเดียวเลย ไปอิตาลีจะขอเปล่าเนี่ย ขึ้นเรือจะขอเปล่าเนี่ย กลับแล้วก็ไม่ขอ (หัวเราะ) ทุกอย่างเหมือนเดิม
เราไม่ลุ้น แต่เราแซวว่าจะขอเปล่าเนี่ย แค่นั้น (ต้องแต่งตัวสวยทุกวัน?) จริงๆ เราเป็นคนสวยทุกวันอยู่แล้ว เล็บก็เตรียมพร้อมทุกวันอยู่แล้ว แต่เรื่องงานไง เรื่องงาน ไม่มีความกังวลเลย ชิล สวยทุกวินาที ปึ้งเลย แต่เป็นเรื่องอนาคตนะคะพวกพี่ ยังไม่ต้องกดดันหนูนะคะ (หัวเราะ) เคยมีมีมถ้าโดนขอแต่งงานให้ทำหน้าสวยๆ อย่าทำหน้าแปลกๆ ไม่เอา”
เชื่อเซ้นส์แรง ไม่ขอปุบปับ มีลูกช่วงนี้สงสารเด็ก โวพี่เล็กรู้ไซส์แหวนแล้ว
“ไม่น่าขอปัจจุบันทันด่วน เซ้นส์เราค่อนข้างแรง เคยมีความรู้สึกว่าเหมือนจะ แต่พูดไปก่อนว่า 30 เองอย่าเพิ่งรีบ มันรู้สึกว่าเร็วเหมือนกันนะ ดูตัวอย่างพี่ๆ นักแสดงหลายๆ คน 31 32 ก็ค่อยว่ากัน ให้มันโตกว่านี้ก่อน ถ้ามีลูกช่วงนี้ก็สงสารเด็กเหมือนกันที่ต้องเกิดเป็นลูกเรา สงสารคนไทยนะ ที่ต้องตั้งรับลูกฉัน แม่เป็นขนาดนี้ แล้วลูกจะเป็นขนาดไหน ก็ดูไปก่อนค่ะ ไอ เลิฟ มาย จ๊อบ เขารู้ไซส์แหวนแล้ว 47 (หัวเราะ) นิ้วนางหนู 47 ส่วนไซส์เขาประมาณ... ไซส์นิ้วพี่เล็กไม่รู้เท่าไหร่
โบว์เป็นคนชอบทำงาน อย่างพวกพี่ๆ เห็น เราทำงานเกินค่าตัวอยู่แล้ว ก็รู้สึกว่าลูกค้าสเปเชียลกับเราเป็นพิเศษ อยากทำงานด้วย เราเต็มที่มากๆ ทำงานไม่มีปัญหาอะไร หลังแต่งงานชีวิตก็ทำงานอยู่ดี ไอ เลิฟ มาย จ๊อบ พี่เล็กเขายังไม่เริ่มทำแหวนเลย ณ วันนี้ยังว่างอยู่เลย”