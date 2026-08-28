“ฟิล์ม-จิรายุ – ดิว-จิรเมธ” นำทีมบวงสรวงซีรีส์วายแนวตั้งโรแมนติก-แฟนตาซี “ก่อนที่เธอจะลืมฉัน” Remember Me เปิดโลกความรักกับภารกิจเยียวยาหัวใจก่อนเวลาจะหมดลง

บริษัท แรบบิท อินเดอะมูน โปรดักชั่น จำกัด ถือฤกษ์ดีเวลา 09.09 น. จัดงานบวงสรวงซีรีส์วายแนวตั้งโรแมนติก-แฟนตาซี เรื่อง “ก่อนที่เธอจะลืมฉัน” Remember Me นำทีมโดยผู้จัด คุณคมสันต์ สร้อยโมรา ผู้บริหารและผู้คร่ำหวอดในวงการบันเทิงไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมายาวนานกว่า 24 ปี พร้อมด้วย คุณรุ่งรวี พืชพันธุ์ นักวางแผนและพัฒนาองค์กรระดับมืออาชีพ ร่วมด้วยพาร์ทเนอร์ คุณจอร์จ หวัง และ คุณศรีสุดา เหรียญทองชนะ เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ที่มาพร้อมเรื่องราวความรักเหนือธรรมชาติ และภารกิจสำคัญของคนสองคนที่ต้องกลับมาเยียวยาหัวใจที่แตกร้าว ก่อนเวลาจะหมดลง เตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานซีรีส์แนวตั้งที่ผสานความโรแมนติก แฟนตาซี และเรื่องราวลึกลับเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ณ ปีกกล้า สตูดิโอ
สำหรับทีมนักแสดงนำ ประกอบด้วย ฟิล์ม-จิรายุ อึ้งวานิช, ดิว-จิรเมธ ศรีหนองห้าง, กัส-สรวิศ ศรีสราญกุลวงศ์ และโตโต้-เกียรติศักดิ์ สิงห์นนท์ โดยมี คุณการ์ตูน โศรยาพัชร์ น้อยไทย รับหน้าที่กำกับการแสดง เตรียมพาผู้ชมออกเดินทางไปกับเรื่องราวของความทรงจำ ความรัก และโอกาสครั้งสุดท้ายในการกลับไปหาคนที่รัก
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่ออุบัติเหตุปริศนานำพา “เฉินมู่” รับบทโดย ดิว-จิรเมธ นักเขียนหนุ่มผู้มีโลกส่วนตัวและอ่อนไหว และ “ลู่เจ๋อ” รับบทโดย ฟิล์ม-จิรายุ พนักงานออฟฟิศผู้บ้างาน ให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกันในสถานที่ที่อยู่ระหว่างโลกแห่งความเป็นและความตาย ณ โรงแรมพิศวง แห่งหนึ่ง สิ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันคือ ต่างสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับคนรักของตัวเอง และจำเป็นต้องร่วมมือกันทำภารกิจเพื่อค้นหาความทรงจำที่หายไป โดยมี “อาโท” รับบทโดย โตโต้-เกียรติศักดิ์ ผู้จัดการโรงแรมผู้กุมความลับบางอย่างเอาไว้ และ “มาวิน” รับบทโดย กัส-สรวิศ เด็กหนุ่มปริศนาที่คอยช่วยเหลืออาโท โดยมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนเป็นความทรงจำทีละชิ้น รวมถึงโอกาสที่จะได้กลับไปพบคนที่รักอีกครั้ง
จากคนแปลกหน้าที่ต้องถูกล่ามติดกัน กลายเป็นคู่หูจำเป็นท่ามกลางภารกิจสุดป่วนและอันตรายในโลกวิญญาณ ความใกล้ชิดค่อย ๆ ก่อเกิดเป็นความผูกพัน และทำให้หัวใจของทั้งคู่เริ่มสั่นคลอน เมื่อความทรงจำบางอย่างเริ่มกลับคืนมา พวกเขาจึงต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปตลอดกาล ภารกิจครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการตามหาความทรงจำที่หายไป แต่คือการค้นหาคำตอบว่า ความรักที่ยังค้างคา จะมีโอกาสได้รับการเยียวยาหรือไม่ และพวกเขาจะสามารถทำภารกิจให้สำเร็จก่อนเวลาจะหมดลงได้หรือเปล่า
ติดตามเรื่องราวความรัก ความทรงจำ และปริศนาเหนือธรรมชาติในซีรีส์วายแนวตั้ง “ก่อนที่เธอจะลืมฉัน” Remember Me จำนวน 45 ตอน เตรียมออกอากาศในช่วง เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2569 ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ติดตามรายละเอียดและวันออกอากาศอย่างเป็นทางการได้เร็ว ๆ นี้