“ลีโอ พุฒ” ตั้งใจปลูกต้นทองนพเก้าไว้ระลึกถึง “เร แม๊คโดแนลด์” เชื่อความเจ็บปวดในวันนี้จะเติบโตเป็นความงดงาม

เพื่อนแท้กายห่างกันแล้วในชาตินี้ “ลีโอ พุฒ” จึงตั้งใจปลูกต้นทองนพเก้า ลงดินวันแรกเป็นวันเก็บอัฐิเพื่อนรัก “เร แม๊คโดแนลด์” ไว้ระลึกถึงเพื่อน โดยลีโอพุฒ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า….
“หามาพักหนึ่งแล้ว เจ้าต้นชะแมบทอง (ชื่อแปลกชะมัด) หรือต้นทองนพเก้า
วันนี้ได้ฤกษ์ลงปลูกเสียที ตรงหน้ารั้วรังหนูสีเทาๆ ของผม หวังว่าในวันข้างหน้า มันจะเติบโตแผ่กิ่งก้าน ให้ร่มให้เงาได้บ้าง
วันแรกที่ปลูกก็เป็นวันที่จำง่ายดี เป็นวันเก็บอัฐิของเรมัน
ต้นไม้คงไม่อาจเติบโตให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันได้ในทุกๆ วัน แต่วันหนึ่งมันจะค่อยๆ เติบโต จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่งดงามแน่นอน
ชีวิตก็คงไม่ต่างกัน ความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ เกิดขึ้นกับชีวิตบางครั้งอาจจะมาพร้อมกับความเจ็บปวดบ้าง แต่หากเราอดทนและค่อยๆ พยายามผ่านมันไปได้ วันหนึ่งเราจะพบว่า ความเจ็บปวดนั้นอาจกำลังพาเราไปสู่ความงดงามในแบบที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อน
ฝนไม่ได้ตกทุกวัน ทั้งวันหรอกนะ”