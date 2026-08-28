แม่มาเอง! “ดิว อริสรา” ตอบชัด “ยังไม่ท้อง” เผยเจอ “ไฮโซวู้ดดี้” เพราะดวงสมพงศ์กัน ลั่นเขาเข้าหาเราเอง

ตอบแบบรัวๆ ไม่มีกั๊ก นี่แหละแม่ตัวจริง! สำหรับ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ที่เต็มที่ในทุกๆ เรื่อง ไม่มีกั๊ก ไม่มีแอ๊บ ถามมาก็ตอบไป มันปังมากแม่! ล่าสุดก็ออกโรงเคลียร์ทุกคำถามที่ชาวบ้านลือกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท้องจริงไหม? แถมยังเล่าอีกว่าเจอ “วู้ดดี้ พุฒิพงศ์ ล่ำซำ” นักธุรกิจหนุ่มทายาทตระกูลดังระดับประเทศได้ยังไง
“ไม่เคยมีใครถามเลย เอาง่ายๆ เราเจอกันแบบไม่ได้มีใครแนะนำ เจอกันด้วยเราสองคนเอง เจอแบบเขาเข้ามาหาเราเอง ด้วยความพยายามของเขา ที่เขาเข้ามา ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นใคร อะไรแบบนี้นั้น ดิวเองก็ไม่รู้ และตัวของพี่วู้ดดี้เอง เขาก็รู้ว่าเราไม่รู้จริงๆ ว่าเขาเป็นใคร ซึ่งเราก็ถามเขาในหลายๆ คำถาม ซึ่งเขาก็งงๆ ว่ามันคืออะไร เขามาเองค่ะ ไม่มีคนกลาง ไม่ได้มีใครแนะนำ ดวงสมพงศ์กันแหละ ด้วยเวลา ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทาง (ไม่ได้ท้องแน่นอน?) ฉันไม่ได้ท้อง (ส่ายหัว) ใช่ ไม่ได้ท้องค่ะ แต่ตอนนี้ ดิว อริสรา ไม่ได้ท้องค่ะ ไม่ได้ท้อง ไม่ได้แปลว่าขายไม่ได้นะ”