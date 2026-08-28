ถล่มทลาย!! เยาวชนกว่า 2,200 คน แห่สมัคร “สืบสานรักษ์เพลงไทย ซีซั่น3“

สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับวงการเพลงไทย เมื่อโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดย สำนักงานพระคลังข้างที่” ซีซัน 3 ปี 2569 ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในรอบออดิชั่น โดยมีเยาวชนไทยจากทั่วประเทศส่งคลิปเข้าประกวดมากถึง 2,205 คน โชว์พลังเสียง เทคนิค และเสน่ห์เฉพาะตัว จนคณะกรรมการหนักใจ ก่อนคัดเลือกจนเหลือ 360 คนสุดท้าย เพื่อเข้าสู่การแข่งขันสุดเข้มข้นในรอบภูมิภาค แบ่งเป็น 4 ภูมิภาคๆ ละ 90 คน ใน 3 หมวดเพลง ได้แก่ เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยร่วมสมัย เพื่อชิงถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท
จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เดินหน้าสนับสนุนการแข่งขัน ส่ง 3 ศิลปินและคนดนตรีแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง ครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 , ปณต Getsunova และ เต๋า ภูศิลป์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ดนตรีให้กับน้อง ๆ เยาวชนอีกด้วย