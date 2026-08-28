“แจ็ค แฟนฉัน” เผยภาพ “กฤษน์ ศรีชวาลา” ได้เจอกับ “ต้า เฟ็ดเฟ่” แล้ว ลั่นเรื่องดรามาเอาไว้ก่อน

ได้รับเสียงชื่นชมจากโซเชียลมากมาย สำหรับ “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ หลังจากออกมาเผยถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ต้องการช่วย “ต้า เฟ็ดเฟ่” ดูแลพ่อที่ป่วย ซึ่งก็คือ “กฤษน์ ศรีชวาลา” นักธุรกิจชื่อดัง และได้ติดต่อประสานให้พบเจอกันเพื่อพูดคุย เพราะ กฤษน์ ชอบช่วยเหลือคนป่วย แต่ยังติดต่อต้าไม่ได้
ล่าสุด แจ็ค แฟนฉัน ได้โพสต์ภาพแห่งความประทับใจนักธุรกิจหมื่นล้านได้เจอกับต้า เฟ็ดเฟ่แล้ว พร้อมข้อความว่า “เรื่องอื่นค่อยว่ากัน เอาเงินไปรักษาพ่อก่อนพี่ ขอบคุณพี่กฤษน์ ศรีชวาลา ดูแลพ่อให้ดีที่สุด หักของกู30%นะ 5555555 หยอกๆ”
สำหรับเบื้องหลังการช่วยเหลือในครั้งนี้ แจ็ค แฟนฉัน ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ โดยประสานผ่าน “ดีเจพล่ากุ้ง” วรชาติ ธรรมวิจินต์ เพื่อขอช่องทางติดต่อ ต้า เฟ็ดเฟ่ ก่อนจะนำเรื่องดังกล่าวไปปรึกษา กฤษน์ ศรีชวาลา ซึ่งเมื่อได้รับทราบถึงสถานการณ์ ก็ยินดีให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อให้ ต้า สามารถนำเงินไปใช้ในการรักษาคุณพ่อได้อย่างเต็มที่