สาดกันเข้าไป “หนุ่ม กรรชัย” ปิดวาจา เรื่อง “ต้า-ยัต” รู้หมดแต่ยังไม่เปิด จันทร์นี้ “โหนกระแส” สนุกแน่

เกมเพิ่งเริ่ม อย่าเพิ่งเลือกข้างกัน! เพราะท้ายที่สุดก็ขออยู่ข้างผู้ชนะ! แต่ข้อพิพาทระหว่าง “ต้า เฟ็ดเฟ่” กับ “ยัต ชัยโสโร” เริ่มบานปลาย เมื่อทนายฝั่งยัต อย่าง “ทนายอาร์ม” เปิดเกมหลังจากให้สัมภาษณ์ทาง “พุทธ อภิวรรณ” ไป ว่าบางคนเกี่ยวข้องกับเว็บเทาๆ ล่าสุด “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ลั่นกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ว่าตนเองขอปิดวาจา แม้จะมีคนถามมาว่าสรุปแล้วเรื่องนี้ยังไง ส่วนฝ่ายนั้นบอกถ้าไม่ฟ้อง จะเปิดหมด ซึ่งอีกฝั่งก็บอกว่าถ้าไม่ฟ้องเช่นกัน ก็จะเปิดหมดเหมือนกัน เพราะตนเองก็มีหลักฐานตั้งแต่ชื่อ ยันคลิปเสียง
หนุ่ม : ในส่วนของวันจันทร์ คุณยัต เขาก็จะมาที่โหนกระแส ก่อนหน้านี้สาดกันเต็มที่ คุณต้าก็มาให้สัมฯ ในโหนกระแสไปแหละ ส่วนของคุณยัต ก็พูดไปนิดหน่อย และในฝั่งทนายอาร์ม ทนายของคุณยัต ก็บอกว่ามีหลักฐานอีกมากมาย คุณอาร์มได้ให้สัมฯ กับทางช่องของพุทธทอล์ก ว่ามีหลักฐานอีกหลายอันเลย ผมอยากจะพูดออกมามากๆ อยากจะพูดเว็บเทาๆ การพนัน
คือตอนนี้ปิดวาจา เอาจริงๆ มีคนมาถามเยอะมากๆ เพราะคุณพุทธโยนมาขนาดนี้ และคุณพุทธยังโพสต์อีกว่า มีคนท้า พี่หนุ่ม กรรชัย ถ้าแฉแล้วอีกฝ่ายไม่ฟ้อง ‘ผมจะเปิด ใครทำเว็บเทา #โหนกระแส จันทร์นี้มีอึ่ง’ ถ้าเอาโพสต์ของคุณพุทธ ไปรวมกับโพสต์ของทนายอาร์ม และจะรู้เลยว่าใครเอาไปแปะหน้าเว็บ เขาจะพูดเหมือนกัน ถ้าไม่ฟ้อง ทนายอาร์มเขาจะฟาดเรื่องนี้ ถ้าทางฝั่งโน้นไม่ฟ้อง เขาจะเปิดเรื่องนี้ ที่ทนายอาร์มเขาให้สัมฯ ไปทางฝั่งคุณพุทธ ว่าอีกฝั่งเขามีการทำเว็บเทานะ แต่ในขณะเดียวกัน ผมก็มีของอีกฝั่งเหมือนกัน
หมวย : ของต้า
หนุ่ม : ผมไม่พูดว่าเป็นของใคร ผมได้รับข้อมูลนี้มาตั้งแต่วันที่ต้ามาออกรายการ ผมยังไม่เปิด ก็มาวัดกัน ระหว่างสองฝั่ง ผมรู้ยันชื่อเลยว่าหัวเป็นใคร แต่ขอไม่พูด ขอไปถามวันนั้น เพราะทางโน้นเขาอยากจะเปิด ทางนี้ก็มีเหมือนกัน พร้อมเสมอ จริงๆ ข้อมูลมีเยอะมาก และที่ไม่ได้เปิดออกไป เพราะข้อมูลมันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่เขาพิพาทกัน แต่ทางทนายอาร์มเขาอยากจะพูด ถ้าไม่ฟ้องกัน ก็ถามกลับไป ถ้าทนายไม่ฟ้อง ผมก็จะเปิดให้เหมือนกัน ไอ้ทางนี้ก็มี เดี๋ยวลองไปดูวันจันทร์ เสียงยังมีเลย เดี๋ยวว่ากัน ทางนั้นพร้อมเปิด ทางนี้ก็พร้อม ถ้าให้เปิด ก็ห้ามฟ้องนะ ผมได้มาตั้งแต่วันที่ต้ามาออก สาดกันเข้าไป