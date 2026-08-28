“ต้า เฟ็ดเฟ่” เล่าเรื่องซึ้ง “แทค ภรัณยู - ป๋อง กพล” กางปีกปกป้อง ออกตัวแรงด่าทัวร์กลับจนเงียบกริบ!

กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวซาบซึ้งใจบนโลกออนไลน์ เมื่อ “ต้า เฟ็ดเฟ่” ลิขิต สิทธิพันธุ์ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความย้อนเล่าเหตุการณ์ในอดีต ช่วงที่ตนเองกำลังตกเป็นจำเลยสังคมและโดนกระแสสังคมโจมตีอย่างหนัก โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งได้เดินทางไปศึกษาดูงานการไลฟ์สดขายของที่สตูดิโอของ “แทค ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม” ซึ่งในวันนั้นมี “ป๋อง กพล ทองพลับ” มาร่วมเป็นดารารับเชิญด้วย
ต้า เล่าว่า ในตอนแรกตนปฏิเสธที่ไม่ขอเข้าเฟรมไลฟ์สด เพราะหวั่นใจว่ารถทัวร์จะมาลงป่วนช่องจนทำให้ขายของไม่ได้ และไม่อยากให้ทั้งแทคและป๋องต้องมาพลอยเดือดร้อนไปด้วย แต่กลับได้รับคำพูดสุดซาบซึ้งจากพี่ๆ ทั้งสองว่า “มึงมาทำมาหากิน ทำสิ่งดี ไม่ต้องกลัว เดี๋ยวพวกพี่ปกป้องให้เอง”
“วันที่ทัวร์ลงตามด่าผม วันนั้นขอไปนั่งดูศึกษางานไลฟ์สดปักตะกร้า ที่สตูดิโอของช่องพี่ Tack Pharunyoo วันนั้นพ่อป๋อง Pong TheShock เป็นดารารับเชิญ พอขึ้นไลฟ์ พวกพี่ก็ชวนผมเข้าไลฟ์ด้วย ผมไม่กล้าออก บอกว่าถ้าผมออก ทัวร์จะเข้าป่วนพิมพ์ด่าผมจนพี่ไม่ได้ขายของ เเล้วพี่แทคกับพ่อป๋องก็จะโดนคนด่าด้วยที่มายุ่งเกี่ยวกับผม ที่เป็นจำเลยสังคมตอนนั้น สิ่งที่พี่แทคกับพ่อป๋อง ตอบกลับคือ….
มึงมาทำมาหากิน ทำสิ่งดี ไม่ต้องกลัว เดี๋ยวพวกพี่ปกป้องให้เอง ผมอึ้งเลย ซึ้งในตัวพี่เเทคพี่ป๋อง
พอเดินเข้าไลฟ์ เป็นจริง ทัวร์กระหน่ำด่า พี่ทั้งสอง สั่งทีมงานปิดเพลง หยุดขาย แล้วเขาก็บอกทัวร์ พวกเรามาขายของ ถ้าอยากด่าให้ 1 นาที อัดมาเลย จากนั้นก็ด่าทัวร์กลับ
‘กูเปิดแมนๆ ให้ด่าละนะ กูจะขายของต่อ จากนี้ใครด่าน้องกูอีก กูจะด่ามึงคืน’ จากนั้น ทัวร์เงียบกริบ ออกจากไลฟ์ไป
เราขายของกันต่อ ผมต้องขอบพระคุณพี่แทคกับพ่อป๋องมากๆ นะครับ วันนั้นมันทำให้ผมมีกำลังใจ กล้าออกสื่อมากขึ้นครับ รักครับ🙏🏻😍❤️”
ขณะที่แทคได้เข้ามาตอบว่า “ป๋องอะไรนั้นหัวหดอยู่เลย โดนด่ายืนหงอย อ่านคอมเมนต์ยังไม่เห็นเลย 555555 (รับสายกูด้วย)
รวมทั้งได้โพสต์ในเฟซส่วนตัว ระบุว่า
“โธ่ป๋อง ตอนโดนทัวร์ลง ยังยืนหงอยืนสั่น
ป๋อง : แทคกูทำไงดีวะ คนด่าเต็มเลย เชี่ย!!
แทค : พ่อจะกลัวอะไร
ป๋อง : กูกลัว...กูไม่เคยเจอ
แทค : ก่อนจะกลัว อ่านคอมเมนต์ให้ทันก่อน ถถถถ
(นึกเสียง นึกภาพออกเลยไหม (อีโมจิมองบน) แล้วบอกว่าแน่)”
ทำแฟนๆ เมนต์กันฮากระจาย