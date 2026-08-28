“ไก่ พรรณนิภา” หวนคืนฟลอร์สุดยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัวภายใต้ค่ายน้องใหม่ “Nova Records” ในงาน “เต้น-กิน รำ-กิน ฟินเวอร์” 29 ส.ค. นี้

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่แฟนเพลงยุค 90s และสายไลฟ์สไตล์ไม่ควรพลาด! เมื่อนักร้องเสียงทรงเสน่ห์ระดับตำนาน เจ้าของบทเพลงอมตะตลอดกาลอย่าง “กุหลาบแดง” โดย “ไก่ พรรณนิภา” ประกาศคัมแบ็กอย่างเป็นทางการ พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเปิดตัว ภายใต้สังกัด“Nova Records” ค่ายเพลงน้องใหม่ที่จะเข้ามาเติมสีสันให้วงการดนตรีไทย
การกลับมาครั้งนี้นอกจากจะมาพร้อมบทบาทใหม่ภายใต้สังกัด Nova Records แล้ว ไก่ พรรณนิภา ยังเตรียมปล่อยอัลบั้มใหม่และเพลงลีลาศจังหวะสุดเก๋ที่ผสมผสานทั้ง Ballroom และ Swing เข้าด้วยกัน ให้แฟนๆ ได้ย้อนวันวานและวอร์มอัพร่างกายเตรียมเปิดฟลอร์ไปพร้อมกัน
ด้านนักร้องในตำนานได้กล่าวทักทายแฟนเพลง
ก่อนที่จะถึงวันเปิดตัวอัลบั้มใหม่ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ “สวัสดีแฟนเพลงกุหลาบแดงทุกท่านนะคะ ผ่านมาเกือบ 32 ปี ไก่ดีใจที่จะได้กลับมาสร้างผลงานใหม่ให้แฟนเพลงอีกครั้ง กับบทเพลงใหม่ กุหลาบแดงเวอร์ชั่นใหม่ และรวมถึงแนวเพลงลีลาศยุคใหม่ บทบาทใหม่ๆ ที่อยากให้ทุกท่านรอชม”ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะไก่จะทำอย่างเต็มที่ ไม่ให้แฟนเพลงผิดหวังแน่นอนค่ะ
โดยความพิเศษทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในงาน “เต้น-กิน รำ-กิน ฟินเวอร์” งานมหกรรมสุดฉ่ำที่รวมดนตรี การเต้น อาหาร และไลฟ์สไตล์ไว้ในที่เดียว ตอบโจทย์คอนเซปต์ “ไม่เป็นก็เต้นได้ คนเดียวก็เปรี้ยวได้ ไม่ต้องรอมีคู่!” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ ณ 65 HABITS สุขุมวิท 101/1 วชิรธรรมสาธิต 23 ตั้งแต่เวลา 12.00–22.00 น. (เข้าร่วมงานฟรี!)
ไฮไลต์เด็ดที่ไม่ควรพลาดตลอดทั้งวัน
* 12.00 น. เป็นต้นไป: สตาร์ทความอร่อยกับตลาดอาหารสุดชิค จิบเจลาโต้คลายร้อน และชิมเมนูเด็ดไฮไลต์ “ขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรเด็ด ไก่ พรรณนิภา” ที่เจ้าตัวลงมือมาเสิร์ฟด้วยตัวเอง
* 16.00 น.: ปลดล็อกความเกร็ง! เวิร์กชอปสอนเต้นสไตล์ Social Dance สวิง และลีลาศแบบเข้าใจง่าย มือใหม่หรือมาคนเดียวก็จอยได้ทันที
* 19.00 น.: มินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก “ไก่ พรรณนิภา” ฟังสดก่อนใครกับเพลงลีลาศใหม่ล่าสุดและเพลงจากอัลบั้มใหม่ ภายใต้บ้าน Nova Records
อย่าปล่อยให้วันหยุดผ่านไปเฉยๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันเปิดตัวค่าย Nova Records และปักหมุดมาร่วม กิน เล่น เต้น รำ ไปกับเสียงเพลงระดับตำนาน เสาร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ที่ 65 HABITS สุขุมวิท 101/1 วชิรธรรมสาธิต 23 ตั้งแต่เวลา 12.00–22.00 น. (เข้าร่วมงานฟรี!) มาเจอกันบนฟลอร์