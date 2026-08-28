"ฮันนี่ ณภัค” จับมือ “คริต มาธร” ส่งน้ำใจช่วยครั้งที่ 2 สมทบค่าน้ำมัน “ทีมอาสาดุสิต” ลงพื้นที่ช่วยชาวน่าน

เดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สำหรับ “ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร” Mrs. Classic Universe 2024 นางเอกซีรีส์ธรรมะ และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารฯ พร้อมด้วย “คริต มาธร ธรรมอชิระกุล” ที่ร่วมสนับสนุนเงิน ค่าน้ำมันรถให้กับทีมอาสาดุสิต โดยบี ปิยาภรณ์ เป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้ทีมอาสาสามารถเดินทางนำความช่วยเหลือไปส่งต่อให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านได้อย่างเต็มที่
การช่วยเหลือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของทีมอาสา เพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์ที่มี สามารถนำไปใช้กับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนได้อย่างเต็มที่ โดยทีมอาสาไม่ต้องควักเงินส่วนตัวเป็นค่าน้ำมันรถในการลงพื้นที่
นับเป็นอีกหนึ่งน้ำใจที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ให้เดินหน้าต่อไป เพราะทุกการสนับสนุน ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ล้วนเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ความช่วยเหลือเดินทางไปถึงพี่น้องชาวน่านได้อย่างต่อเนื่อง
หัวใจที่เปี่ยมไปด้วย "จิตอาสา" สวยทั้งกาย งดงามทั้งหัวใจ และนี่คืออีกหนึ่งพลังของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกัน!!!