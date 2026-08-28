ซะงั้น! “ทนายอาร์ม” ลั่นหากไม่ฟ้อง “ต้า - ยัต” ไม่มีทางได้คุยกันสองต่อสอง ทำสำเร็จแต่คนเข้าใจไปอีกแบบ ทัวร์ลงหนัก แถมโดนขุดปมร้อนเรียกเงินล้าน

ยังคงเป็นประเด็นดรามาร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ วงศ์มาลี” ทนายความของ “ยัต ชัยโสโร” ยูทูบเบอร์และนักแสดงชื่อดัง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยออกมาโพสต์ตอบโต้ “ต้า เฟ็ดเฟ่” คู่กรณี โดยตั้งคำถามถึงเรื่องการถือหุ้นบริษัท พร้อมทิ้งท้ายด้วยข้อความดุเดือดว่า “สติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมด”
ล่าสุดทนายอาร์มออกมาโพสต์อีกแล้ว รอบนี้เผยว่าสาเหตุที่ฟ้องต้า เฟ็ดเฟ่ เพราะอยากให้สองคนได้คุยกัน วันนี้ทำสำเร็จแล้ว แต่คนอื่นเข้าใจไปอีกแบบ
“ถ้าผมไม่ฟ้อง พี่ยัตกับพี่ต้าจะไม่มีทางได้คุยกันสองต่อสองไหม และแล้วผมทำสำเร็จให้เขาสองคนได้เจอกัน แต่ความเข้าใจของคนอื่นไปอีกแบบ”
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวกลับเรียกทัวร์จากชาวเน็ตอย่างหนัก โดยหลายคอมเมนต์เข้ามาโต้แย้งว่า สาเหตุที่ทั้งสองคนได้คุยกันจริงๆ เป็นเพราะรายการโหนกระแส ไม่ใช่เพราะการฟ้องร้อง พร้อมแซวแรงเรื่องค่าดำเนินการ
นอกจากนี้ ดรามายิ่งร้อนฉ่าขึ้นไปอีก เมื่อมีชาวเน็ตนำข้อความจากเพจดังมาคอมเมนต์จี้ถามทนายอาร์มกลางโพสต์ ถึงกระแสข่าวลือเรื่องการเรียกรับเงิน 1-2 ล้านบาทในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้กำลังเป็นที่จับตาและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ขณะนี้