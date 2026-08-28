นักกฎหมายเตือนสติ “ทนายอาร์ม” เป็นทนายแต่ว่าคนอื่นสติไม่ดี เกินไปไหม?

กรณี “ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ วงศ์มาลี” ได้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความถาม “ต้า เฟ็ดเฟ่” คู่กรณี “ยัต ชัยโสโร” ลูกความของตนเองที่ออกมาบอกว่ามีการถือหุ้นในบริษัท 49 % โดยระบุว่า “บอกมีหุ้นในบริษัท คำถามหลักฐานซื้อหุ้นบริษัทอยู่ไหน สติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมด” พร้อมท้าให้เอาเอกสารมาให้ดู
โดยเรื่องนี้ก็ทำเอาคนกฎหมายต้องออกมาเตือนสติเจ้าตัวอาทิ “พัฒนสิน สว่างเมฆ” นักกฎหมายที่ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pattanasin Sawangmake ว่า ทนายอาร์มต้องระวัง การทำหน้าที่เกินทนายความ พร้อมยังระบุด้วยว่าการโพสต์เช่นนี้อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้
ขณะที่ทางด้านของ “ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ” ก็ได้เข้ามาแสดงความเห็นในโพสต์ดังกล่าวโดยระบุว่าอันนี้โหดไปนะไปกล่าวหาเขาว่าเขาสติไม่ดีเนี่ย”