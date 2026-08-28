“ณัฐ ศักดาทร” ส่งเพลงใหม่ “ร่ม” แทนความรู้สึกคนที่พร้อมเป็นที่พักใจ ในวันที่โลกไม่ใจดี

หลังจากปล่อยเพลงแรก “ทีละวัน” ให้คนฟังได้อินไปกับความหมายของรักแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้ว ล่าสุดศิลปิน “ณัฐ ศักดาทร” กลับมาพร้อมซิงเกิลที่สอง “ร่ม” เพลงเศร้าแต่อบอุ่น เปรียบความรักความห่วงใยเป็นเหมือนร่ม ที่พร้อมกางออกเพื่อปกป้องใครสักคนในวันที่ชีวิตต้องเผชิญพายุฝน
โดยงานนี้ได้เพื่อนสนิทอย่าง “ต้อล วันธงชัย” และ TONHON ช่วยกันแต่งทำนอง พร้อมด้วยโปรดิวเซอร์คนเก่งอย่าง “ประทีป สิริอิสสระนันท์ (โฟร์ วง HENS)” และในมิวสิกวิดีโอก็ได้ “คริส หอวัง” มาร่วมถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่น่าจะตรงกับใครหลายคน ที่อาจไม่ได้มีสถานะพิเศษ แต่ก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างคนที่รักจนกว่าจะผ่านเรื่องร้ายๆ ไป
ซึ่ง “ณัฐ ศักดาทร” เผยว่า “เพลงนี้เริ่มจากต้อล เพื่อนสนิทผมตั้งแต่ AF4 ส่งเมโลดี้ท่อนฮุกที่แต่งไว้มาให้ มันอบอุ่นปนเศร้า ผมฟังแล้วก็ชอบทันที วันนั้นผมนั่งแต่งเนื้อเพลงอยู่ในคาเฟ่ และจู่ๆ ฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก มองออกไปข้างนอกเห็นภาพโลกที่กลายเป็นสีเทาที่ดูหม่นมาก แล้วผมก็ลืมเอาร่มติดตัวมาด้วย
เลยรู้สึกว่า ‘ร่ม’ มันคือสิ่งของธรรมดาที่บางทีเราก็หลงลืมไป ทั้งๆ ที่มันสามารถช่วยเราได้ ในวันที่ฝนตกหนัก ในวันที่โลกไม่เป็นใจ ก็เลยอยากเอาไอเดียของการเป็น ‘ร่ม’ มาเล่าเรื่องความรักที่ไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน ไม่คาดหวังสถานะ แค่ต้องการจะอยู่กับคนที่เราห่วงใยตรงนี้ คอยรับฟัง เป็นที่พักใจ เป็นพื้นที่ปลอดภัยเล็กๆ เหมือนเป็นร่มให้เขาได้หลบฝนในวันที่โลกไม่ใจดี แค่นั้นก็พอแล้ว เพราะเข้าใจดีว่าเราเป็นได้แค่ไหน ร่มก็คือร่ม ที่เมื่อฝนหยุดตก เมื่อเขาดีขึ้นเมื่อไร ก็ต้องถูกพับเก็บไว้เหมือนเดิม”
สามารถฟังเพลง “ร่ม” ได้แล้วทุก Streaming Platform และชม Music Video ได้ที่ YouTube : Nat Sakdatorn : https://youtu.be/2ePruq4Jmkc