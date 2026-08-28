"ปีเตอร์ คัลเลน" เจ้าของเสียง "ออพติมัส ไพรม์" เสียชีวิตแล้ว

"ปีเตอร์ คัลเลน" ผู้ให้เสียงพากย์ตัวละครยอดนิยม "ออปติมัส ไพรม์" ใน "ทรานส์ฟอร์เมอร์ส" และ "อียอร์" ใน "วินนี่เดอะพูห์" เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 85 ปี
นักพากย์ชาวแคนาดาผู้นี้เริ่มต้นบทบาทที่โด่งดังที่สุดของเขาในฐานะออปติมัส ไพรม์ วีรบุรุษเสียงทุ้ม ในซีรีส์โทรทัศน์เรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์สในปี 1984 จากนั้นก็กลับมารับบทเดิมในภาพยนตร์ฮอลลีวูดทั้ง 7 ภาคตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2023 รวมถึงภาพยนตร์ภาคแยกอื่นๆ ด้วย
นอกจากนี้เขายังให้เสียงพากย์ "อียอร์" ในแอนิเมชั่นทางโทรทัศน์เรื่อง The New Adventures of Winnie the Pooh ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 รวมถึงรายการ ภาพยนตร์ และเกมที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย
งานพากย์ของเขายังรวมถึงเสียงของ KARR ตัวร้ายคู่ปรับของ KITT ในรายการทีวี Knight Rider, เสียงคลิกของ The Predator ในภาพยนตร์ปี 1987 ของอาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ และเสียงคำรามของคิงคองในปี 1976 รวมถึง มอนเทอเรย์ แจ็ค ใน Chip 'n Dale Rescue Rangers
เขายังให้เสียงพากย์ตัวละครในซีรีส์แอนิเมชั่นยุค 1980 และ 1990 ไม่ว่าจะเป็น Spider-Man, Donkey Kong, Alvin & the Chipmunks, Dungeons & Dragons, My Little Pony, Duck Tales และ Gummi Bears
คัลเลนเริ่มต้นอาชีพในวงการโทรทัศน์และวิทยุของแคนาดา และได้ร่วมแสดงในรายการต่างๆ เช่น The Sonny & Cher Show เป็นประจำ ก่อนที่จะตัดสินใจหันมาจริงจังกับงานพากย์เสียงอย่างจริงจัง
เขาเล่าว่าเสียงพากย์ตัวละคร ออปติมัส ไพรม์ นั้นได้รับแรงบันดาลใจจากพี่ชายซึ่งเป็นนาวิกโยธินสหรัฐฯ ผู้ได้รับเหรียญกล้าหาญและเคยร่วมรบในสงครามเวียดนาม
โดยพี่ชายแนะนำว่าเขาควรมองตัวละครนี้ในฐานะ "วีรบุรุษตัวจริง ไม่ใช่วีรบุรุษแบบฮอลลีวูด" พร้อมบอกว่าอย่าไปตะโกนหรือโวยวายเลย เขาแข็งแรงพอที่จะอ่อนโยนได้
"และนั่นก็โดนใจผมมาก ผมได้ยินเสียงของเขาตลอดทางจนถึงวันออดิชั่น เมื่อเขาจริงจัง เมื่อเขามุ่งมั่น นั่นแหละคือจุดที่ผมพบว่าออปติมัส ไพรม์คือตัวจริง"
คัลเลนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Daytime Emmy สาขานักแสดงยอดเยี่ยมในรายการแอนิเมชั่นในปี 2011 และได้รับรางวัลในงาน Children's & Family Emmy Awards ในปี 2023 (ที่มา BBC)