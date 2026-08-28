“อาบี-นก” เล่ามหากาพย์ “ตาลทิพย์” ทำชีวิตพัง โดนตามล่า ทำของใส่ หมดตัว

“อาบี-นก อุษณีย์” เปิดใจถึงเรื่อง “ตาลทิพย์” ว่าแท้จริงแล้ว ตนเองโดนมิจฉาชีพแต่งเรื่องขึ้นมาหลอก มีการสร้างเหตุการณ์ให้กลัว แล้วเข้ามาครอบงำด้วยความเชื่อ ทำของใส่ โดนหลอกให้เสียเงินค่าขันรวมแล้ว 21 ล้าน ต้องขายรถ จำนองอพาร์ทเม้นท์ จำนองบ้านน้องสาวจนหมดตัว แทบบ้าเห็นภาพหลอน
ตกเป็นข่าวมานานหลายปีแล้ว สำหรับกรณี “อาบี” ปกชนน์ ดิษยบุตร และ “นก อุษณีย์ วัฒฐานะ” ผู้จัดการส่วนตัว และเพื่อนสนิทของ “นางเอกชื่อดัง” ที่ออกเปิดโปงว่า ว่าที่สามี (ขณะนั้น) ของนางเอก มีเมียอยู่กินกันแล้วชื่อ “ตาล” จนทำให้ฝ่ายชายเสียหาย และฝ่ายนางเอกก็ฟ้องร้องอาบี ท่ามกลางข้อสงสัยว่า ตาล มีจริงไหม? เป็นที่มาของคำว่า “ตาลทิพย์” นอกจากจะโดนฟ้อง แต่อาบีก็ยังเป็นโจทก์/ผู้เสียหาย ในคดีที่ฟ้อง “น.ส.เก๋ และพวก” ปมกุเรื่อง ฉ้อโกง ร่วมกันฉ้อโกง และคดีที่เกี่ยวข้องกับ ม.112 จนทำให้เกิดคดีมหากาพย์ “ตาลทิพย์”
วันนี้ ศาลจังหวัดนครราชสีมาอ่านคำพิพากษา จำเลยทั้ง 2 คน รับสารภาพ จำเลยที่ 1 น.ส.เก๋ จากโทษเดิม 43 ปี ลดโทษเหลือจำคุก 15 ปี 30 เดือน จำเลยที่ 2 จากโทษเดิม 15 ปี ลดโทษเหลือจำคุก 10 ปี พร้อมสั่งให้จำเลยทั้ง 2 คนร่วมกันชดใช้เงินให้อาบีกว่า 20 ล้านบาท
บทสรุปของเรื่องนี้คือ ตาลทิพย์ไม่มีจริง อาบีและนกโดนมิจฉาชีพหลอก โดยได้ให้สัมภาษณ์กับอีจันแบบทุกเม็ด ถึงเรื่อง ตาลทิพย์ ว่า เป็นการกุเรื่องของเก๋ ที่ปั่นหัวทางโทรศัพท์ให้ทั้งสองคนเชื่อว่า ตาลมีตัวตนจริง และส่งคนมาติดตามไล่ล่าทั้งคู่จนเกิดความกลัว ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อหลบการไล่ล่า แล้วเก๋ ตัวเป็นๆ ก็มาปรากฏตัวขึ้น แสดงตัวเป็นคนดีคอยช่วยเหลือส่งข้าวส่งน้ำให้ในระหว่างที่หลบหนีการไล่ล่า นั่นคือจุดเริ่มต้นในการกินของที่เก๋หามาให้กิน
เก๋เข้ามามีบทบาทในชีวิตของอาบีและนก โดยการครอบงำในด้านความเชื่อบอกว่า อาบีกับนกโดนทำของใส่ พระท่านบอกมาอย่างนั้นอย่างนี้ อาบีมีอาการปวดขา แม่กับน้องก็โดนทำของใส่ เอาตะปู 5000 ดอกไปอยู่ในร่างกาย ซึ่งแม่และน้องของอาบีก็เกิดอาการป่วยขึ้น ทำให้อาบีหลงเชื่อ
โดยเก๋บอกว่า แม่และน้องของอาบีกำลังจะตาย ต้องหาเงินมาทำขัน โดนรีดเงินมาทำขันต่อชีวิตแม่และน้อง จากหมื่น เป็นแสน เป็นล้าน ค่าขัน 3 ล้าน 6 ล้าน ต้องขายรถ ขายของมีค่า เอาอพาร์ทเม้นเข้าแบงค์ เอาบ้านของน้องไปจำนอง
ด้านนกเองก็มีอาการปวดท้อง ปวดทุกวันพระ ปวดจนคิดว่าจะตาย หลังๆ เก๋เริ่มกำหนดกฏเกณฑ์มากมายให้อาบีและนกต้องอยู่กับเก๋และเก๋ก็เกิดอาการผีเข้าอยู่บ่อยๆ อ้างอดีตชาติเป็นแม่ลูกกับนก เก๋ต้องกินน้ำล้างเท้านก ต้องเอาประจำเดือนนกมาป้ายหน้า แล้วก็บอกให้นกต้องเลิกกับสามีไม่งั้นจะเกิดเรื่องไม่ดี ในสุดนกก็ต้องไปจดทะเบียนหย่า
เก๋พยายามตัดทุกคนออกจากตัวนก รวมถึงอาบีด้วย ทำให้ทั้งคู่แตกกัน นกไม่มีทางไปต้องไปอยู่กับเก๋ ด้านอาบีก็เริ่มเห็นภาพหลอน ได้ยินเสียงหลอน เก๋ไม่ให้นกกลับไปทำงานในวงการ อ้างสามารถเลี้ยงดูนกได้ ก็เอาเงินที่ได้จากอาบีมาเลี้ยงดูนก
ครอบครัวของอาบีแตกแยกเกิดการทะเลาะกัน เพราะน้องอาบีมองว่า อาบีมาเอาเงินจากแม่ไปมากมายเอาไปทำอะไร อาบีต้องโกหกว่าเอาไปวิ่งเต้นคดี เพราะเก๋ห้ามบอกความจริงไม่งั้นขันจะแตกต้องทำขันใหม่ แม่ต้องเอาทองไปจำนำ เอากรมธรรม์ชีวิตไปกู้เงินออกมา จนวันนึงหาเงินไม่ไหวแล้ว ตัดสินใจไม่หาเงินแล้ว ทำใจว่าแม่กับน้องจะต้องตาย บอกกับตัวเองว่า จะจัดงานศพให้ดีแล้วจะตายตาม
ทาง เก๋ โทรมาเร่งรัดอาบีให้หาเงินมาทำขัน มันจุดที่อาบีไม่ไหวแล้ว ระเบิดอารมณ์ด่ากลับไป เขวี้ยงโทรศัพท์ทิ้ง พอไม่ได้รับข้อมูลจากเก๋ จิตว่างได้มานั่งทบทวน เห็นถึงความผิดปกติในแต่ละเรื่อง และเล่าให้ทนายฟัง ทนายฟันธงว่าโดนมิจฉาชีพหลอกแล้ว
อาบีแจ้งความหมายศาลไปถึงบ้านเก๋ ทำให้เก๋ต้องโทรมาขอร้องจะผ่อนจ่ายหาเงินมาชดใช้ และสารภาพว่าติดการพนันเอาเงินไปใช้การพนัน อาบีเล่าความจริงพร้อมหลักฐานให้นกฟัง จนในที่สุดก็มารู้ความจริงจาก เก๋ ว่า เรื่องตาลเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ทำเอาวิญญาณแทบจะหลุดจากร่างว่าถูกหลอกตั้งแต่ต้น ไม่มีความจริงซักอย่างเดียว
วันนี้ที่ศาลตัดสิน อาบีกับนกจึงออกมาเล่าความจริงให้สังคมได้รับรู้ เพราะที่ผ่านมาถูกตราหน้ามาตลอด หากความเป็นจริงแล้วเป็นเพราะทั้งคู่โดนมิจฉาชีพหลอก