ฮือฮาทุกแพลตฟอร์ม! ตัวอย่างเต็ม “อัศจรรย์วันทอง” จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์รักสองใจ กำลังจะอุบัติขึ้น

จาก “ลอง ลีฟ เลิฟว์!” สู่ “อัศจรรย์วันทอง” ผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องที่ 2 ของ มุก-ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ ผู้กำกับที่ถ่ายทอดประเด็นความสัมพันธ์ได้อย่างเฉียบคม ซึ่งในครั้งนี้ผู้กำกับฝีมือดีจะมาถ่ายทอดตำนานรักลือลั่นของ “วันทอง” ผ่านมุมมองของเธอ เมื่อความรักจากสองชายที่มอบให้ จะนำพาความตายมาสู่เธอ จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์รักสองใจ กำลังจะเกิดขึ้น! ผลงานการสร้างเรื่องแรกของค่าย “แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” นำทัพโดย จูเลี่ยน จอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบล็ค ดรากอน เตอร์เทนเม้นท์ จำกัด นำแสดงโดย อิ้งค์-วรันธร เปานิล, หมาก-ปริญ สุภารัตน์ และ กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ร่วมด้วย ปริมมี่-วิพาวีร์ พัทธ์ณศิริ และ เฟย-ภัทร เอกแสงกุล
ล่าสุด “อัศจรรย์วันทอง” ปล่อยตัวอย่างเต็มให้ชม เพื่อให้คอหนังได้อุ่นเครื่องก่อนไปชมพร้อมกัน ซึ่งนอกจากจะเผยให้เห็นการตีความวรรณคดีขุนช้างขุนแผนในแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ยังโชว์ความงดงามพิถีพิถันทว่าร่วมสมัย และในมุมแฟนตาซียังเต็มไปด้วยงานวิชวลที่สดใหม่ ตระการตา เป็นเรื่องราวของวันทอง ขุนแผน และขุนช้างในแบบที่ผู้ชมคาดไม่ถึง
ผู้กำกับ มุก-ปิยะกานต์ เผยว่า “เราจะทำหนังที่พูดถึง ความสัมพันธ์, พีเรียด และ แฟนตาซี น้องกุ๊ก-ธนิดา เคยเขียน “ฉลาดเกมโกง” เป็นงานที่มีตรรกะอะไรบางอย่างที่เราสนใจ เราก็เลยติดต่อกุ๊กมาร่วมทีม อยากให้เขามาดูแลเราในส่วนของ logic อะไรบางอย่างหรือความเข้มข้น ซึ่งตัวมุกเองก็ผ่านงานที่มีความเข้มข้น มีพล็อตที่มี element เยอะ กุ๊กน่าจะเอา ประสบการณ์ตรงนั้นมาเสริมทีมกับเรา ซึ่งเป็นโลกแฟนตาซีมาก ๆ กุ๊กก็ช่วยได้เยอะมากในส่วนนี้ ใช้เวลาเขียนบทปีกว่า ๆ เราทำงานร่วมกับ แบล็ค ดราก้อนฯ ช่วยกันหาช่องโหว่ ทำให้เราได้มุมมองเยอะ วันทองในเวอร์ชั่นนี้จะเห็นการดิ้นรนต่อสู้ การผจญภัยของวันทอง และวันทองที่มีความโมเดิร์น เข้าไปต่อสู้โลกในวรรณคดี จากออริจินัลที่ represent เรื่องของบริบทสังคมอยุธยาค่ะ”
“ในส่วนของงานโปรดักชั่น การดีไซน์โลกใหม่ให้วันทอง ทุกอย่างเริ่มจากสคริปต์ก่อน โลกที่สร้างมาทั้งหมดต้องมีเหตุ และผลของมันจากเรื่องราวของตัวละคร แต่สิ่งที่เราจะใส่และดันให้เป็นเพดานที่สุด นั่นคือโลกของความแฟนตาซี นอกจากเป็นเรื่องการผจญภัยหรือวิช่วลที่เราอยากจะสร้างให้มันมีความหวือหวา ตื่นเต้น แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือประวัติศาสตร์ ของมันจริง ๆ ที่เราอยาก explore เราพยายามสร้างโลกที่มีความเป็นอยุธยา แต่ขณะเดียวกันถ้าตามเสภาของขุนช้าง-ขุนแผน เป็นยุคที่โปรตุเกสเข้ามา เราก็จะดึงความเป็นเรเนซองส์ เข้ามาเล่นสนุกด้วย และในเมื่อตัวละครข้ามมาจากยุคปัจจุบัน เราก็มิกซ์คัลเจอร์ของวันนี้เข้าไปด้วย เลยทำให้ทุกอย่างมีความเซอร์ไพรส์ในเชิงที่มาที่ไปของโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็น งานอาร์ต, เสื้อผ้า หรือวิธีการต่อสู้แอ็คชั่นอะไรบางอย่างค่ะ” ผู้กำกับ กล่าว
เตรียมเปิดประตูสู่โลกของ “วันทอง” เวอร์ชั่นผู้กำกับ “ลอง ลีฟ เลิฟว์!” ได้ใน “อัศจรรย์วันทอง” เข้าฉาย 3 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์