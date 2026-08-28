“ต้าห์อู๋” ฉีกกฎประมูลบูธวัดไร่ขิง จาก 1.3 ล้าน! สู่ทำเล 3 หมื่น เผยนาที HYROX หัวใจเต้นเร็ว - เกือบพบบรรพบุรุษ

“ต้าห์อู๋” ควง “ออฟโรด” เปิดใจเบื้องหลังฉีกกฎประมูลบูธวัดไร่ขิง จาก 1.3 ล้านสู่ทำเล 3 หมื่น เผยบทเรียนราคาแพง ไม่อยากรบกวนร้านข้างๆ และเชื่อมั่นในพลังแฟนคลับ ยืนยันช่วยกระจายคนสู่เส้นทางรอง เผยนาที HYROX หัวใจเต้นเร็ว - เกือบพบบรรพบุรุษ
เป็นประเด็นฮือฮาอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว” ร่วมมือกับเพื่อนดาราเลือกจองพื้นที่ขายของในงานวัดไร่ขิงในโซนที่คนมองข้ามในราคา 3 หมื่น จากปีก่อนที่เคยประมูลพื้นที่บูธสูงถึง 1.3 ล้านบาท ทำคนแห่อวยยศว่าสุดยอด เป็นการท้าทายระบบมากๆ โดย “ต้าห์อู๋ พิทยา” ควงคู่จิ้นอย่าง “ออฟโรด กันตภณ จินดาทวีผล” เปิดใจในงาน “Central Beauty Awards 2026” เจ้าตัวยอมรับว่าตอนนี้โกโก้ในตำนานเริ่มเป็นที่รู้จักแล้ว อีกทั้งไม่อยากรบกวนร้านข้างๆ เวลามีแฟนคลับมาขอถ่ายรูป มองทุกคนก็ทำมาหากินเหมือนกัน
ต้าห์อู๋ : “อันนี้พูดตามตรงนะ โซน 30,000 นั่น ผมได้เกือบถูกสุดเลยนะ ตอนแรกพี่โฟกัส จิระกุล บอก อุ้ย จะดีเหรอ ตรงนี้จะขายได้เหรอ พี่ มาเหอะ มัน 30,000 พี่มาได้ พี่เอม (วิทวัส รัตนบุญบารมี) เราวิ่งไปคุยเลยพี่ เราอยู่ตรงนี้แหละ เชื่อผม มาได้ เพราะตรงนั้น ตอนแรกผมกะว่าจะเอาตรงนั้นอยู่แล้ว 2 บูธ มันไม่มีคนสนใจ แล้วก็ปีที่แล้วตรงนั้นผมเคยเช่าไว้เป็นที่สต็อกของอยู่ เพราะไม่มีคนซื้อ แบบไม่มีคนเอาเลย ไม่มีคนเลย ก็เลยคิดว่าตรงนั้นจริงๆ ทำเลไม่ได้แย่ แล้วก็อย่างที่ได้เห็นในคอมเมนต์ แฟนๆ ก็บอกว่า เฮ้ย ร้านพี่ต้าห์อู๋ยังไงหนูก็จะไปให้ได้ ไม่ว่าจะอยู่ซอก เราเลยรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเงินขนาดนั้นแล้ว”
ปัดมีคนจุดประกายไอเดียเลือกโซน มั่นใจช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนเส้นทางรอง
ต้าห์อู๋ : “ไม่มีใครจุดประกาย ผมว่า ณ โมเมนต์นั้น มันแบบ พี่ เอาเปล่าๆ เอาสิ เอาสิ พี่เอมก็เลย... (คนก็ชมว่าคิดได้ยังไง หัวการค้า ฉลาดเวอร์?) แต่ผมว่ามันได้นะ จริงๆ โซนนั้นมันแอบเงียบอยู่เหมือนกัน แต่ผมคิดว่ามันจะทำให้การหมุนเวียนมันดีขึ้น เพราะปกติเขาเดินเส้นหลักกัน จะได้ไปที่เส้นรองมากขึ้น”
ชี้เปิดโซนดาราช่วยกระจายคน ไม่หวั่นดรามา
ออฟโรด : “ก็กระจายสำหรับคนที่ในเรื่องของ flow ใครที่รู้สึกว่าอยากกินจริงๆ ก็ไปโซนตรงนั้นก็ได้ จะได้ไม่ต้องเดินไปถึง เพราะบางทีบางคนไปยืนแออัดกันอยู่หน้าร้าน แล้วคนเยอะ ไม่อยากรอคนเยอะ ไปตรงนั้นได้เหมือนกัน แล้วเผลอๆ จริงๆ ตรงนั้นอาจจะเยอะอยู่แล้ว เพราะแบรนด์โกโก้ในตำนานค่อนข้างที่จะแมส ปัด TikTok ไปอะไรเนี่ย มีแต่โกโก้ในตำนาน โกโก้ในตำนานคือแบบ โอ้โห”
ต้าห์อู๋ : “ดรามาหรือเปล่า”
ออฟโรด : “ไม่ ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะ เพราะว่ามันคือเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วว่าเกมนี้ พี่อู๋เขาทำมา ความตั้งใจ ยังไงก็มีคนเข้าข้างอยู่แล้ว เอาใจช่วยอยู่แล้ว”
ย้อนเล่าบทเรียนทุ่มประมูลบูธ 1.3 ล้าน เผยปีนี้วางแผนเข้ม เลือกทำเลไม่รบกวนร้านอื่น
ต้าห์อู๋ : “ต้องบอกว่าครั้งแรก ครั้งที่แล้วนะที่ 1.3 ล้าน ต้องบอกว่าผมก็ตกใจเหมือนกัน เพราะว่าราคามันแรงมาตั้งแต่แรกนะ วิธีการประมูลคือเขาไล่มาบูธ 1 ไป 10 แล้วบูธเราอยู่ประมาณ 9 แล้ว แล้วกลัวไม่มีที่แล้ว ราคาเราถ้าเราไม่ใส่ เราไม่ได้แน่นอนเพราะก่อนหน้าเรามันก็ราคาแรง เราเลยจะรู้ว่ามันประมาณนี้ ส่วนที่เราไม่เอาแล้วเพราะว่าตอนนั้น โกโก้ในตำนาน ร้านเฮียตู๋ ยังไม่เป็นที่รู้จัก เรารู้สึกว่าตรงนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องขายได้เท่าไหร่ เราคิดไปไกลกว่านั้นคือ marketing free อย่างน้อยคนที่เห็นว่า เราได้ไปตรงนี้ มันมีเรื่อง 5 6 7 8 แล้วก็ครั้งแรกด้วยแหละ
แต่ว่ามันก็ได้ผ่านบทเรียนมาแล้ว แล้วก็ครั้งนี้เราว่า นอกเหนือทำเลแล้ว อะไรต่างๆ แล้ว สิ่งหลักๆ ที่ผมคิด จริงๆ ก็มีอีกบูธนึงของผมนะ เป็นบูธใหญ่ หลักๆ เลยที่เราคิดคือเพื่อร้านข้างๆ ด้วยความที่บางทีแฟนคลับเรามา หรือคนผ่านไปผ่านมาระหว่างทาง อยากถ่ายร้านเราเราก็ต้องพยายามหาที่ๆ มันไม่ไปรบกวนร้านข้างๆ เพราะต้องเข้าใจว่าทุกคนซ้ายขวาหน้าหลังทำมาหากิน เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญของร้านผมมากๆ ไม่ใช่แค่ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้นะ มันต้องอยู่ในจุดที่แบบว่าพาคนผ่านไปได้ ก็คิดว่าวางแผนมาและทำได้ดีกว่าครึ่งปีก่อนแน่นอนครับ”
เผยแข่ง HYROX อะดรีนาลีนพุ่ง หัวใจเต้นแรงสุดในชีวิตเกือบได้ไปพบบรรพบุรุษ
ออฟโรด : “ผมก็เป็นหนึ่งในพาร์ตเนอร์ที่ไปด้วยกัน ก็ดีใจมากๆ เลยที่เหมือนซื้อหวยแล้วอยากให้ถูกหวยบ้าง ผมทายผลไว้ 1 ชั่วโมง 20 นาที คือมันออกมาเป๊ะมาก แล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้ พวกเราดีใจมากๆ เพราะตอนนั้นมันสนุกนะ เป็นโมเมนต์ที่พอเราไป ตอนแรกมันมีความกลัวนิดนึงว่าวันนั้นเราจะไหวไหม ร่างกายเราจะไหวหรือเปล่า เพราะตอนเราซ้อม ตะคริวกิน ซึ่งวันนั้นพวกเราก็มากันจริงๆ แต่เราสามารถ”
ต้าห์อู๋ : “วันจริงก็ตะคริวกินเหมือนกัน แต่ผมไม่ยอมให้หยุดลาก”
ออฟโรด : “พอเจอก็นวด ค่อยๆ นวดๆ แล้วก็ไปฐานที่ต้องใช้ขาต่อ แต่สนุก สนุกมากๆ ตอนนั้นพวกเราสองคนอารมณ์อะดรีนาลีนมันพลุ่งพล่านมากๆ วิ่งเพซ 3 กว่าที่ใช้เวลานาฬิกาจับ ก่อนที่จะไป Wall Balls”
ต้าห์อู๋ : “เพซสุดท้าย พอใจเรามาแล้ว 200 เมตรสุดท้ายแล้วแรงเหลือ หัวใจผมเต้นไป 226 เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ไม่รู้เรื่องเลย คือมารู้อีกทีตอนมานั่งดูมอนิเตอร์ตัวเอง เฮ้ย เดี๋ยวนะ ต้าห์อู๋ อันนี้เกือบได้พบบรรพบุรุษแล้วนะ ไม่รู้ตัวเลย แล้วหน้ายังยิ้มแย้มอยู่เลย ไม่รู้ด้วยว่าเหนื่อย แต่ใจเรามัน 226 แล้วแบบ Oh my god นี่คือหัวใจที่เต้นแรงสูงที่สุดในชีวิตที่เคยเป็นแล้ว แต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผมมีความอดทนและแข็งแรงมากๆ กล้ามเนื้อหัวใจผมใหญ่
ถ้าดูที่หน้าพวกเรา พวกเราแฮปปี้มากกับการเล่นอันนี้ ไม่ได้ฝืน สนุก แฮปปี้ เพราะฉะนั้นยังไงก็ให้ระวังตัวเองด้วย อย่าแบบว่า เดี๋ยวฉันจะไปวิ่งให้ 226 ไม่ได้นะบางทีเธออาจจะสิ้นนะครับผม”
ออฟโรด : “เอาจริงๆ เราทำตามที่เราซ้อมมาด้วยแหละ เราไม่ได้เกินตัวว่าวันนั้นพอถึงวันจริง มันมีสิ่งเร้าเยอะมาก เห็นคนวิ่งเร็ว แล้วเราจะไปฮึดตาม แต่ว่าเราโอเค”
ต้าห์อู๋ : “พูดตรงๆ ในรอบเรา ทุกคนวิ่งแซงเราไปหมดแรกๆ แต่เราเข้าเส้นชัย เราแซงเขาหมดเลย”
ออฟโรด : “มันคือความอึด ความอึดของหัวใจ ไม่เป็นไร หัวใจพวกเราแข็งแรงอยู่แล้ว เราแบ่งพลังครับ แบ่งไว้เลย ประชุมสำคัญมาก ว่าแบ่งฐานตัวเองยังไง ใครทำเซ็ตเท่านี้ 300 400 อะไรอย่างนี้ ก็สำคัญมากการวางแผน”
เป็นชาเลนจ์ใหญ่ครั้งแรก สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกวัย พร้อมวางเป้าหมายลุยต่อปีหน้า
ต้าห์อู๋ : “ครั้งแรก มาราธอนเรายังไม่เคยวิ่งเลย”
ออฟโรด : “ใช่ครับ จำล่าสุดคือตั้งแต่มัธยมที่มีงานวิ่งการกุศล หลังจากนั้นก็ไม่ได้วิ่งอีกเลย จริงๆ พวกเราทั้งสองคนออกกำลังกายอยู่แล้ว แต่ HYROX มันเป็นเหมือนอีกหนึ่งกีฬาที่เป็นเทรนด์ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใครอยากชาเลนจ์ตัวเอง ใครออกกำลังกายมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงมาก อึดมาก อยากให้มาลอง HYROX”
ต้าห์อู๋ : “หรือไม่ต้องแข็งแรงก็ได้ ใครที่อยากมีจุดมุ่งหมาย หรือกิจกรรมที่ทำกับเพื่อน หรือครอบครัว จริงๆ เราเห็นครอบครัว หรือพี่ผู้สูงอายุ ตายาย น่ารักมาก เขามาลงด้วยกัน หรือแม่กับลูก จริงๆ มีอะไรมากมายเลย มันไม่มีเวลาที่จำกัดว่าคุณต้องทำเท่าไหร่สำเร็จ สิ่งที่สำเร็จคือคุณก้าวเข้าสู่เส้นชัยครับ” ออฟโรด : “ปีหน้าอยากลงอีก รอบหน้าพี่อู๋บอกว่าอยากลงโปรเลย ล่าสุดไปฟิตเนสด้วยกันมา”
ต้าห์อู๋ : “นี่ฉันอยากลงโปรเหรอ”
ออฟโรด : “ล่าสุดไปฟิตเนสด้วยกันมา แล้วรู้สึกว่า 6 กิโลมันเบาไป ขอยก 10 กิโล Wall Balls 10 กิโล”
ต้าห์อู๋ : “เอาจริงๆ ถ้าสมมติว่ามีกำลังใจ ตัวอย่างเช่นคุณลูกค้า จะโปร จะอีลีท พี่ก็ทำให้ได้อยู่แล้ว พูดเล่นนะครับ โปรอาจจะยังก่อนนะ เพราะในชีวิตประจำวันเราอาจจะยังต้องทำมาหากินอยู่ด้วย เราไม่ได้มีเวลาว่างฝึกขนาดนั้น แต่เป็นเป้าหมายในชีวิตแล้วกัน คิดว่าน่าไป”
ออฟโรด : “คิดว่าอาจจะไปอีก แต่ไม่ใช่รุ่นโปร น่าจะเป็นรุ่นปกติ แต่ว่าอาจจะทำเวลาที่ชาเลนจ์ขึ้น”
ต้าห์อู๋ : “อาจจะแข่งเยอะขึ้น เช่น รอบนี้ลง 2 เดี๋ยวลง 2 กับลง 4 พร้อมกันเลย”
ปลื้มร่างกายแข็งแรงขึ้นหลังลุย HYROX หวั่นรับงานมวย กลัวพักหน้านานกระทบงานบันเทิง
ออฟโรด : “ได้ตะคริวกลับมาครับ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดขา พี่อู๋เสร็จ เดินใครมีคลิปแฟนคลับ เดินกะเผลกอยู่เลย”
ต้าห์อู๋ : “มันได้หลายๆ อย่างมากเลยนะ จากผมน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา 10 กิโล กลายเป็นคนที่แข็งแรงมากขึ้น มากแบบมากจริงๆ ล่าสุดผมไปยกน้ำหนักอก ผมพอจะยกเท่าออฟโรดได้แล้วนะ”
ออฟโรด : “77 กิโล แล้วมีการเรียกมาขิงนะ วันนั้นผมเล่นขาอยู่โรดมาลองยกดู คือ สั่นเหมือนโทรศัพท์เข้า”
ต้าห์อู๋ : “ช่วงนี้ก็เตรียมร่างกายไปรายการปลายปีด้วย รายการอะไรไม่รู้ครับ เก่งจริงชิงค่าเทอม”
ออฟโรด : “รอดูๆ อาจจะมีอะไรใหม่ๆ แต่ว่าร่างกายพร้อมกว่าเดิม”
ต้าห์อู๋ : “มวย 7 สีครับ ถ้าไปต่อยต้องลำบากอีก พัก ต่อยไม่กลัว กลัวพักหน้า ต้องทำมาหากินครับ”
ออฟโรด : “เผื่อว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ปีหน้า หน้าใหม่ทุกปี”
ต้าห์อู๋ : “อันนี้พูดถึงใครอยู่หรือเปล่า”