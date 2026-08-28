“อาบี-นก” พ้นมลทิน! ศาลตัดสินจำคุก “ตาลทิพย์” ปิดตำนานมหากาพย์ “โลกสองใบ” กุข่าวสะเทือนรัก “นางเอกดัง”

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.69 ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดนครราชสีมาอ่านคำพิพากษา คดีที่ “อาบี น.ส.ปกชนน์ ดิษยบุตร” อดีตผู้จัดการนางเอก ในฐานะโจทก์ร่วม และ “นก อุษณีย์ วัฒฐานะ” พยานในคดี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง 2 จำเลย ในข้อหาฉ้อโกง โดยจำเลยที่ 1 “นางสาวเก๋” ซึ่งเป็นจำเลยหลัก ศาลพิพากษาลงโทษจากความผิดฐานฉ้อโกงรวม 14 กรรม และความผิดตามข้อหาที่เกี่ยวข้องอีก 5 กรรม รวมโทษตามคำพิพากษาเดิม 43 ปี แต่เนื่องให้การรับสารภาพ ศาลจึงมีการลดโทษตามกฎหมาย เหลือโทษจำคุกตามคำพิพากษา 15 ปี 30 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 ศาลพิพากษาจำคุกเดิม 15 ปี ก่อนลดโทษจากการรับสารภาพ เหลือจำคุก 10 ปี และศาลยังสั่งให้จำเลยทั้ง 2 คน ชดใช้เงินกว่า 20 ล้านคืนให้กับ “อาบี”
ย้อนกลับไป ตำนาน “ตาลทิพย์” คือหนึ่งในชื่อตัวละครที่อยู่ในมหากาพย์ “โลกสองใบ” ที่ทำให้รักของนางเอกชื่อดัง สั่นสะเทือนก่อนถึงวันวิวาห์ แต่ท้ายที่สุดแล้ว “ตาลทิพย์” ที่หลายคนมองว่าไม่มีตัวตน แต่ “อาบี-นก อุษณีย์” ก็ตามเก็บหลักฐาน พิสูจน์ความจริงว่าตนเองก็ถูกหลอกเช่นกัน และวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าทั้งคู่ไม่ได้กุเรื่องนี้ขึ้นมา แต่ถูก “ตาลทิพย์” หรือที่ทราบขื่อภายหลังคือ “นางสาวเก๋” เป็นคนวางแผนทั้งหมด แถมยังหลอกเงิน “อาบี” ไป 20 กว่าล้าน
อาบี : “วันนี้เป็นวันที่รอคอย ศาลจังหวัดนครราชสีมาอ่านคำพิพากษา ที่ทนทุกข์มา 6 ปี ที่เราฟ้อง จำเลยคือ นส.เก๋ กับพวกอีกหนึ่งคน จากที่เป็นมหากาพย์กัน เรื่องตาลทิพย์ ที่สังคมมองว่าเราเป็นคนกุเรื่องขึ้นมา โดนมองว่านกก็มาอยู่กับบีร่วมขบวนการเดียวกัน ซึ่งตอนนั้นเราพยามบอกทุกคนแล้วว่า เราไม่ได้ทำ เราไม่รู้เรื่อง เราได้ข้อมูลมาจากนางสาวเก๋ แต่สังคมเข้าใจว่า ไม่มีตัวละครเหล่านั้น จนทุกคนมองว่านางสาวเก๋ก็คืออาบี”
นก : “เราจะพยามบอกตั้งหลายครั้งแล้วว่าเราไม่ได้ตั้งใจ เราโดนนางสาวเก๋หลอกมาอีกทีเหมือนกัน ให้ข้อมูลมาอีกที แล้วเพื่อความบริสุทธิ์ใจ เรารวบรวมหลักฐาน แจ้งความดำเนินคดีนางสาวเก๋ ก็อยู่ในกระบวนการนี้มา 2 ปี วันนี้ก็นัดฟังคำพิพากษา ซึ่งวันนี้จำเลยก็คือนางสาวเก๋ และพวก ก็ยอมรับสารภาพ”
อยากให้ย้อนกลับไปว่าเรารวบรวมหลักฐานยังไงจนสามารถจับนางสาวเก๋ได้ ?
นก : “ก็ออกหมายจับตอนเดือนมกราคม 68 ซึ่งเขาก็อยู่ในเรือนจำตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วเช่นกัน”
อาบี : “ระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีการสืบพยาน แต่ย้อนกลับไปตอนที่เกิดมหากาพย์ เราสองคนก็งง ซึ่งเราได้ข้อมูลมาจากนางสาวเก๋นี่แหละ แต่เราไม่ได้แอ็กชั่นในเรื่องข้อมูลนั้น และมีการไปให้ข่าวกับสำนักข่าวอื่น ซึ่งเราไม่ได้ทำไง เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทำ แต่สังคมก็ชี้นิ้วมาที่เราว่าเราเป็นคนทำ ตอนนั้นเรารู้ข้อเดียวเลยคือเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำ แล้วถามกลับว่าใครทำ ตอนนั้นมันงงไปหมด และเราก็มานั่งทบทวน มานั่งดูหลักฐานที่เรามี มาถามตัวเองว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น จนตอนนั้นก็มีตำรวจลงไปสืบเสาะ ว่าตัวละครมีใครบ้าง เกิดในสถานที่ใดบ้าง จนกระทั่งเขาไปสืบทราบว่ามันมีตัวตน เราก็ตกใจ แต่หลายคนก็ไม่รู้เรื่อง ก็ถูกนางสาวเก๋แอบอ้างชื่อเช่นกัน”
นก : “ปลอมไลน์ ปลอมเฟสบุ๊ก”
อาบี : “อัยการก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ คือได้หลักฐานแน่น สามารถมัดตัวได้ แล้วระหว่างทางเขาก็หลอกให้เราโอนเงินด้วย โอนไปเกือบ 21 ล้าน”
นก : “นกไม่ได้โดนเรื่องเงิน แต่นกโดนเรื่องอื่น อาทิเช่นเขาทำให้รู้สึกว่ามีคนตามเรา ให้เราทะเลาะกับครอบครัว ทำให้เราสูญเสียอิสรภาพ ใช้ชีวิตแบบหลบๆ ซ่อนๆ”
อาบี : “เขาสร้างความกังวลในหน้าที่การงานของเรา แต่ตอนนั้นเราไม่ได้แอ็กชั่น เราก็แค่คุยกันว่ามันจะจริงไหม เขาสร้างสถานการณ์ต่อเนื่อง ทำให้เหมือนว่าสถานการณ์นั้น มันเกิดขึ้นจริง ทำให้เรากลัว และก่อนหน้านี้เราถูกชี้นิ้วมาว่าเราเป็นคนทำ แต่จริงๆ แล้วเราไม่ใช่คนทำ ตรงนั้นเราทุกข์ทรมานมาก
ตอนนั้นเรามีความจริงอยู่หนึ่งเดียวก็คือว่าเราไม่ได้ทำ แล้วมีคนถามต่อว่า ใครทำ ถ้าเราไม่ได้ทำ เราไม่สามารถตอบได้ เพราะเราไม่รู้เรื่องเลย เราอยู่กับเหตุการณ์นี้มาตั้งแต่ ปี 64 ตอนนี้เข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว ถามว่าชินไหม มันชาแล้ว เราไปห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้ เราต้องอดทนรอเพื่อความจริงปรากฏ
วันนี้ความจริงปรากฏแล้ว อย่างน้อยเราก็สบายใจกับตัวเองแล้วว่าเราล้างมลทินให้ตัวเองได้แล้ว หนึ่งนางสาวเก๋มีตัวตนจริง และมีพวกด้วย สองสิ่งที่สังคมเข้าใจว่าบีทำ บีกุเรื่อง จริงๆ แล้วบีไม่ได้กุ แต่เป็นนางสาวเก๋ เป็นคนกุเรื่อง แล้ววันนี้เขารับสารภาพ เก๋คือจำเลยที่หนึ่ง โทษจริงๆ คือ 43 ปี แต่เขารับสารภาพ โทษก็เหลือ 15 ปี 30 เดือน ส่วนจำเลยที่สอง จำคุก 10 ปี ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกง และศาลสั่งให้ทั้งคู่คืนเงินบี 20 ล้าน 5 แสนกว่าบาท”
อาบีขอแค่ล้างมลทินให้ตัวเอง พ้อที่ผ่านมาสูญเสียทุกอย่าง
นก : “ไม่หวัง เลิกหวังแล้ว”
บี : “ถามว่าบีอยากได้ไหม บีก็อยากได้ เพราะว่าบีเสียทุกอย่างหมดเลย หน้าที่การงาน จนไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรดี มันเป็นหนี้ที่เราไม่ได้ก่อ ทุกวันนี้สังคมมองเรามีมลทิน ก็เลยไม่ได้มีงานประจำ ยังคงอยู่ฝันร้ายที่เป็นแผลตรงนี้ แผลข้างในคนไม่เห็น เห็นเราหัวเราะ แต่ในใจเราคิดตลอดว่าเมื่อไหร่เราจะหลุดจากเรื่องนี้ แล้วมันทำให้เราโดนคดีอื่นด้วย มันเลยทำให้เราคาดหวังได้เรื่องเดียวคือการล้างมลทินตัวเอง ขอให้อะไรก็ได้ที่ตัดสินให้ออกมาเป็นรูปธรรม เราไม่ได้กุเรื่อง เราไม่ได้ทำ เราไม่ใช่ต้นเรื่องของเหตุการณ์นี้จริงๆ ส่วนจะได้เงินคืนไหม บีขอให้เป็นเรื่องบาปบุญไปแล้วกัน”
นก : “นกก็คิดว่า วันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าเราไม่ได้ทำ เราไม่ได้ใส่ร้ายใคร เพราะว่าเราถูกนางสาวเก๋หลอกมาอีกที แล้ววันนี้มันก็มีข้อพิสูจน์ออกมาแล้ว เขาผิดจริงๆ เขารับสารภาพ ศาลก็ตัดสินแล้ว สิ่งที่เขาได้รับค่อนข้างเหมาะสม ทั้งหมด 14 กรรมในฉ้อโกง ดูหมิ่นเบื้องสูงอีก 5 กรรม เราโล่ง เหมือนเราได้มูฟออนไปใช้ชีวิตอย่างอื่น”
อาบี : “มันทำให้เราได้พิสูจน์ตัวเอง หลายคนอาจจะบอกว่า ทำไมที่ผ่านมาอาบีไม่พูดอะไรเลย อย่างคดีนี้มันมีทั้งฉ้อโกงและหมิ่นเบื้องสูง เราก็เลยรู้สึกว่าเลือกที่จะไม่พูดดีกว่า เราใช้กระบวนการทางกฎหมายแทน ตอนนี้ก็อยากให้สังคมเปิดใจ ว่าสิ่งไหนที่เราไม่ได้ทำ แต่ยังโดนสังคมชี้นิ้วว่าเราทำ แล้วได้รับบทลงโทษจากสังคม มันถูกทรมาน เรารอวันนี้มานาน ระยะเวลา 6 ปีแล้วนะ ถามว่าเราจะอุทธรณ์ไปไหม โทษที่เขาได้รับน้อยเกินไปหรือเปล่า บีรู้สึกว่าบีขออโหสิกรรม เขาก็ได้รับโทษตามที่ศาลท่านเห็นสมควรแล้ว สำหรับบีคือจบ ก่อนหน้านี้มีใครมาถาม เราก็ไม่รู้จะตอบยังไง”
นก : “ตะโกนไปก็ไม่มีใครได้ยิน”
เสียงสั่นต้องเสียคุณแม่กับเรื่องนี้
อาบี : “6 ปี บีไม่ร้องไห้กับเรื่องนี้มานานแล้วนะ ในช่วงที่เกิดเรื่อง หน้าที่การงานอาชีพมันหมดนะ (เสียงสั่นเครือ) ในโลกใบนี้มีคนที่โดนกล่าวหา โดยที่เขาไม่ได้ทำ บีให้กำลังใจคนเหล่านั้นแล้วกัน ถามว่ามันรอดยากไหม มันรอดยาก แต่เราก็อยู่กับความจริง ว่าเราไม่ได้ทำ สักวันนึงมันก็ปรากฏ แต่มันก็นานจังเลย และคุณแม่ก็มาเสียกับเรื่องนี้ด้วย เพราะว่าท่านเครียด แล้ววันนี้ออกจากศาลเราจะไปจุดธูปบอกแม่ว่าเราพิสูจน์แล้วว่าเราบริสุทธิ์แล้ว”