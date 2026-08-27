“ทิฟฟานี ยัง” อดใจไม่ไหว! ใกล้ได้เจอแฟนไทย ส่งคลิปพิเศษ ชวนสร้างโมเมนต์สุดประทับใจคอนเสิร์ตเดี่ยว!! 25 ตุลาคมนี้

ยิ่งใกล้วันก็ยิ่งอดใจไม่ไหว! ล่าสุด ‘ทิฟฟานี ยัง’ (Tiffany Young) ส่งคลิปสุดพิเศษตรงถึงแฟน ๆ ชาวไทย พร้อมทักทายเป็นภาษาไทยแบบน่ารัก ๆ ก่อนชวนทุกคนมาเจอกันในคอนเสิร์ตเดี่ยว “Tiffany Young: Edge of Calm Tour in Bangkok” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีบนเส้นทางศิลปินเดี่ยว ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 ณ UOB LIVE ชั้น 6, EmSphere
“สวัสดีค่ะ กรุงเทพ! ฉันชื่อ Tiffany Young ค่ะ (พูดภาษาไทย) สวัสดีค่ะ Tiffany Young ค่ะ ฉันอดใจไม่ไหวที่จะได้พบทุกคนใน < Edge Of Calm Tour > ที่กำลังจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคมนี้ ที่ UOB Live Hall, Emsphere ฉันตื่นเต้นที่จะได้มาฉลองและร้องเพลงไปพร้อมกับทุกคนเลยนะคะ สุขสันต์วันครบรอบ 10 ปี นะคะ! มาเจอกันวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ที่ UOB Live Hall, Emsphere แล้วมาเจอกันนะคะ! กรุงเทพฯ”
ได้ยินแบบนี้แล้ว ‘ยองวอนไทย’ และ ‘โซวอนไทย’ ที่คิดถึงเสียงร้องและเสน่ห์บนเวทีของทิฟฟานี อย่ารอช้า! รีบจับจองพื้นที่ความรักในฮอลล์ เพื่อเปลี่ยนความคิดถึงที่สะสมไว้ให้กลายเป็นความสุขแบบเต็มอิ่มทุกอณู!!
โดยงานครั้งนี้ เปิดจำหน่ายบัตรในวัน ศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 ทาง www.bykpopmerch.com แบ่งเป็นรอบ UOB Pre-Sale เวลา 12:00 – 14:00 น. และ รอบทั่วไป เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป
บัตรราคา 6,600 / 5,500 / 4,600 / 3,500 และ 2,900 บาท
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