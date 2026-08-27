Yo-Sea ศิลปิน R&B ชาวญี่ปุ่น ประกาศเอเชียทัวร์ครั้งแรกในอาชีพ พร้อมปักหมุด “กรุงเทพฯ” เป็นหนึ่งใน 4 เมือง

หลังอัลบั้ม Beyond the Sea ขึ้นสู่อันดับ 1 บนชาร์ต Top R&B/Soul Albums ของ Apple Music Japan ศิลปิน R&B ชื่อดังชาวญี่ปุ่น Yo-Sea ก็เตรียมเปิดบทใหม่ของเส้นทางดนตรี ด้วยการประกาศทัวร์เอเชียเป็นครั้งแรก โดยมี กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งใน 4 จุดหมายของทัวร์ ร่วมกับโซล ไทเป และฮ่องกง
Yo-Sea เป็นหนึ่งในศิลปินผู้ถ่ายทอดเสียงอันโดดเด่นของวงการ R&B ร่วมสมัยของญี่ปุ่น โดยทัวร์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการเปิดตัวอัลบั้มชุดที่สอง Beyond the Sea ซึ่งวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม และได้รับกระแสตอบรับอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่น ก่อนขึ้นสู่อันดับ 1 บนชาร์ต Top R&B/Soul Albums ของ Apple Music Japan
อัลบั้ม Beyond the Sea ประกอบด้วยบทเพลงทั้งหมด 13 เพลง พร้อมการร่วมงานกับศิลปินรับเชิญอย่าง 5lack และ VaVa รวมถึงการร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับ Aru-2, GooDee, Taka Perry, Ace Hashimoto และ Matt Cab สะท้อนถึงแนวทางดนตรีของ Yo-Sea ที่ผสมผสาน R&B เข้ากับซาวด์และองค์ประกอบทางดนตรีที่หลากหลาย
สำหรับเอเชียทัวร์ครั้งนี้ Yo-Sea จะนำบทเพลงจาก Beyond the Sea ออกไปพบกับผู้ฟังนอกประเทศญี่ปุ่น ผ่านการแสดงใน 4 เมือง ได้แก่ โซล ไทเป กรุงเทพฯ และฮ่องกง ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเสนอผลงานและตัวตนทางดนตรีของเขาสู่ผู้ฟังในภูมิภาคเอเชีย ท่ามกลางฐานผู้ฟังในต่างประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลงานเพลงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา
Yo-Sea Asia Tour 2026 - Minimum Band Set
October 9 - Seoul, South Korea @KT&G Sangsangmadang Live Hall, Hongdae
October 11 - Taipei, Taiwan @- THE WALL Live House
October 30 - Bangkok, Thailand @ Volume Livehouse, The Street Ratchada
November 1 - Hong Kong @ CHAMAME 茶豆
Yo-Sea เกิดและเติบโตที่ ชาตัน จังหวัดโอกินาวะ และเริ่มเดบิวต์ในปี 2018 ก่อนจะได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในศิลปินของ Spotify Early Noise 2019 พร้อมได้รับการจับตามองจาก Apple Music และ HYPEBEAST เขาเป็นที่รู้จักจากน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์ เมโลดี้ที่ลื่นไหล และแนวทางการสร้างสรรค์ที่ผสาน R&B และฮิปฮอปอย่างเป็นธรรมชาติ ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา เขาได้ร่วมงานกับศิลปินหลากหลายราย อาทิ IO, 5lack, STUTS, Miliyah Kato และ Kalassy Nikoff (AK-69)
Yo-Sea ได้สร้างฐานผู้ฟังในภูมิภาคนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเพลง “Moonlight” จากอัลบั้มเปิดตัว Sea of Love ในปี 2023 ที่กลายเป็นกระแสไวรัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเทรนด์การเต้นบนโซเชียลมีเดีย และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางบน TikTok, YouTube Shorts และ Instagram Reels
ในปี 2024 Yo-Sea ยังคงขยายขอบเขตการทำงานบนเวทีระดับประเทศและนานาชาติ โดยร่วมทำหน้าที่เป็นนักร้องแบ็กอัปในโชว์ Tiny Desk Concerts JAPAN ของ Fujii Kaze และปิดฉากทัวร์วงดนตรีทั่วประเทศญี่ปุ่นที่บัตรจำหน่ายหมดทุกที่ ก่อนขึ้นแสดงในงาน FUJI ROCK FESTIVAL ’26
จากความสำเร็จของ Beyond the Sea สู่การเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลง “New Journey feat. 5lack” และการประกาศทัวร์เอเชียครั้งแรก Yo-Sea กำลังก้าวสู่บทใหม่ของเส้นทางดนตรี ด้วยการนำเสนอซาวด์ R&B ร่วมสมัยที่มีรากฐานจากโอกินาวะสู่ผู้ฟังใน 4 เมือง ได้แก่ โซล ไทเป กรุงเทพฯ และฮ่องกง
สำหรับแฟนเพลงชาวไทย เตรียมพบกับอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญของวงการ R&B เมื่อ Avalon Live ผู้จัดคอนเสิร์ตมากประสบการณ์ ประกาศต้อนรับ Yo-Sea สู่กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ กับคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เปิดโอกาสให้แฟนเพลงได้สัมผัสเสียงร้องและซาวด์ R&B อันเป็นเอกลักษณ์ของเขาแบบใกล้ชิด Yo-Sea Asia Tour 2026 - Minimum Band Set live in Bangkok จะจัดขึ้นในวัน ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2026 ณ Volume Livehouse, The Street Ratchada (ชั้น B)
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งสำคัญของ Yo-Sea ในเอเชีย ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรและข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียของ Avalon Live ทุกช่องทาง
Album: Beyond the Sea
Released: July 28, 2026
Listen: https://aotl.lnk.to/beyondthesea
PROFILE
Yo-Sea เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงจาก ชาตัน จังหวัดโอกินาวะ เขาเดบิวต์ในปี 2018 ด้วยเพลง “I Think She Is” และได้รับการจับตามองในเวลาไม่นาน โดยได้รับเลือกให้เป็น New Artist of the Week ของ Apple Music, Early Noise Artist 2019 ของ Spotify และหนึ่งใน 10 Under 25 Artists to Watch ของ HYPEBEAST
Yo-Sea เป็นที่รู้จักจากเมโลดี้ที่ลื่นไหลเป็นธรรมชาติ น้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ และการเขียนเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา เขาเคยร่วมงานกับศิลปินอย่าง IO, 5lack, STUTS, Miliyah Kato และ Kalassy Nikoff (AK-69) ขณะที่อัลบั้มเปิดตัวในปี 2023 อย่าง Sea of Love ช่วยให้ผลงานของเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจากความสำเร็จของเพลง “Moonlight” ที่กลายเป็นกระแสไวรัล
ผลงานเพลงของเขายังคงได้รับการสนับสนุนจากกองบรรณาธิการของ Spotify และ Apple Music อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับเลือกขึ้นปกเพลย์ลิสต์หลักของ Spotify Japan อย่าง New Music Wednesday และ Best of Soul Music Japan ในปี 2023 และ 2024 นอกจากนี้ เขายังเคยปรากฏตัวในรายการ Tokyo Highway Radio ของ Apple Music และร่วมเป็นแขกรับเชิญให้สัมภาษณ์ในรายการ Apple Music Radio ซึ่งดำเนินรายการโดย Ebro Darden
ในปี 2024 Yo-Sea ได้ร่วมทำหน้าที่เป็นนักร้องแบ็กอัปให้กับ Fujii Kaze ในการเปิดตัวรายการ tiny desk concerts JAPAN และต่อมาในปี 2026 ก็ได้ร่วมแสดงกับ STUTS with Friends เป็นครั้งที่สอง หลังจากการแสดงเดี่ยวที่ Zepp Haneda ซึ่งบัตรจำหน่ายหมด และทัวร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น “Yo-Sea Bandset Live ‘KAMOME’” ที่บัตรขายหมดทุกที่ เขายังคงเดินหน้าสร้างชื่อในฐานะหนึ่งในศิลปิน R&B สายไลฟ์ชั้นนำของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
Instagram: https://www.instagram.com/yo_sea7878/
TikTok: https://www.tiktok.com/@yo_sea7878
X: https://x.com/yoooo7878
YouTube: https://www.youtube.com/@Yo-Sea /
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