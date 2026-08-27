“ปาริตา จิตตะปาโณ” เดินหน้าบริหารธุรกิจความงาม February Clinic มั่นใจครบวงจร

คลุกคลีอยู่ในธุรกิจสกินแคร์มากว่า 10 ปี วันนี้นักธุรกิจสาว <“ปา ปาริตา จิตตะปาโณ” ผันตัวเองมาเปิดคลินิกความงามแบบครบวงจร February Clinic ที่ไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องความสวย ความงามทั่วไป แต่ยังมีในเรื่องของสุขภาพ ทั้งนวดกัวซา นวดบำบัดออฟฟิศซินโดรม แก้อาการปวดเมื่อยต่างๆ อีกด้วย และประเด็นสำคัญคือเน้นเครื่องมือที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ
"จุดเริ่มต้นของธุรกิจความงามก็จะทำเป็นพวกสกินแคร์มาก่อนค่ะ ทำมาประมาณ 10 กว่าปี แต่ตอนนี้หยุดไป เพราะว่าหันมาทำคลินิกค่ะ คือเราเป็นคนที่เข้าคลินิกอยู่แล้ว ชอบดูแลสุขภาพ ดูแลพวกความงาม ก็เลยทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าเราอยากที่จะเปิดคลินิกดีๆ ที่เราสามารถทำแล้วรู้สึกว่าเรามั่นใจ แล้วก็เริ่มต้นจากการเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ นวัตกรรมเกี่ยวกับความสวยความงามของล่าสุดปี 2026 ว่ามันไปถึงไหนแล้ว เราก็เลยรู้สึกว้าวกับนวัตกรรมใหม่ๆ เพราะถ้าเราไม่ได้เข้ามาศึกษา เราก็จะไม่ได้รับรู้ว่ามันไปไกล แล้วมันช่วยอะไรเราได้บ้าง แล้วในมุมของนักธุรกิจที่มองเห็นโอกาสในธุรกิจความงามที่คิดว่ามันอาจจะเติบโตได้มากกว่านี้ แล้วเมืองไทยก็เริ่มที่จะได้รับความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของทางการแพทย์มากขึ้นนะคะ
ซึ่งคลินิกของเราก็ไม่ได้เป็นแค่คลินิกความงาม แต่ยังเป็น Wellness Healthcare นั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่หันมาทำธุรกิจคลินิก แล้วเราก็เริ่มต้นจากการดูอุปกรณ์ เครื่องมือ ศึกษาพวกยาต่างๆ พอได้มาเจอเครื่องมือดีๆ ก็เลยคิดอยากที่จะทำในเทรนด์สุขภาพมากกว่าแค่ความงาม อยากให้เป็นไปในแนวของเทรนด์สุขภาพด้วย ที่เราก็จะมีพวกนวดกัวซา แล้วก็พวกออฟฟิศซินโดรม แก้อาการสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยอะไรต่างๆ ด้วยค่ะ"
พนักงานทุกคนผ่านการเทรนในการใช้เครื่องมือทุกชิ้นมาอย่างดี
"เราเริ่มศึกษาตั้งแต่ช่วงที่เราทำสกินแคร์อยู่นะคะ แล้วมาศึกษาจริงจังก็น่าจะสักประมาณ 2-3 เดือนก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้ค่ะ ก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้ก็ถือว่ามันเป็นธุรกิจ Red Ocean (หัวเราะ) เป็น Red Zone เลย เพราะว่าคู่แข่งค่อนข้างเยอะ การแข่งขันที่ค่อนข้างสูง พอเรามาทีหลัง มันก็จะต้องได้นวัตกรรมที่ดีกว่าคนก่อน เราก็เลยยึดจุดนี้มาว่าเราพยายามที่จะซื้อพวกเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดเข้ามา
แล้วก็สิ่งที่เราอยากจะให้เห็นถึงความแตกต่างก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรที่นี่ ซึ่งทุกคนที่นี่เราจะเน้นทางด้านการให้ความรู้ลูกค้าเป็นหลัก และทุกคนผ่านการเทรนอุปกรณ์อย่างละเอียดทุกเครื่องมือ ซึ่งทุกคลินิกสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์เหมือนกันก็ได้ ยาเหมือนกันจากที่เดียวกันหมดก็ได้ แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้เหนือกว่าคือคุณภาพของพนักงานของเราที่จะทำให้ลูกค้า เพราะว่าตัวเครื่องเดียวกัน แต่ถ้าพนักงานทำ ไม่ได้อย่างที่ประสิทธิภาพของเครื่องมี ก็คิดว่าต่างกันตรงนี้ค่ะ"
โดยสาว ปา ยังเผยอีกว่าจุดเด่นของ February Clinic คือเครื่องยกกระชับ ที่เป็นเครื่องอัลตราซาวนด์ในการยกกระชับชื่อว่า Ultra Max สามารถปล่อยรังสีอัลตราซาวนด์เข้าสู่ชั้นกล้ามเนื้อ ซึ่งถ้าเปรียบกับนวัตกรรมสมัยก่อนก็คือการดึงหน้าผ่าตัด แต่สำหรับเครื่องนี้นอกจากจะไม่ต้องเจ็บตัว ไม่ต้องพักฟื้น ยังไม่ต้องเสี่ยง และปลอดภัยแน่นอน โดยจะใช้เวลาทำประมาณ 30 นาที
ทั้งยังเผยอีกว่าฟีดแบ็กหลังจากเปิดมาได้ 8 เดือน เป็นที่น่าพอใจมาก เพราะลูกค้าชื่นชอบในความเป็นส่วนตัว ทำนัดให้คำปรึกษากับลูกค้าแบบเป็นรายบุคคล ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นิยมเข้ามาใช้บริการกระชับผิวหน้า กระชับผิวกาย และไม่ใช่มีแค่ลูกค้ากลุ่มวัยทำงานหรือผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะมีวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 20 ไปจนถึงผู้ใหญ่วัยเกษียณเลย เพราะเป็นราคาที่จับต้องได้
นอกจากนั้นสาว ปา ยังเผยว่าตนจะเข้ามาดูแลลูกค้าด้วยตัวเองตลอด เพื่อคอยดูเรื่องคุณภาพของพนักงาน และมาตรฐานทุกอย่างให้ดีที่สุด ที่สำคัญคือการซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นยา หรือเครื่องมือต่างๆ ต้องได้มาตรฐาน 100%
"จุดเด่นของ February Clinic นะคะ ก็จะเป็นคุณภาพของเครื่องมือ แล้วก็คุณภาพของพนักงาน การบริการ แล้วก็ความให้ความรู้ลูกค้าแบบจริงใจที่สุดค่ะ ก็อยากเชิญชวนให้ลองเข้ามาใช้บริการที่ February Clinic ทองหล่อ 15 นะคะ มาง่าย สะดวกสบาย ปิดเฉพาะวันจันทร์ แต่จะไม่ได้รับ Walk-in นะคะ ต้องมีการนัดเข้ามา เพื่อที่เราจะได้ดูแลกันอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยค่ะ" ปาริตา จิตตะปาโณ กล่าวทิ้งท้าย
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ February Clinic 31e ซ.ทองหล่อ15 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10110 หรือที่เบอร์ 082-4706397 หรือทาง Facebook : February Clinic