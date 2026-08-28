“หยาดทิพย์” แฮปปี้ชีวิตดี ไม่เสพข่าวเศร้า ไม่อ่านดรามา ยันไม่ออกจากวงการ พร้อมคัมแบ็กงานละคร

“หยาดทิพย์” ยันยังไม่ออกจากวงการ พร้อมคัมแบ็กงานละคร ยอมรับคิดถึงงานแสดง แต่ยังไม่มีบทเข้ามาจริงจัง แซวคนดูคงไม่อยากเห็นเล่นเป็นคนดี อัปเดตชีวิตแฮปปี้ ไม่เสพข่าวเศร้าและไม่อ่านดรามา
ทำเอาหลายคนบ่นคิดถึง สำหรับนักแสดงสาว “หยาดทิพย์ ราชปาล” หลังห่างหายจากงานละครไปพักใหญ่ ล่าสุดวันนี้ได้เจอเจ้าตัว ที่ร่วมงานเปิดสินค้าใหม่ ของร้าน CHOL Store at CTW เลยไม่พลาดที่จะอัปเดตชีวิตให้ฟังกัน
“หยาดไม่ได้หาย หยาดไม่ได้หายนะ หยาดก็ลงไอจีตลอดนะคะ งานที่แล้วก็เจอพี่ๆ เยอะอยู่นะ แต่ว่ายังไม่ได้กลับมาเล่นละครแค่นั้นเอง“
อยากคัมแบ็กงานละคร แต่ยังไม่มีบทเข้ามาจริงจัง
“จริงๆ ก็อยากเล่นนะคะ เพราะว่าลูกสาวก็จะ 5 ขวบแล้ว คิดว่าก็ถึงเวลาที่จะกลับมาเล่นละครได้แล้ว แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีบทที่มาอย่างจริงจัง คือถ้าเจอบทอะไรที่มันน่าเล่น หรือว่าเข้ากับตัวหยาด หยาดก็ว่าอยากจะกลับไปเล่น เพราะว่าหยาดก็คิดถึงงานละครคือก่อนหน้านี้ผู้จัดที่รู้จักกันมานาน ก็จะมีถามบ้าง แต่ก่อนหน้านี้หยาดก็ติดลูกอยู่ค่ะ (หัวเราะ) แต่ตอนนี้ก็จะกลับมาเล่นแล้วค่ะ เพราะว่าลูกก็โตขึ้นแล้ว Year 1 แล้วค่ะ”
ยังรับงานในวงการอยู่ แต่ก่อนหน้านี้ติดดูลูก เลยรับแค่งานอีเวนต์กับงานในโซเชียล
“หยาดรับ เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าหยาดโฟกัสกับลูกหนักมาก แล้วก็ที่ไม่ได้ลงไอจีอีก ก็คืออยู่แต่กับลูกค่ะวันๆ รับ-ส่ง พาไปเรียนพิเศษ พาไปเที่ยวต่างจังหวัด อยู่แต่กับลูก ก็เลยออกได้แค่อีเวนต์แล้วก็รับงานในโซเชียล งานสินค้า แบรนด์สินค้าต่างๆ แค่ไม่ได้เล่นละครแค่นั้นเอง”
มองเป็นเรื่องดี และพร้อมจะลอง สำหรับการเปลี่ยนแปลงของวงการบันเทิง ที่มีรูปแบบการแสดงและแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
“หยาดว่ามันก็ดีนะคะ มันก็ถือว่าเป็นการพัฒนาไปอีกก้าวหนึ่งของวงการบันเทิง คนอาจจะคิดว่าผลงานมันน้อยลงหรือเปล่า แต่หยาดว่าการที่หยาดอยู่ในเจนฯ นี้ หยาดก็รู้สึกว่าการที่มันมีอะไรใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา มันก็น่ายินดีดีค่ะก็พร้อมที่จะลองค่ะ”
ตอบไม่ได้อยากเล่นบทไหน แต่คนคงไม่อยากให้เล่นเป็นคนดี
“ก็ไม่รู้ แต่คงไม่มีใครอยากเห็นหยาดเป็นคนดีมั้ง (หัวเราะ) ก็ไม่รู้ 5 ปี 10 ปีหลังนี้ไม่ได้เป็นคนดีสักเรื่องเลย เวลาเราไลฟ์ติ๊กต็อก คนก็จะบอกตลอดเลยว่าเมื่อไหร่พี่หยาดจะกลับมา ชอบพี่หยาดเล่นร้าย พี่หยาดเล่นร้ายได้น่าตบมาก หนูเกลียดพี่มาก เมื่อไหร่พี่จะกลับมาเล่นร้าย ซึ่งเราก็ชอบนะ เพราะแปลว่าเล่นถึง”
ถ่อมตัวเป็นไปตามวัย หลังคนชมหน้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
“อย่ายิ้มเยอะ ตีนกาออก (หัวเราะ) มันก็ตามวัยค่ะ จริงๆ มันก็จะตามวัย ก็นี่อีกไม่กี่เดือนก็หลัก 4 แล้วก็พยายามจะดูแลตัวเอง แต่ว่าเอาจริงๆ ก็ทำได้ แบบสายกลาง ก็ยังใช้ชีวิตเอ็นจอยอยู่ ก็พยายามสายกลางค่ะ”
อัปเดตชีวิตโอเคดี แต่ไม่เสพข่าวเศร้าหรือดรามาหนักๆ เพราะเป็นคนเซนซิทีฟ
“ชีวิตก็ดีนะคะ ก็โอเคดีค่ะ ก็เป็นชีวิตที่รู้สึกว่าได้เติบโตขึ้นมา โลกมันก็มีอะไรเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาช่วงวัยของเรา แต่หยาดว่าโลกปัจจุบันนี้มันก็สนุกดี ส่วนใหญ่หยาดจะไม่เสพอะไรเศร้ากับดรามามากๆ ถ้าใครมาถามเรื่องอะไร หยาดจะคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเคยมีช่วงหนึ่งที่หยาดเสพข่าว อ่านข่าวแบบประจำวัน ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะ แต่มันจะมีแต่ข่าวแบบ อะไรที่มันสะเทือนใจขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะกับสัตว์ กับเด็ก กับสามีภรรยา กับพ่อแม่ ที่เห็นแล้วมันทำไมมันรุนแรงกันขนาดนี้ จนตอนหลังต้องเลิก เพราะว่าเป็นคนแบบเซนซิทีฟ”
ตัดสินใจลดการเสพข่าว และหันมาดูคอนเทนต์ที่ช่วยให้สบายใจแทน
“ทุกวันนี้ดูคลิปหมาตลกๆ คลิปเด็กน่ารักๆ ดูหนัง ดูซีรีส์ ก็ต้องเอาเรื่องที่ไม่แย่งผัวแย่งเมีย ต้องเอาเรื่องที่รักกันวัยใส (หัวเราะ) เอาอะไรที่มันไม่ทำให้เรายิ่งเครียด เพราะโลกมันเครียดอยู่แล้ว”
ยอมรับเป็นคนมองโลกในแง่บวก
“หยาดว่าหยาดมองโลกในแง่บวกมากๆ คนหนึ่งเลย พี่คิดว่าหยาดเจอดรามามาเยอะไหม (หัวเราะ) ก็นั่นแหละ หยาดมองบวกไง ก็พยายามมองให้มันเป็นอีกมุมหนึ่งว่าอย่างน้อยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้น”
ยืนยันยังไม่ออกจากวงการ
“ไม่ออกค่ะ (หัวเราะ)”
เผยลูกสาวยังไม่ค่อยฉายแววด้านการแสดง และไม่ค่อยชอบออกสื่อ ความสนใจเอนไปทางศิลปะมากกว่า
“ดูแล้วยังไม่ค่อยชอบออกสื่อค่ะ เวลาถ่ายอะไรก็ต้องแอบๆ ถ่ายเขา ขอเขาก่อน ถ่ายได้ไหม ถ้าเขาบอกว่าถ่ายได้ก็ได้ ถ้าจะมาอีเวนต์เขาก็มาได้ แต่ว่าถ้าเจอกล้องเยอะๆ เขาวิ่งจะหนี เขาจะชอบไปในแนวศิลปะ ศิลปิน”